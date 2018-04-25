Tự làm dầu xả cho tóc xoăn giúp dưỡng ẩm và ngăn tóc bị hư tổn

Làm đẹp 25/04/2018 22:11

Mách bạn vài mẹo tự làm dầu xả cho tóc xoăn tại nhà mà không cần sử dụng mỹ phẩm mua ngoài.

Bất cứ ai đã làm tóc xoăn đều có chung một nỗi ám ảnh đó là chăm sóc tóc. Bởi vì chỉ cần lười chăm là sau một thời gian, tóc sẽ trở nên khô xơ và xù xì trông rất xấu. Ngoài ra, sử dụng sai sản phẩm dầu gội hoặc dầu xả cũng là nguyên nhân khiến tóc xoăn dễ bị hư tổn. Vậy thì làm gì khi mái tóc rơi vào tình trạng như vậy?

Một bí quyết dễ nhất đó là tự làm dầu xả cho tóc xoăn tại nhà. Bạn có thể tận dụng các nguyên liệu tự nhiên sẵn có để tự chế biến dầu xả và chủ động với việc chăm sóc tóc hàng ngày. Chỉ sau một thời gian thôi, bạn sẽ thấy mái tóc của mình trở nên bóng mượt và khỏe mạnh rất bất ngờ đấy.

1. Tự làm dầu xả từ sữa chua Hy Lạp và sữa dừa cho tóc xoăn

Tự làm dầu xả từ sữa chua Hy Lạp và sữa dừa cho tóc xoăn
Tự làm dầu xả từ sữa chua Hy Lạp và sữa dừa cho tóc xoăn. Ảnh minh họa: Internet.

Lợi ích: Dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Ngoài ra, công thức này cũng có tác dụng duy trì độ xoăn của tóc và khiến mái tóc của bạn thêm phần cuốn hút.

Nguyên liệu: 1 thìa sữa chua Hy Lạp, ¼ chén sữa dừa, 1 thìa dầu dừa, 2 thìa mật ong và 4 giọt tinh dầu hoa oải hương.

Cách làm:

  • Trộn tất cả các nguyên liệu trong một chiếc bát.
  • Chia tóc thành 6 đến 8 lọn. Sau đó, thoa dầu xả đều lên tóc.
  • Đội mũ trùm đầu và để yên trong 45 phút.
  • Gội lại đầu bằng dầu gội.

2. Tự làm dầu xả cho tóc xoăn từ trứng và dầu ô liu

Cả trứng và dầu ô liu đều giúp dưỡng ẩm cho tóc và làm cho mái tóc xoăn của bạn suôn mượt.

Tự làm dầu xả cho tóc xoăn từ trứng và dầu ô liu
Tự làm dầu xả cho tóc xoăn từ trứng và dầu ô liu. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: 1 quả trứng và 1 thìa dầu ô liu.

Cách làm:

  • Trộn trứng và dầu ô liu lại với nhau.
  • Gội đầu với dầu gội. Sau đó, thoa hỗn hợp lên tóc và để yên trong 10 phút.
  • Gội lại đầu lần nữa bằng nước lạnh.

3. Tự làm dầu xả cho tóc xoăn với sữa dừa và mật ong

Công thức sữa dừa và mật ong giúp mái tóc mềm, óng ả và ít bị khô xơ, gãy rụng.

Nguyên liệu: 1 chén sữa dừa và 4 thìa mật ong.

Cách làm:

  • Trộn đều mật ong với sữa dừa.
  • Gội đầu bằng dầu gội rồi thoa hỗn hợp lên tóc. Để yên trong 10 phút.
  • Gội lại đầu bằng nước lạnh.

4. Tự làm dầu xả cho tóc xoăn với dầu thầu dầu và trứng

Tự làm dầu xả cho tóc xoăn với dầu thầu dầu và trứng
Tự làm dầu xả cho tóc xoăn với dầu thầu dầu và trứng. Ảnh minh họa: Internet.

Dầu thầu dầu nổi tiếng với tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc và làm tóc dày. Ngoài ra, trứng chứa nhiều protein và amino axit giúp duy trì lượng dầu tự nhiên trong tóc và khiến mái tóc xoăn trở nên sáng hơn.

Nguyên liệu: 1 thìa dầu thầu dầu và 1 quả trứng.

Cách làm:

Trộn đều trứng và dầu thầu dầu.

Gội đầu với nước bằng dầu gội. Sau đó, thoa hỗn hợp lên. Để yên trong 1 tiếng.

Gội lại đầu bằng dầu gội là được.

5. Tự làm dầu xả với nước chanh, dầu ô liu và sữa dừa

Chanh, dầu ô liu và sữa dừa đều có lợi cho mái tóc. Cả ba nguyên liệu này chứa nhiều đặc tính mạnh mẽ sẽ khiến mái tóc của bạn trở nên vô cùng chắc khỏe và óng mượt.

Nguyên liệu: 2 thìa nước cốt chanh, 2 thìa dầu ô liu và 1 thìa sữa dừa.

Cách làm:

  • Trộn đều nước chanh, dầu ô liu và sữa dừa lại với nhau.
  • Thoa hỗn hợp lên tóc khô và để yên trong 20 phút.
  • Gội lại đầu bằng dầu gội.

Nói chung có nhiều cách để chăm sóc xoăn. Tuy nhiên, tự làm những loại dầu xả trên cho tóc xoăn vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất.

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