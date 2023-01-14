Bí quyết đánh bại môi khô nứt nẻ, dưỡng ẩm hồng hào chào đón Tết xinh

Làm đẹp 14/01/2023 11:54

Môi nứt nẻ chủ yếu liên quan đến mùa đông và nhiệt độ lạnh, nhưng chúng cũng có thể xuất hiện do các yếu tố khác. Ví dụ, thời tiết quá khô có thể ảnh hưởng xấu đến đôi môi của bạn.

Mặc dù phòng ngừa luôn là chiến thuật tốt nhất, nhưng đôi khi vấn đề xuất hiện và chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử và giải quyết vấn đề đó. Đó là lý do tại sao  đây là danh sách những điều dễ dàng bạn có thể làm ở nhà để điều trị đôi môi nứt nẻ khó chịu.

1. Sử dụng nha đam và mật ong

Gel lô hội thường được sử dụng để chữa bỏng, nhưng nó cũng có tác dụng kỳ diệu đối với môi khô và nứt nẻ. Bạn có thể dễ dàng mua một số gel từ cửa hàng hoặc sử dụng gel trực tiếp từ cây nếu bạn có ở nhà. Bạn chỉ cần lấy một chiếc lá, cắt đôi và lấy phần gel ra khỏi nó. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn dễ dàng sử dụng vì lô hội có một số đặc tính tẩy tế bào chết nhẹ.

Bí quyết đánh bại môi khô nứt nẻ, dưỡng ẩm hồng hào chào đón Tết xinh - Ảnh 1

Khi nói đến mật ong, có rất nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng chữa lành vết thương của nó tuyệt vời như thế nào. Nó cũng có thể giúp dưỡng ẩm cho đôi môi khô của bạn và tẩy tế bào chết nhẹ, loại bỏ một số da chết. Mật ong hữu cơ là tốt nhất cho việc này, vì vậy hãy cố gắng tránh xa các loại mật ong chứa nhiều đường mua ở cửa hàng.

2. Sử dụng son dưỡng môi có SPF bảo vệ

Bí quyết đánh bại môi khô nứt nẻ, dưỡng ẩm hồng hào chào đón Tết xinh - Ảnh 2

Bất kể là mùa hè hay mùa đông, việc thoa son dưỡng môi có SPF 30 trở lên là rất quan trọng để bảo vệ đôi môi của bạn. Cố gắng tìm một sản phẩm có chứa oxit titan hoặc oxit kẽm và thoa dầu dưỡng 2 giờ một lần nếu bạn ở bên ngoài quá lâu. Hãy nhớ rằng ánh nắng mặt trời có thể làm hỏng da và môi của bạn, ngay cả khi nhiệt độ rất thấp.

3. Sử dụng dầu bơ

Bí quyết đánh bại môi khô nứt nẻ, dưỡng ẩm hồng hào chào đón Tết xinh - Ảnh 3

Trong khi nhiều người sử dụng dầu bơ để nấu ăn, thì nó cũng tuyệt vời như một loại kem dưỡng ẩm cho môi. Nó không phải là chất gây dị ứng chính, vì vậy nó hoàn hảo cho những người có làn da nhạy cảm và đôi môi bị nứt nẻ quanh năm.

Chất sterolin trong dầu này bảo vệ cấu trúc của tế bào da và điều trị chứng viêm. Sau khi hoàn thành công việc tái tạo, nó sẽ giúp đôi môi của bạn mềm mại và siêu ẩm.

4. Sử dụng mỡ bôi trơn suốt cả ngày

Bí quyết đánh bại môi khô nứt nẻ, dưỡng ẩm hồng hào chào đón Tết xinh - Ảnh 4

Thạch dầu khoáng rất dễ kiếm và khá rẻ tiền, các nhà khoa học đã phê duyệt việc sử dụng nó hàng ngày cho đôi môi nứt nẻ. Nó giữ ẩm lâu hơn dầu và sáp, bạn có thể thoa nó lên môi vào ban ngày và buổi tối trước khi đi ngủ.

Bằng cách này, nó sẽ có nhiều thời gian để thực hiện công việc của mình và mang lại độ bóng cho đôi môi khô, xỉn màu.

5. Sử dụng những lát dưa chuột

Bí quyết đánh bại môi khô nứt nẻ, dưỡng ẩm hồng hào chào đón Tết xinh - Ảnh 5

Chắc hẳn bạn đã từng thấy nhiều phụ nữ trong phim đắp những lát dưa chuột lên mắt, và hóa ra, bạn cũng có thể làm điều tương tự với đôi môi của mình. Chỉ cần lấy một vài lát và chà nhẹ lên môi, sau đó để nước ép dưa chuột trên môi trong khoảng 10 phút trước khi rửa sạch. Bạn cũng có thể nghiền các lát này thành bột nhão và đắp lên môi như một loại mặt nạ.

 

6. Sử dụng trà xanh túi lọc

Bí quyết đánh bại môi khô nứt nẻ, dưỡng ẩm hồng hào chào đón Tết xinh - Ảnh 6

 

Trà xanh được biết đến với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Nó có thể không được chứng minh là có thể chữa trị đôi môi nứt nẻ, nhưng những gì nó sẽ làm là làm giảm cảm giác nóng rát của môi khô.

Chỉ cần cho một túi trà vào nước nóng, để yên trong vài phút rồi lấy ra. Đắp túi trà lên môi trong vài phút, bạn sẽ thấy môi dễ chịu hơn rất nhiều sau đó.

Theo Brightside

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