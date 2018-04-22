Những mặt nạ dưỡng tóc tại nhà từ tự nhiên "ăn đứt" hàng mỹ phẩm

“Mấy tháng vừa rồi tích cực tự làm mặt nạ dưỡng tóc tại nhà từ đu đủ, không ngờ tóc mình trở nên mềm mượt hẳn. Đến chị em ở công ty còn chẳng tin, vẫn tưởng là mình có bí quyết gì đó mà giấu”.

Đấy là chia sẻ của chị Thanh Huyền (Ba Đình, Hà Nội). Thời gian trước, tóc chị bị khô, lúc nào nhìn cũng như rơm rạ ngoài đồng vừa được phơi nắng. Chị kể đến chồng chị còn trêu đùa rằng “tóc em dù có dùng loại dầu dưỡng gì cũng chẳng mượt lên được”. Biết là thế nhưng chị vẫn ấm ức. Dù tìm đủ các sản phẩm mặt nạ dưỡng tóc tại nhà hay đến các spa làm đẹp nhưng cũng chẳng ăn thua. Chỉ sau một thời gian là tóc chị lại khô trở lại, thậm chí còn gãy ngọn và rụng nhiều hơn nữa. Chị định từ bỏ và nghĩ chắc phải “sống chung với mái tóc này nhưng “cái răng cái tóc là gốc con người”, chị quyết định vẫn kiên trì tìm kiếm giải pháp. May mắn thay, chị đã tìm được.

Đồng nghiệp cũ của chị giới thiệu với chị bí quyết dùng đu đủ, lá cà ri và sữa chua làm mặt nạ dưỡng tóc tại nhà. Ban đầu chị không tin vì nghĩ nếu chỉ đơn giản như thế này thì người ta chẳng cần gì bỏ hàng đống tiền ra đến trung tâm làm đẹp hay mua mỹ phẩm hàng hiệu. Với cả chị cũng bảo tóc chị khô lắm, sợ những mặt nạ tự nhiên này không hiệu quả. Tuy nhiên, đồng nghiệp với chị quả quyết rằng sẽ có kết quả tốt nên chị không thể từ chối. Dưỡng tóc với đu đủ. Ảnh minh họa: Internet. Không ngờ chỉ sau 1 tháng thử, mỗi tuần 2 lần, tóc chị Huyền đã mềm mại hơn trước rất nhiều. Chồng chị cũng bất ngờ trước sự thay đổi của chị. Vừa tiết kiệm, an toàn mà lại hiệu quả trong thời gian ngắn, chị không thể vui mừng hơn được nữa. Ước mơ có được một mái tóc mềm mại, óng ả để tự tin hơn mỗi khi đi ra ngoài hay đứng trước đám đông của chị đã thành hiện thực.

Cụ thể, công thức làm mặt nạ dưỡng tóc tại nhà của chị Huyền như sau: Lấy ¼ quả đu đủ chín, gọt vỏ rồi cho vào máy xay sinh tố cùng với một ít cà ri. Sau đó, xay thành bột nhão.

Tiếp tục cho 2 đến 3 muỗng cà phê sữa chua không đường vào. Xay một lần nữa.

Thoa hỗn hợp lên tóc, chú ý thoa đều để dưỡng chất thấm hết vào tóc. Để yên trong khoảng 30 phút rồi dùng dầu gội đầu gội lại là được.

Thực hiện 2 lần mỗi tuần. Đu đủ, lá cà ri và sữa chua đều chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tóc, giúp làm sạch da đầu, dưỡng ẩm cho tóc và kích thích tóc tăng trưởng. Nhờ vậy, chăm chỉ dùng mặt nạ dưỡng tóc tại nhà này, chị em sẽ sớm có được mái tóc đẹp không kém gì người mẫu. Mặt nạ dưỡng tóc. Ảnh minh họa: Internet. Ngoài công thức trên, chị Huyền cũng thử thay đổi thành phần, chẳng hạn kết hợp đu đủ với bơ và mật ong hay bơ với dầu ô liu và dầu dừa. Bạn có thể lựa chọn cho mình một công thức phù hợp nhất nhé. Cho đu đủ, bơ và mật ong vào máy xay sinh tố. Xay thật nhuyễn. Gội sơ tóc rồi thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên tóc. Để yên trong 30 phút rồi gội lại là được.

Cho đu đủ, dầu ô liu và dầu dừa vào bát. Nghiền nhỏ rồi thoa lên tóc. Để yên trong nửa giờ rồi gội lại. Thực hiện ít nhất một lần mỗi tuần. Chị Huyền đã làm được, vậy tại sao bạn không thử? Chắc chắn những mặt nạ dưỡng tóc này cũng sẽ mang đến những điều kỳ diệu cho bạn đấy. Chúc bạn thành công.

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