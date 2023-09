Xưởng In Hộp Giấy Mỹ Phẩm Giá Tốt TPHCM - In Bao Bì Đức Tuấn

Sau đây In Bao Bì Đức Tuấn sẽ cung cấp cho bạn tường tận về những thông tin liên quan đến in hộp giấy mỹ phẩm bạn nhé!

Xã hội ngày càng phát triển và con người ngày càng quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều hơn, chính vì lý do này mà các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm xuất hiện ngày càng nhiều. Kéo theo đó là nhu cầu in hộp giấy để đựng mỹ phẩm cũng ngày càng tăng cao.

Bạn nên in hộp giấy đựng mỹ phẩm thông qua những lý do dưới đây:

Chất lượng mỹ phẩm thường bị tác động bởi môi trường nếu không được sự bảo quản kỹ lưỡng của bao bì;

Màu sắc và thiết kế của hộp giấy đựng mỹ phẩm giúp khách hàng nhận diện thương hiệu một cách tốt nhất;

Một vẻ ngoài đẹp của bao bì sẽ giúp nâng cao giá trị của sản phẩm;

Với đặc điểm là nhỏ gọn hộp giấy dễ dàng vận chuyển với số lượng lớn;

Khách hàng có thể nắm bắt dễ dàng các thông tin về sản phẩm thông qua những nội dung được in trên hộp giấy

Nội dung cơ bản trên hộp đựng mỹ phẩm

Để khách hàng nắm bắt được các thông tin của sản phẩm một cách tốt nhất, thì những thông tin cần in lên hộp giấy mỹ phẩm thường là:

Tên và công dụng của sản phẩm là không thể thiếu;

Thành phần cấu tạo;

Cách dùng;

Nơi xuất xứ, tên nước sản xuất, địa chỉ và tên doanh nghiệp phân phối (nếu có);

Dựa vào cân nặng hoặc thể tích để xác định dung lượng của sản phẩm;

Số lô;

Ngày sản xuất và hạn dùng.

Tiêu chí đánh giá chất lượng in hộp đựng mỹ phẩm

Chất lượng của hộp đựng mỹ phẩm khi in cần đảm bảo 4 tiêu chí sau:

Mẫu thiết kế hộp

Một trong những yếu tố để thúc đẩy bán hàng một cách tốt nhất đó chính là thiết kế ra được hộp đựng mỹ phẩm đẹp. Về kích thước sản phẩm hay những chi tiết được in trên hộp giấy phải đảm bảo được sự tinh tế và bắt mắt để sản phẩm được thu hút nhất.

Chất liệu giấy in

Chất liệu giấy Ivory, Couches, Duplex, Bristol,.. là những chất liệu giấy thường được sử dụng phổ biến. Sử dụng các loại giấy này khi in sẽ cho ra các ấn phẩm sắc nét. Mỗi hộp giấy thường sẽ có trọng lượng dao động từ 250 - 350 gram.

Hộp giấy cứng với chất liệu giấy Couches (nặng 150gram) thường được dùng cho các dòng sản phẩm cao cấp.

Kích thước của hộp giấy

Kích thước mỹ phẩm sẽ quyết định kích thước của hộp giấy. Hộp nhỏ thường được dùng để đụng son, tinh dầu, với các dòng mỹ phẩm như kem dưỡng da, kem chống nắng,.. sẽ được đựng ở những hộp to hơn.

Công nghệ in và gia công sau khi in

Một sản phẩm muốn đạt được chất lượng cao cần lựa chọn được công nghệ in phù hợp, và quá trình gia công sau khi in cũng cần đặc biệt chú ý.

Sau đây là những đặc điểm chi tiết về công nghệ in và gia công sau khi in:

Về công nghệ in

Để đảm cho ra được những ấn phẩm với chất lượng cao nhất thì máy in offset 4 màu hay 5 màu sẽ được dùng để sản xuất hộp giấy đựng mỹ phẩm, ngoài ra cũng có thể sử dụng máy in UV.

