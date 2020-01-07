4 loại thực phẩm có khả năng 'cải lão hoàn đồng' giúp phụ nữ U50 trẻ trung, tươi tắn như thời 30

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/01/2020 05:30

Bổ sung 4 loại thực phẩm ngăn ngừa lão hóa sau đây vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bạn sẽ đẩy lùi dấu hiệu tuổi tác hiệu quả.

Theo các chuyên gia, những thực phẩm được bổ sung hàng ngày có tác động rất lớn đến ngoại hình. Đặc biệt, nhiều loại thực phẩm ngăn ngừa lão hóa có thể mang đến cho phụ nữ nhan sắc tươi trẻ thách thức thời gian.

Thực phẩm ngăn ngừa lão hóa da

Cà chua

Theo Tiến sĩ Amanda Doyle - Đại sứ da liễu thương hiệu Lycored, cà chua là một trong những thực phẩm tốt nhất mà phụ nữ nên bổ sung thường xuyên để làn da trông trẻ trung hơn. 

"Cà chua là chìa khóa để làn da không chỉ trẻ trung mà còn trắng hồng rạng rỡ. Thành phần chống lão hóa tự nhiên mạnh mẽ, hàm lượng beta carotene cao và nồng độ lycopene cao từ loại quả màu đỏ này chính là những dưỡng chất cực tốt cho làn da phụ nữ" - Bác sĩ giải thích.

Tiến sĩ Doyle tiếp tục chia sẻ: "Lycopene trong cà chua làm tăng nồng độ carotene trong da, giảm tổn thương sinh ra bởi các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa". 

Bên cạnh đó, cà chua có thể giúp giảm viêm, kích ứng và duy trì collagen trên da.

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Cà chua là một trong những thực phẩm có khả năng ngăn ngừa lão hóa da mạnh mẽ nhất - Ảnh: Internet

Quả anh đào

Anh đào là một thực phẩm ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm mục đích kéo dài tuổi xuân.

Tiến sĩ Doyle giải thích: "Quả anh đào chứa chất chống oxy hóa và vi chất dinh dưỡng cũng như vitamin A, C, sắt, axit folic và canxi. Các chất này có đặc tính chống lão hóa mạnh mẽ. Trong đó, vitamin A và C đã được chứng minh với đặc tính chống quang hóa tối ưu". 

Ngoài ra, loại quả này cũng mang đến tác dụng ngăn ngừa tác hại từ ánh nắng mặt trời.

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Quả anh đào không chỉ ngăn ngừa lão hóa mà còn bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Thực phẩm giàu collagen

Tiến sĩ Josh Axe, người sáng lập Trung tâm dinh dưỡng Ancient và DrAxe.com giải thích: "Collagen là loại protein quan trọng và dồi dào nhất trong cơ thể, chúng giữ cho làn da khỏe mạnh và trẻ lâu hơn".

Loại chất này có hàm lượng chất chống oxy hóa cao giữ cho làn da trông tươi trẻ và rạng ngời hơn trông thấy.

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Nguồn thực phẩm giàu collagen rất tốt cho sức khỏe và mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa cao - Ảnh: Internet

Cá hồi

Cá hồi là một thực phẩm mang đến hiệu quả đáng kinh ngạc trong việc ngăn ngừa lão hóa. Do đó, bạn có thể bổ sung loại cá này hàng ngày hoặc thường xuyên để bảo vệ làn da khỏi các dấu hiệu của tuổi tác.

Theo nghiên cứu, cá hồi có lượng astaxanthin cao, đây là một "siêu chất chống oxy" hóa và caroten mang đến lợi ích chống lão hóa tối ưu.

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Cá hồi chứa siêu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Hãy bổ sung thường xuyên các thực phẩm ngăn ngừa lão hóa trên vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bạn sẽ ngỡ ngàng về kết quả đạt được sau thời gian ngắn.

Bước sang tuổi 25, phụ nữ hãy bổ sung ngay thực phẩm dễ kiếm này vào thực đơn mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa

Bước sang tuổi 25, phụ nữ hãy bổ sung ngay thực phẩm dễ kiếm này vào thực đơn mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa

Theo phương pháp làm đẹp của người phương Tây thì bí quyết chống lão hóa da của họ chính là ăn một quả táo mỗi ngày. Hãy thử tìm hiểu về bí quyết này nhé!

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