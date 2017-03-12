Đây là cách nhanh và đơn giản nhất giúp bạn có vùng kín khoẻ đẹp.

Có chuyên gia đã từng nói rằng "Phụ nữ phải coi chuyện chăm sóc vùng kín quan trọng không kém chăm sóc da mặt". Thực trạng hiện nay tại các trung tâm, bệnh viện sản phụ cho thấy phụ khoa chưa được nhiều chị em quan tâm đúng mức. Vì thế, tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa vẫn còn khá nhiều. Có một số nguyên nhân dẫn đến vấn đề này như chăm sóc không đúng cách, dị ứng với sản phẩm tẩy rửa hoá chất, nguồn nước bẩn hay mặc quần lót chật, vải không thấm mồ hôi. Khi bị viêm nhiễm vùng kín, nhiều chị em thường tự đi mua các loại thuốc rửa phụ khoa. Tuy được quảng cáo giúp diệt khuẩn, nhưng chính những hoá chất mạnh trong thứ nước này khiến vùng kín ngày các bị khô và mất đi khả năng tự bảo vệ mình. Từ đó tình hình viêm nhiễm càng nặng hơn ảnh hưởng đến sự tự tin và chất lượng hạnh phúc chăn gối.

Nếu không hợp với các loại thuốc rửa hoá chất, bạn có thể áp dụng các biện pháp làm sạch vùng kín cổ truyền được phụ nữ Việt Nam sử dụng từ thời xa xưa, đó là đun lá thảo dược để xông rửa. Trong đó, trà xanh và trầu không là 2 nguyên liệu phổ biến, tiện dụng và hiệu quả nhất, dùng được cả cho phụ nữ sau sinh.

Nguyên liệu: - Lá trầu không 2 nắm to - Lá trà xanh 2 nắm to - Nước 2 lít - Muối 2 muỗng cafe Cách làm: Lá trầu không và trà xanh là hai nguyên liệu có công dụng khử mùi, diệt khuẩn nhưng đồng thời vẫn giữ ẩm, không làm khô rát vùng kín. Do đó nó được lựa chọn để phụ nữ sau sinh xông rửa, giúp phục hồi nhanh. Sau khi mua 2 loại lá về, bạn rửa thật sạch, ngâm muối loãng 15 phút. Sau khi ngâm muối, vớt lá ra vò nát cho lá ra tinh dầu. Tiếp theo, bắc nồi nước lớn, cho lá trầu và chè cùng 2 lít nước đun sôi rồi vặn lửa nhỏ 5 phút. Sau đó, tắt bếp, đổ nước lá ra chậu và xông vùng kín. Chú ý trước khi xông cần thử nhiệt độ để không bị bỏng. Xông cho đến khi hơi nước bốc hết, bna5 pha thêm nước lạnh để có nước ấm như nước tắm. Dùng nước này rửa vùng kín nhiều lần, không cần rửa lại với nước. Mỗi tuần làm 1-2 lần đều đặn, vùng kín sẽ se khít, hồng hào, không viêm ngứa và luôn khoẻ mạnh mà không cần bất cứ loại thuốc rửa phụ khoa nào. Chúc bạn thành công! (Nguồn: Tổng hợp)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-2-loai-la-nay-nau-nuoc-rua-vung-kin-se-khit-hong-hao-va-khong-con-viem-nhiem-183508.html