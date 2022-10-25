5 kiểu tóc gợn sóng ngang vai đầy nữ tính cho chị em văn phòng!

Do vậy, từ rất lâu, kiểu tóc ngang vai gợn sóng đã được nhiều chị em để ý. Có thể thấy khi đi ra đường, vào các quán cafe, siêu thị, cửa hàng hay các con phố, đâu đâu cũng dễ thấy những cô nàng điệu đà với mái tóc để ngang vai, gợn sóng tung bay trong gió. Thoang thoảng là những mùi hương dịu dàng khiến cánh mày râu đi qua phải mê mẩn, không thể nào rời xa.

Tóc ngang vai không bao giờ “lỗi mốt”, đặc biệt là kiểu tóc ngang vai gợn sóng . Đây là điều hoàn toàn chắc chắn. Bởi lẽ, kiểu tóc đẹp này phù hợp với hầu hết các kiểu khuôn mặt, từ trái xoan, mặt tròn, mặt dài hay góc cạnh.

Đừng nghĩ rằng rẽ ngôi giữa giờ chỉ còn là “câu chuyện” của những năm 90. Nếu không tin thì chỉ cần lướt qua một vài tạp chí về tóc hay tạp chí thời trang là bạn sẽ thấy nhan nhản những ngôi sao nổi tiếng đầy hấp dẫn với kiểu tóc này. Chỉ cần một chút biến tấu mới lạ như gợn sóng từ tai trở xuống hay gợn sóng từ đỉnh đầu là bạn đã có một mái tóc gợn sóng ngang vai rẽ ngôi giữa cực kỳ “độc”.

Nếu biết cách làm mới bản thân bằng những kiểu tóc đẹp, đơn giản như vậy, chắc chắn, bạn sẽ luôn là “bóng hồng” trong mắt người đàn ông của mình đấy. Dưới đây là tổng hợp 7 kiểu tóc gợn sóng ngang vai “chuẩn” Hàn Quốc cho các chị em tham khảo. Nhanh tay chọn lấy một kiểu và “lột xác” thôi nào!

Tóc ngang vai uốn xoăn lượn sóng từ đỉnh đầu

Tóc ngang vai uốn xoăn lượn sóng từ đỉnh đầu!

Với kiểu tóc đẹp này, bạn có thể kết hợp với kiểu rẽ ngôi lệch hay rẽ ngôi thẳng nhưng tốt nhất là nên để mái dài. Một mái tóc ngang vai uốn xoăn lượn sóng từ đỉnh đầu xu hướng vintage sẽ là lựa chọn hoàn hảo của một cô nàng điệu đà, nữ tính. Ngoài ra, bạn cũng có thể biến tấu với kiểu lật ngôi 7/3 để tạo sự khác lạ.

Tóc gợn sóng ngang vai mái thưa đuôi vểnh

Tóc gợn sóng ngang vai mái thưa đuôi vểnh nhẹ nhàng!

Đây là kiểu tóc rất được những người đẹp Hàn yêu thích, khá sanh chảnh, kiêu kỳ và rất thu hút. Mái tóc được uốn gợn sóng nhẹ và đến phần đuôi tóc thì vểnh, cong ra bên ngoài.

Tuy nhiên, với những bạn gái có khuôn mặt tròn và vuông thì không nên để kiểu tóc này vì nó càng làm cho mặt to và vuông hơn (các khuyết điểm bị lộ).

Tóc gợn sóng ngang vai nhuộm đuôi

Tóc gợn sóng ngang vai nhuộm đuôi - đơn giản là cá tính!

Ngay cái tên cũng đủ để nói lên kiểu tóc này sành điệu như thế nào. Thông thường, nếu tóc màu tối thì sẽ nhuộm đuôi sáng màu và ngược lại, tóc sáng màu thì nên nhuộm đuôi màu sẫm hơn. Đối với các chị em dưới 27 tuổi hoặc những người thích “đổi gió” để đi chơi hay đi club thì đây là kiểu tóc đẹp rất phù hợp.

Tóc gợn sóng ngang vai xoăn buộc

Tóc gợn sóng ngang vai xoăn buộc tinh nghịch và năng động!

Cách làm kiểu tóc này không hề khó và bạn hoàn toàn tự làm được. Chỉ cần uốn lọn tóc xoăn sóng nhẹ, sau đó, lấy 2 phần lọn tóc ở đằng trước, xoắn lại rồi buộc ở giữa là được. Bạn có thể sử dụng dây chun cùng màu với màu tóc hoặc các dây tóc kiểu cách như có nơ hay đính đá.

Tóc gợn sóng ngang vai xoăn buộc mang lại vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng và điệu đà cho các chị em, diện để đi học, đi chơi hay đi làm đều được cả.

Tóc gợn sóng ngắn kết hợp mái thưa

Tóc ngắn gợn sóng mái thưa trẻ trung và đáng yêu cho nàng!

Mái thưa luôn là một kiểu tóc cực kỳ trẻ trung, xinh xắn. Khi kết hợp với kiểu tóc ngắn uốn gợn sóng thì nét đẹp lại được nhân lên thêm phần hiện đại, tươi trẻ. Vừa ăn gian tuổi hiệu quả lại vừa tôn lên được nét đẹp kiêu sa, đài các của bản thân. Phù hợp với mọi mong muốn về một kiểu tóc đẹp hoàn hảo của các chị em.

Tóc ngắn uốn gợn sóng với 2 mái dài Hàn Quốc

Tóc gợn sóng 2 mái dài chuẩn nhẹ nhàng, thanh lịch!

Kiểu tóc 2 mái dài được phối với tóc gợn sóng ngắn rất được các sao nữ Hàn yêu thích, lựa chọn. Kiểu tóc này kết hợp 2 yếu tố quyến rũ đặc biệt là 2 lọn mái dài và đường xoăn trên mái tóc. Thật sự giúp nhân thêm nét hấp dẫn, thu hút, ấn tượng bội phần, cực kỳ dễ gây được sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Vừa thể hiện được nét kiêu sang, hiện đại, vừa tạo cảm giác trưởng thành, quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn chung, các kiểu tóc gợn sóng ngang vai này đều có những nét đẹp và điểm nhấn riêng giúp cho “chủ nhân” của nó tỏa sáng theo những cách rất khác biệt. Do vậy, bạn có thể yên tâm là nếu chọn được kiểu tóc đẹp phù hợp thì trông bạn sẽ trở nên rạng rỡ một cách bất ngờ. Hy vọng với những kiểu tóc mới được gợi ý trên đây, các chị em độc giả đã lựa chọn được cho mình một kiểu tóc ưng ý nhất, để chuẩn bị "trưng diện" cho những dịp lễ tết cuối năm này nhé!