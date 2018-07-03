Sáng dậy pha ngay ly sữa nghệ ấm theo cách này để uống, da dẻ toàn thân trắng mướt, vóc dáng thon gọn nhanh ngỡ ngàng

Đặc biệt, lấy nước ép nghệ tươi hoặc bột nghệ pha cùng sữa ấm để uống vào mỗi buổi sáng theo công thức sau đây sẽ còn mang đến nhiều công hiệu tuyệt vời khác, chắc chắn bạn sẽ hết sức bất ngờ.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, nghệ còn là vị thuốc trong Đông y mang đến hiệu quả cao trong việc điều trị các chứng bệnh về dạ dày, hệ tiêu hóa, hô hấp kém, đau rát cổ... Chưa dừng ở đó, sử dụng nghệ thoa lên da mặt có tác dụng điều trị viêm, mụn, xóa mờ thâm sẹo, tàn nhang, nám và ngăn ngừa lão hóa.

Hàm lượng curcumin trong nghệ chính là "thần dược" có đặc tính kháng viêm, điều trị vết thương trên da. Bên cạnh đó loại chất này còn ngăn ngừa mụn, lỗ chân lông to, viêm nang lông cực hiệu quả.

Một số chất chống oxy hóa, Vitamin và khoáng chất thiết yếu trong loại củ này hỗ trợ xóa bỏ tế bào chết, tăng cường sản sinh tế bào mới, ngăn ngừa lão hóa giúp làn da căng mịn, tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Bổ sung nghệ thường xuyên, làn da sẽ tăng sức đề kháng, ngăn ngừa được một số tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm.

Nghệ là loại nguyên liệu tốt cho sức khỏe lẫn nhan sắc phụ nữ - Ảnh: Internet

Dưỡng chất trong loại gia vị này thẩm thấu vào sâu bên trong, kích thích tăng cường sắc tố, ngăn chặn quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin hỗ trợ hạn chế tình trạng nám, tàn nhang, duy trì làn da trắng hồng.

Bởi tính năng sinh nhiệt, khi uống thức uống từ nghệ, cơ thể sẽ kích thích đốt cháy chất béo, giảm mỡ thừa giúp vóc dáng săn chắc hơn.

*Sữa tươi:

Đây là loại thức uống bổ dưỡng, giàu Vitamin và khoáng chất không chỉ tốt cho làn da mà còn giúp cơ thể khỏe khoắn, đủ năng lượng hoạt động.

Sữa tươi còn là nguồn cung cấp protein, kali dồi dào góp phần đốt cháy chất béo, mỡ thừa, tăng tái tạo cơ giúp cơ thể săn chắc.

Sữa tươi kết hợp với bột nghệ sẽ tạo thành thức uống rất tốt đối với làn da và vóc dáng - Ảnh: Internet

Cách pha sữa nghệ mật ong

Thành phần cần có:

- 1 củ nghệ tươi hoặc 1 muỗng canh bột nghệ

- 300ml sữa tươi (không đường)

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đối với nghệ tươi, gọt sạch vỏ, rửa với nước lạnh. Cho vào máy ép lấy nước hoặc xay nhuyễn mịn. Đun nóng sữa tươi rồi cho ra ly, thêm nước ép nghệ và mật ong vào, dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức được.

Để tăng thêm hiệu quả và mùi vị, bạn có thể thêm vào sữa nghệ ấm một ít quế - Ảnh: Internet

Đối với bột nghệ, bạn chỉ cần cho vào cùng mật ong và sữa ấm, khuấy đều là có thể thưởng thức.

Sữa ấm pha với bột nghệ sẽ có vị dễ uống hơn nước ép - Ảnh: Internet

Kiên trì uống ly sữa nghệ mật ong ấm này mỗi buổi sáng, trước bữa ăn khoảng 20 phút, chắc chắn bạn sẽ sở hữu làn da cùng vóc dáng hoàn hảo trong thời gian ngắn.