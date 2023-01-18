Tuyệt chiêu dưỡng da đơn giản cho vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian của phụ nữ Ấn Độ

Làm đẹp 18/01/2023 14:35

Ở Ấn Độ, có hơn 19.500 ngôn ngữ bản địa. Điều này có nghĩa là mọi thành phần trong nhà bếp đều có một số tên. Nhiều trong số này có thể biến thành một cách nhanh chóng cho làn da tươi trẻ. Nguyên liệu mà hầu hết chúng ta dùng để nấu ăn, phụ nữ Ấn Độ cũng dùng để trông trẻ mãi không già. Ngay cả khi họ gọi chúng bằng những cái tên khác nhau.

Hãy cùng đào sâu vào bí mật của những người phụ nữ xinh đẹp nhất Ấn Độ và đưa ra những kết quả hàng đầu, với sự hỗ trợ của khoa học đối với các thành phần.

1. Để có làn da sáng hơn, hãy thử một ít bột nghệ

 

Aishwarya Rai Bachchan, Hoa hậu Thế giới 1994 trông tuyệt đẹp ở tuổi 47. Bí quyết để có làn da rạng rỡ của cô ấy là thường xuyên thoa hỗn hợp làm từ bột đậu xanh, kem sữa và một chút bột nghệ.

Tuyệt chiêu dưỡng da đơn giản cho vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian của phụ nữ Ấn Độ - Ảnh 1

Các nghiên cứu đã liên kết hợp chất hoạt tính của củ nghệ, curcumin với nhiều lợi ích cho da. Curcumin có thể hỗ trợ chữa bệnh và tăng trưởng collagen. Nó có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa. Chỉ cần nhớ rằng khi nói đến nghệ, không sử dụng quá nhiều vì nó có thể khiến da bạn bị vàng.

2. Mật ong chữa lành da và loại bỏ sự xỉn màu

Padma Lakshmi 50 tuổi và trông không giống như vậy. Theo người mẫu, tác giả kiêm người dẫn chương trình nấu ăn này, bí quyết để có làn da không tì vết của cô chính là mật ong. Mẹo của cô là thoa mật ong lên mặt và cổ sạch, tránh vùng mắt nhạy cảm. Sau đó, cô ấy khuyên bạn nên vỗ nhẹ nó vào da như thể đang chơi piano và rửa sạch.

Tuyệt chiêu dưỡng da đơn giản cho vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian của phụ nữ Ấn Độ - Ảnh 2

Mật ong có nhiều đặc tính chữa lành da và có thể giúp giảm mụn trứng cá và viêm nhiễm. Nó cũng có thể tăng tốc độ chữa lành và sửa chữa tế bào. Nó cũng lấy đi sự xỉn màu từ làn da mệt mỏi, giúp bạn trông tươi mới.

3. Bột gỗ đàn hương có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào không mong muốn

Kareena Kapoor Khan là một nữ diễn viên Ấn Độ đã thành danh. Ở tuổi 40, cô ấy có làn da của một người trẻ hơn rất nhiều. Cô ấy cho rằng việc lấy lại vóc dáng sau khi mang thai là nhờ yoga. Cô ấy cũng là một fan hâm mộ của chăm sóc da tự chế. Mặt nạ tự làm yêu thích của cô ấy là hai thìa bột gỗ đàn hương, hai giọt dầu vitamin E và một nhúm bột nghệ.

Tuyệt chiêu dưỡng da đơn giản cho vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian của phụ nữ Ấn Độ - Ảnh 3

Trong trường hợp muốn dưỡng ẩm nhiều hơn, bạn có thể trộn bột gỗ đàn hương với mật ong. Nhưng nếu bạn cần một loại mặt nạ dành cho da nhờn, hãy trộn bột gỗ đàn hương với nước hoa hồng và một chút bột nghệ. Đắp bất kỳ loại mặt nạ nào trong số này, đợi cho khô rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Gỗ đàn hương đi kèm với rất nhiều đặc tính có lợi. Cùng với việc chống viêm và chống vi khuẩn, nó cũng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào không mong muốn . Nó có thể làm giảm sắc tố, đốm nắng và đồi mồi, đồng thời giữ cho làn da luôn sáng. Thêm vào đó, nó có mùi tuyệt vời.

4. Dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời

Freida Pinto dễ dàng từ một người mẫu Bollywood trở thành một nữ diễn viên Hollywood. Năm nay 36 tuổi, làn da của cô ấy dường như chỉ đẹp hơn theo tuổi tác. Freida tin rằng chìa khóa để có làn da đẹp là dưỡng ẩm và nhu cầu dưỡng ẩm thay đổi theo thời tiết. Vì vậy, vào những ngày thực sự khô hanh, thoa dầu dừa vào đêm hôm trước sẽ giữ cho làn da của cô ấy ẩm và mềm mại.

Tuyệt chiêu dưỡng da đơn giản cho vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian của phụ nữ Ấn Độ - Ảnh 4

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu dừa có thể tiêu diệt vi khuẩn, chữa lành vết thương và sẹo, giảm viêm và giữ nước cho da. Thêm vào đó, nó cũng có SPF trong đó, mặc dù nó không thể thay thế kem chống nắng SPF hàng ngày mà bạn sử dụng để bảo vệ làn da của mình.

5. Ngăn ngừa tuổi tác với chuối

Anushka Sharma là người mẫu kiêm diễn viên 33 tuổi đến từ Ấn Độ, nổi tiếng với làn da sáng mịn. Mẹo chăm sóc da bí mật của cô là nghiền một quả chuối để xoa bóp khắp người. Bạn có thể chọn tắm ngay lập tức hoặc để yên trong vài phút để có kết quả tốt hơn.

Tuyệt chiêu dưỡng da đơn giản cho vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian của phụ nữ Ấn Độ - Ảnh 5

Một số nghiên cứu cho thấy rằng lợi ích cho da của chuối bao gồm các đặc tính chống lão hóa và chúng có thể giải quyết các nếp nhăn và vết chân chim, khiến nó trở thành một loại trái cây để chống lão hóa. Trong trường hợp hết chuối, bạn có thể dùng đu đủ hoặc xoài cũng được. AHA trong những loại trái cây này tẩy tế bào chết, làm sáng và có đặc tính chống lão hóa.

Theo Brightside

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