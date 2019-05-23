Tuyệt chiêu giảm cân, dưỡng da không ngờ với sữa tươi ít đường

Làm đẹp 23/05/2019 08:50

Uống sữa tươi ít đường giúp chị em giảm cân hiệu quả, duy trì vóc dáng thon gọn, trong khi đắp mặt nạ giúp “ăn gian” cả chục tuổi cho làn da.

Công dụng giảm cân không ngờ từ sữa tươi tự nhiên

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Sữa tươi rất giàu canxi, một loại khoáng chất không chỉ tốt cho xương và răng, mà còn thúc đẩy cơ thể phân hủy chất béo hiệu quả, kích thích giảm cân. Các nhà khoa học Đại học Purdue (Mỹ) đã theo dõi 54 phụ nữ trong 2 năm và nhận thấy, những người tiêu thụ khoảng 1.900 calo và 780mg canxi từ sữa (600ml sữa) mỗi ngày không bị béo lên, thậm chí còn giảm cân tốt hơn cả người ăn kiêng.

Các chuyên gia ở Đại học Tennessee (Mỹ) phát hiện thêm, sữa chứa hormone chống đói “Peptide YY” giúp phụ nữ no lâu hơn. Chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Charushila Biswas cũng tư vấn trên Tạp chí Stylecraze chế độ giảm cân 4 tuần hiệu quả với sữa tươi. Canxi trong sữa giúp giảm mỡ, protein làm tăng cơ bắp, cho thân hình cân đối mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Một ly sữa cho bữa sáng (8h30-9h), bữa xế chiều (15h30-16h) và nhâm nhi thêm một ly sữa ấm không béo pha bột nghệ trước giờ đi ngủ (21h30) sẽ giúp cơ thể giảm cân khỏe mạnh.

Sữa tươi - Chiêu dưỡng da ít tốn kém cho phái đẹp

Tuyệt chiêu giảm cân, dưỡng da không ngờ với sữa tươi ít đường - Ảnh 2

Sữa tươi chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa beta-carotene và vitamin E, vừa giúp kháng viêm, lại có khả năng dưỡng ẩm cho da, làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra còn có axit lactic giúp loại bỏ tế bào chết trên da, giúp da trở nên trắng trẻo, mịn màng hơn. Sử dụng sữa tươi thay thế sữa rửa mặt hàng ngày cũng là một giải pháp dưỡng và làm sạch da hiệu quả không kém gì mỹ phẩm đắt tiền.

Cách làm mặt nạ dưỡng da mặt từ sữa tươi rất đơn giản và dễ thực hiện. Chỉ cần nửa củ khoai tây hấp chín rồi tán nhuyễn, trộn đều với 2 thìa sữa tươi rồi đắp mặt 15-20 phút vào buổi tối sẽ giúp dưỡng ẩm da và trắng hồng tự nhiên. Mặt nạ sữa tươi - bột nghệ làm giảm vết thâm nám, kháng viêm, trị mụn trứng cá. Mặt nạ sữa tươi - chanh có tác dụng tẩy sạch chất nhờn, trẻ hóa làn da. Mặt nạ sữa tươi - dầu ôliu - bột mì chống lão hóa, giảm nhăn. Trong khi massage hỗn hợp sữa tươi – nước ép dâu tây giúp da trắng mịn và se mềm lỗ chân lông.

Tăng hiệu quả giảm cân, dưỡng da với sữa tươi ít đường

Tuyệt chiêu giảm cân, dưỡng da không ngờ với sữa tươi ít đường - Ảnh 3

Sữa tươi nguyên chất là lựa chọn tốt nhất cho phụ nữ muốn làm đẹp và giảm cân bằng liệu pháp thiên nhiên. Để có hiệu quả tốt hơn nữa, chị em nay đã có thêm lựa chọn sữa tươi ít đường, ngọt thanh đạm, ít calo, tác dụng hiệu quả mà vẫn hợp khẩu vị phái đẹp.

Nhiều hãng sữa như Mộc Châu Milk mới đây đã tung ra loại sữa tươi ít đường, giảm 25% lượng đường so với sữa có đường thông thường. Sữa dành cho mọi đối tượng, song đặc biệt tốt với những người béo phì, tiểu đường, mắc bệnh huyết áp hoặc muốn giảm cân nhờ công thức giảm đường. Công nghệ tiệt trùng của Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) đảm bảo giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon của sữa tươi nguyên chất mà không cần chất bảo quản, an toàn cả với làn da nhạy cảm nhất. Mỗi ngày, chỉ cần duy trì thói quen uống 3 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Mộc Châu Milk là đã bổ sung đầy đủ dưỡng chất, năng lượng cho cơ thể, đồng thời cung cấp vitamin cho làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong. 

Sữa tươi tiệt trùng ít đường Mộc Châu Milk được sản xuất hoàn toàn bằng nguồn sữa tươi nguyên chất từ những cô bò hạnh phúc trên thảo nguyên xanh. Nguồn dinh dưỡng tự nhiên hoàn hảo không chỉ bổ sung năng lượng, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể dẻo dai, mà còn cho vóc dáng thon gọn và tràn đầy năng lượng. 

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