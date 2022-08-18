TOP 5 thương hiệu đồng hồ nữ dành cho giới trẻ đáng để thử

Làm đẹp 18/08/2022 11:43

Đồng hồ nữ dành cho giới trẻ là từ khóa được người dùng tìm kiếm thường xuyên trong thời gian gần đây, trong đó có 5 thương hiệu đồng hồ nữ trẻ trung, nổi tiếng về thiết kế và chất lượng rất đáng để thử qua.

Mua đồng hồ nữ dành cho giới trẻ, không thể bỏ qua 5 hãng này

Các cô gái đang trong độ tuổi “thanh xuân” luôn cần cho mình một món phụ kiện đeo tay như đồng hồ nữ trẻ trung để tôn lên vẻ đẹp cá tính, phong cách và khẳng định giá trị không thua kém các đấng đàn ông.

Hầu hết các thương hiệu đều có cho mình bộ sưu tập đồng hồ nữ dành cho giới trẻ, nhưng riêng có Casio, Daniel Wellington, Saga, Fossil và Michael Kors là 5 thương hiệu nổi tiếng mà phái đẹp phải thử qua.

Casio - Chuyên đồng hồ điện tử, giá rẻ

Trong số các thương hiệu đồng hồ cho giới trẻ thì Casio chính là cái tên có mức giá rẻ nhất và phổ biến tại thị trường Việt Nam. Casio nổi tiếng với dòng đồng hồ điện tử, thiết kế đẹp và chất lượng thì vô cùng bền bỉ.

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Ở phân khúc trên dưới 1 triệu, chị em phái đẹp không thể tìm thấy sản phẩm nào tốt hơn Casio 

Với giá bán chỉ từ 500 ngàn, đồng hồ Casio rất phù hợp với học sinh, sinh viên, dân văn phòng. Đặc biệt dòng đồng hồ nữ trẻ trung Casio Sheen dành riêng cho những cô nàng công sở với thiết kế nữ tính, thanh lịch đi cùng với bộ máy đạt tiêu chuẩn Japan Movt, cho hoạt động ổn định mà không cần phải bảo dưỡng nhiều.

Daniel Wellington - Cho nàng yêu phong cách tối giản, thanh lịch

Với những cô gái hiện đại thì chắc chắn không còn lạ gì với Daniel Wellington - thương hiệu đã tạo nên “cơn sốt” trong giới trẻ với dòng đồng hồ mang phong cách tối giản đi cùng với độ mỏng ấn tượng.

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Daniel Wellington đang là cái tên dẫn đầu xu hướng đồng hồ cho giới trẻ

Đặc trưng của Daniel Wellington là sự đơn giản đến từ mặt số, dây đeo cho đến tính năng của đồng hồ nữ trẻ trung. Thiết kế này đem đến vẻ đẹp tinh tế, phóng khoáng mà đặc biệt là rất dễ phối đồ.

Toàn bộ đồng hồ Daniel Wellington là đồng hồ quartz với ưu điểm mỏng nhẹ (6-7mm), bộ máy Miyota mang chất lượng ổn định và nhiều kiểu dáng dây cho nàng lựa chọn: dây da, dây vải, dây lưới…hiện nay đều đang được phân phối tại đại lý Đồng Hồ Hải Triều.

Saga - Chuyên đính đá pha lê Swarovski

Nhắc đến đồng hồ nữ dành cho giới trẻ thì không thể không nhắc đến Saga, một thương hiệu chuyên đồng hồ thời trang nữ đính đá pha lê Swarovski. 

Vẻ đẹp hoàn hảo của đồng hồ Saga đến từ những viên đá pha lê Swarovski lấp lánh được đính lên cả mặt số và dây đeo, cùng với đó là thiết kế độc đáo khó tìm thấy trên bất kỳ thương hiệu nào.

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Đồng hồ Saga dạng lắc tay cực kỳ sang chảnh và thời thượng - Ảnh: Saga 53229 SVMWSV-6

Đính đá pha lê cao cấp nhưng mức giá mà Saga đưa ra lại vô cùng dễ chịu, chỉ từ 5 triệu đồng. Mỗi chiếc đồng hồ Saga đều được đi kèm code chứng thực đá Swarovski chính hãng. Đồng thời, bộ máy bên trong được cung cấp bởi hãng Ronda nên chất lượng đạt chuẩn Thụy Sỹ. 

Fossil - Đúng chuẩn “nàng thơ” thời hiện đại

Fossil là thương hiệu đồng hồ nữ trẻ trung hàng đầu tại Mỹ, Fossil Group cũng là một trong 7 tập đoàn đồng hồ lớn nhất thế giới, điều này đã chứng tỏ cho chất lượng “không phải dạng vừa” của đồng hồ Fossil.

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Fossil gây thương nhớ với những thiết kế đồng hồ nữ dành cho giới trẻ cùng phong cách điệu đà

Fossil luôn biết cách bắt kịp những xu hướng hiện đại nhất với một số dòng đính đá, khảm xà cừ thiên nhiên...theo nhiều gam màu làm say đắm phái đẹp. Đồng hồ Fossil nữ mang vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào và bay bổng tựa “nàng thơ” thời hiện đại.

Michael Kors - Đại diện cho quý cô thời trang, sành điệu

Cùng là “đứa con” thuộc Fossil Group, Michael Kors có phân khúc giá cao hơn Fossil, điều này đồng nghĩa Michael Kors được đầu tư cao hơn về vật liệu gia công và mức độ hoàn thiện tinh xảo, đương nhiên chất lượng đồng hồ nữ trẻ trung cũng sẽ tốt hơn.

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Không chỉ chú trọng vẻ ngoài, đồng hồ Michael Kors đảm bảo độ bền bỉ nhờ sử dụng bộ máy Nhật đến từ Miyota và Epson - Ảnh: Michael Kors MK3969 

Michael Kors thu hút mọi cô nàng nhờ vẻ đẹp thời trang, sành điệu đến từ vật liệu thép không gỉ, đá pha lê Swarovski, công nghệ mạ PVD… Đồng thời, Michael Kors giữ chân khách hàng bằng việc liên tục có những cải tiến mạnh mẽ về chất lượng.

Mua đồng hồ nữ trẻ trung ở đâu chất lượng?

Các thương hiệu đồng hồ nữ trẻ trung trên đều có độ nhận diện cao tại thị trường Việt Nam, người dùng dễ dàng tìm mua qua các đại lý lớn, có giấy chứng nhận chính hãng, trong số đó uy tín có thể kể đến là hệ thống Đồng Hồ Hải Triều.

Với kinh nghiệm lâu đời trong ngành đồng hồ đeo tay, chế độ bảo hành lên đến 5 năm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm đồng hồ nữ dành cho giới trẻ tại Hải Triều.

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Từ khóa:   phụ kiện làm đẹp

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