Gia công sau in

Gia công sau in thông thường sẽ là:

Để giúp bao bì tránh khỏi những tác động của môi trường bên ngoài thì sau khi in hộp giấy thường sẽ được cán màng nilon, cán bóng, cán mờ.

Để tăng tính thẩm mỹ thì hộp giấy sẽ được phủ UV để định hình ở các vị trí như logo, hình ảnh, tên thương hiệu,..

Để ấn phẩm long lanh và thu hút hơn nhà in sẽ ép kim ánh vàng bạc cho ấn phẩm.

Với các hộp thuốc bổ hay thực phẩm chức năng sẽ được cán màng metalize.

Để khách hàng có thể nhìn được hình dáng của sản phẩm bên trong thì bề mặt giấy sẽ được dán bóng kính hay dán tấm supor một phần hộp.

Các loại keo tốt nhất sẽ được sử dụng để bế dán, bế gân trước khi sản phẩm được hoàn thiện.

Đối với các hộp đựng cứng thường được sử dụng giấy bồi và bìa carton.

Những lưu ý khi in hộp giấy mỹ phẩm

Khi in hộp giấy mỹ phẩm, bạn cần lưu ý những yếu tố sau:

Lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp và đẹp mắt

Một sản phẩm được bán chạy trên thị trường sẽ là những sản phẩm có thiết kế hộp đựng đẹp.

Giá trị sản phẩm và chất lượng giấy in

Chất liệu giấy in sẽ được lựa chọn thông qua giá trị của sản phẩm và ngân sách đề ra của mỗi đơn vị.

Cách thức đóng gói, kiểu dáng hộp giấy phù hợp

Để dễ dàng vận chuyển cũng như thuận tiện trong trưng bày thì kiểu dáng và cách thức đóng gói cần phải tương thích với sản phẩm.

Phân phối và vận chuyển

Để bảo bảo sản phẩm khi đến tay khách hàng với chất lượng tốt nhất, bạn nên chọn chất liệu giấy in cứng cáp, chịu được va chạm, ít bị móp méo hoặc biến dạng.

Lưu kho và bảo quản

Hộp giấy đựng mỹ phẩm với chất liệu là giấy nên cần được bảo quản ở điều kiện khô thoáng và không gần nguồn nước. Ngoài ra vấn đề về diện tích lưu kho cũng cần được quan tâm.

Xưởng in hộp giấy đựng mỹ phẩm giá rẻ - In Bao Bì Đức Tuấn

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều địa chỉ in ấn hộp giấy đựng mỹ phẩm, nhưng In tại Đức Tuấn vẫn luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn vì những lý do sau:

Các ấn phẩm được cung cấp bởi Công ty In Bao Bì Đức Tuấn luôn đảm bảo chất lượng, được ứng dụng công nghệ tiên tiến khi in ấn và trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt;

Bạn có thể lấy ngay sản phẩm nếu cần gấp, dù bạn ít với số lượng ít hay nhiều đều sẽ được hỗ trợ nhanh nhất.

Tốc độ giao hàng nhanh chóng, không mất tiền ship tại nội thành TP. HCM.

Có đội ngũ tư vấn thiết kế riêng biệt để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Giá cả cạnh tranh vì các sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng.

Khách hàng thân thiết thường xuyên nhận được những chương trình khuyến mãi siêu đặc biệt.

Báo giá in hộp giấy đựng mỹ phẩm tại Đức Tuấn

Vì sự thay đổi thường xuyên của giá giấy hay dựa vào sự khác nhau về nhu cầu khách hàng trong số lượng, chất lượng hộp giấy mỹ phẩm nên sẽ có sự khác nhau về giá. Tuy nhiên, In Bao Bì Đức Tuấn cam kết mức giá in ấn luôn tốt nhất thị trường hiện nay.

Qua những nội dung được chia sẻ ở trên, In Bao Bì Đức Tuấn hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về dịch vụ in hộp đựng mỹ phẩm mà chúng tôi đang triển khai.