Chăm chỉ bổ sung những loại trái cây này, tóc đẹp óng ả, Tết bung xõa tạo kiểu thả ga

Trang điểm 12/01/2023 12:07

Tóc là một trong những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể và bất kỳ thời tiết khắc nghiệt nào dù là mùa đông hay mùa hè đều tác động xấu đến nó. Từ thói quen ăn uống đến di truyền cùng với căng thẳng và môi trường, có rất nhiều lý do để ngăn bạn có một mái tóc dày và bóng mượt.

Mọi người nuôi dưỡng mái tóc của mình bằng cách sử dụng dầu gội đầu và dầu xả đắt tiền và những thứ tương tự! Tuy nhiên, chính chế độ ăn uống mới quyết định mái tóc của bạn khỏe mạnh như thế nào.

Chăm chỉ bổ sung những loại trái cây này, tóc đẹp óng ả, Tết bung xõa tạo kiểu thả ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người tin rằng protein quyết định sức khỏe của tóc, tuy nhiên, có các axit béo Omega-3, vitamin tan trong chất béo, sắt và vitamin B tổng hợp quyết định sức khỏe toàn diện của tóc. Đây là các loại trái cây và rau củ được biết đến với vitamin và khoáng chất cùng với protein, có thể cải thiện sức khỏe mái tóc của bạn.

Quả bí ngô

Chăm chỉ bổ sung những loại trái cây này, tóc đẹp óng ả, Tết bung xõa tạo kiểu thả ga - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại rau này chứa nhiều sắt và beta-carotene, tiền chất của vitamin A và là loại vitamin quan trọng giúp tóc phát triển và chắc khỏe. Nó chứa đầy vitamin C và E có thể giúp sửa chữa các tế bào của cơ thể bạn khỏi bị hư hại.

Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh rất giàu vitamin A, C, carotene, folate và kali. Chúng cung cấp chất sừng trong cơ thể giúp củng cố các nang tóc. Những loại rau này cũng rất giàu chất sắt, giúp sản xuất bã nhờn giúp da đầu khỏe mạnh và ngậm nước.

Cà rốt

Cà rốt là một nguồn vitamin A phong phú, có rất nhiều lợi ích cho mái tóc của bạn. Vitamin A rất cần thiết cho sự phát triển của các tế bào cơ thể, bao gồm cả tóc. Điều này làm cho nó trở thành một loại thực phẩm hoàn hảo giúp tóc mọc nhanh hơn.

Khoai lang

Khoai lang là một nguồn beta-carotene tuyệt vời, được chuyển đổi thành vitamin A để cơ thể tiêu thụ. Vitamin A được biết là cải thiện sức khỏe của tóc bằng cách ảnh hưởng đến việc sản xuất bã nhờn giúp tóc khỏe mạnh.

Ớt chuông

Chăm chỉ bổ sung những loại trái cây này, tóc đẹp óng ả, Tết bung xõa tạo kiểu thả ga - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Còn được gọi là ớt ngọt, loại rau có màu đỏ và vàng này chứa một lượng vitamin C giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ sự phát triển của tóc. Loại vitamin này thúc đẩy quá trình sản xuất collagen trong cơ thể, giúp củng cố sợi tóc của bạn đồng thời bảo vệ sợi tóc chống lại stress oxy hóa.

Trái bơ

Chăm chỉ bổ sung những loại trái cây này, tóc đẹp óng ả, Tết bung xõa tạo kiểu thả ga - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe nhất, chứa nhiều chất béo lành mạnh và biotin, là thành phần phổ biến trong nhiều loại mặt nạ tóc tự làm. Nó cũng chứa Vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng tóc. Bơ cũng bảo vệ da đầu khỏi stress và tổn thương oxy hóa.

Chuối

Là loại trái cây chứa nhiều tinh dầu tự nhiên, nhiều vitamin và kali giúp trị tóc gãy rụng, chẻ ngọn, kích thích tóc mọc chắc khỏe. Chuối cũng làm tăng độ đàn hồi của tóc một cách tự nhiên, đồng thời ngăn ngừa nhiễm trùng gàu bằng cách làm thông thoáng lỗ chân lông trên da đầu của bạn.

Đu đủ

Chăm chỉ bổ sung những loại trái cây này, tóc đẹp óng ả, Tết bung xõa tạo kiểu thả ga - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ chứa vitamin A, C, E và các chất chống oxy hóa cần thiết để kích thích hoạt động mọc tóc trong nang tóc. Nó giúp điều trị và ngăn ngừa gàu với các đặc tính chống nấm tự nhiên và cung cấp dưỡng chất sâu cho tóc của bạn.

rái cây họ cam quýt giàu vitamin C

Các loại trái cây họ cam quýt như chanh, cam và bưởi là nguồn cung cấp vitamin C phong phú. Các loại quả mọng cũng là một nguồn giàu Vitamin C và collagen giúp tóc chắc khỏe. Những loại trái cây như vậy giúp tăng cường sản xuất collagen và cải thiện lưu thông da đầu. Chúng cũng bảo vệ nang tóc khỏi tác hại oxy hóa của các gốc tự do.

Theo Times of India

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