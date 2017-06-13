Các kiểu tóc ngang vai uốn setting đẹp nhất

Làm đẹp 13/06/2017 09:54

Tóc ngang vai uốn setting là gì, có những kiểu tóc nào đẹp và cách chăm sóc nó như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Tóc ngang vai uốn setting là một kiểu tóc tuy không nhiều người biết nhưng lại rất “nổi” trong giới chị em sành điệu, cá tính. Với một mái tóc tạo kiểu này, bạn sẽ trông thời thượng hơn và không dễ bị “đụng hàng” khi đi xuống phố.

Uốn setting là gì?

Tóc ngang vai uốn setting.
Tóc ngang vai uốn setting. Nguồn: Internet.

Uốn setting hay còn gọi là uốn nóng, là kiểu tóc hiện rất được bạn trẻ quan tâm, một phần nhờ tên gọi khá “lạ”, một phần nhờ kiểu uốn này có nhiều điểm khác với kiểu uốn lạnh thường thấy.

Uốn setting sẽ mang đến cho bạn mái tóc xoăn tự nhiên, tạo được những lọn tóc như ý, thậm chí còn uốn được cả những mái tóc hư tổn cực yếu. Bên cạnh đó, bạn cũng không mất nhiều thời gian chăm sóc, không cần sử dụng sản phẩm tạo kiểu nhiều mà vẫn có được mái tóc mềm mại và óng ả.

Về kỹ thuật, uốn setting là uốn kỹ thuật số bằng nhiệt. Đầu tiên sẽ cho thuốc lên tóc để làm mô tóc mở ra, xả sạch rồi cuốn bằng trục sứ hoặc nhựa và cắm điện vào trục khoảng 30 phút. Sau đó, tháo điện ra, dập thuốc số 2 khoảng 15 đến 20 phút thì tháo trục ra và xả sạch.

3 kiểu tóc ngang vai uốn setting đẹp hút hồn

Nhờ ưu điểm là không cần dùng nhiều sản phẩm tạo kiểu mái tóc mà vẫn giữ được sóng, nếp nên tóc ngang vai uốn setting thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Nếu đang sở hữu một mái tóc ngang vai thì bạn có thể lựa chọn cho mình các kiểu uốn tóc setting chữ S hoặc sóng nước đều được. Trong khi uốn chữ S phù hợp với hầu hết các dạng khuôn mặt, từ trái xoan, tròn bầu bĩnh, vuôn, góc cạnh với các lọn xoăn được uốn cầu kỳ thì uốn xoăn sóng nước lại tạo thành những lọn tóc rất thướt tha, mềm mại.

1. Tóc ngang vai uốn setting mái bằng

Tóc ngang vai uốn setting mái bằng
Tóc ngang vai uốn setting mái bằng. Nguồn: Internet.

Kiểu tóc đẹp này phù hợp với các bạn gái thích uốn setting hiện đại nhưng vẫn muốn giữ nét dễ thương, thanh tú cho khuôn mặt. Đối với chị em văn phòng thì đây là kiểu tóc có thể giúp bạn trẻ lại… vài tuổi đấy.

2. Tóc ngang vai uốn setting mái chéo

Tóc ngang vai uốn setting mái chéo
Tóc ngang vai uốn setting mái chéo. Nguồn: Internet.

Một chút cách điệu cho mái tóc bằng cách rẽ ngôi sang một bên sẽ khiến chị em càng trở nên cuốn hút và dịu dàng. Do vậy, hãy tự tin thay đổi mình với kiểu tóc ngang vai uốn setting mái chéo này nhé. Chắc chắn, nó sẽ không làm bạn thất vọng.

3. Tóc ngang vai uốn setting mái dài

Tóc ngang vai uốn setting mái dài
Tóc ngang vai uốn setting mái dài. Nguồn: Internet.

E lệ, bí ẩn với tóc mái dài, một bên sẽ để rũ xuống và vén một bên tai chính là những điểm thu hút mà kiểu tóc ngang vai uốn setting mái dài sẽ mang đến cho bạn. Thế nên, đừng ngần ngại thử làm mới mình với kiểu tóc uốn này nhé.

Chăm sóc tóc ngang vai uốn setting như thế nào?

Dưới tác động của nhiệt độ cao, không thể tránh khỏi việc tóc bị khô ráp, dễ gãy, đuôi tóc bị chẻ ngọn, xỉn màu hay rụng tóc sau khi uốn. Lúc này, nhận biết dấu hiệu hư tổn sớm và dưỡng tóc kịp thời là điều vô cùng quan trọng.

Để kiểm tra tóc có bị hư tổn hay không, hãy quấn một sợi tóc quanh ngón tay, sau đó thả vào ly nước. Nếu sợi tóc nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu thì nghĩa là tóc vẫn còn giữ được độ khỏe nhất định. Ngược lại thì nghĩa là tóc không còn chắc khỏe nữa.

Trong trường hợp này, bạn cần áp dụng các cách sau để phục hồi tóc:

  • Chọn dầu gội tốt, nhất là các loại chứa nhiều chất dưỡng ẩm.

  • Làm khô tóc đúng cách, nên dùng khăn thấm và bóp tóc. Khi chải đầu nên dùng lược răng thưa.

  • Sấy đúng cách, chỉ sấy đến khi tóc vẫn còn hơi ẩm.

  • Dùng sản phẩm tạo kiểu như sáp, gel hay kem mềm.

  • Hấp dầu tóc hai lần mỗi tuần, sau đó, nên ủ mỗi tuần một lần.

  • Tránh vuốt, cào để giữa nếp cho tóc.

Chúc bạn có một mái tóc ngang vai uốn setting đẹp như ý muốn để tỏa sáng trong những ngày hè sôi động.

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