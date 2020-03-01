Tổng hợp những cách làm mông nhỏ lại tại nhà nhanh chóng

Làm đẹp 01/03/2020 06:00

Bạn đang sở hữu vòng 3 quá cỡ và điều này khiến bạn tự ti với vóc dáng của bản thân mình? Vậy có cách làm mông nhỏ lại nào mà không cần phẫu thuật không?

Vòng 3 đầy đặn, gợi cảm và bốc lửa là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nếu mông quá nở nang khiến tổng thể vóc dáng mất cân đối thì thật sự không mấy hay ho.

Để vòng 3 của bạn trở nên săn chắc và tròn trịa, hãy áp dụng những cách làm mông nhỏ lại dưới đây. 

Cach lam mong nho lai 1
Cách làm mông nhỏ lại tại nhà nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến vòng 3 “quá cỡ”

Vùng mông đùi là vị trí rất dễ bị tích tụ mỡ thừa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vòng 3 của bạn trở nên sồ sề, chảy xệ và kém thẩm mỹ. Đầu tiên là những đối tượng văn phòng, ngồi một chỗ trong thời gian dài mà không vận động.

Thứ 2 là chế độ ăn uống ngủ nghỉ không đều đặn, căng thẳng mệt mỏi diễn ra liên tục. Thứ 3 là cũng có thể do bạn mặc quần quá chật khiến máu không thể lưu thông gây phù nề và chảy xệ.

Việc tăng kích cỡ sẽ dẫn đến những hậu quả khác như rạn và thâm, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Chính vì thế, cách giảm size vòng 3 luôn được chị em truy lùng liên tục. 

Tổng hợp những cách làm giảm mông nhỏ lại

Massage mông bằng rượu gừng

Rượu và gừng đều là 2 thành phần có tính nóng, kết hợp với massage đều đặn sẽ thúc đẩy quá trình đánh tan mỡ và định hình đường nét của vòng 3. Đây là một cách giảm mỡ bụng và mông khá hiệu quả tuy nhiên mất thời gian khá nhiều cần phải có thêm người hỗ trợ. 

Cach lam mong nho lai 2
Massage mông đùi bằng rượu gừng - Ảnh minh họa: Internet

Tập luyện thể dục thường xuyên 

Tập luyện là cách làm mông nhỏ lại hiệu quả mà bền vững nhất. Kết hợp thêm với chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, chắc chắn kết quả sẽ không khiến bạn thất vọng. Dưới đây là chi tiết một số bài tập giúp mông nhỏ đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.

# Bài tập squat

Squat là một bài tập cực kỳ tốt cho những chị em muốn cải thiện vùng mông và đùi. Bài tập này có thể giúp vòng 3 của bạn “nở nang” hơn nếu tình trạng đang hơi “lép”. Đồng thời cũng có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc đánh tan mỡ vùng mông đùi và cố định các nhóm cơ, định hình đường cong cho vòng 3 căng tròn, hoàn hảo. Khi thực hiện đảm bảo lưng thẳng, tư thế đúng chuẩn thì mới phát huy hiệu quả. Với bài tập này, lúc mới làm quen sẽ khiến cho vùng mông và đùi cực kỳ đau.

Cach lam mong nho lai 3
Squat đánh tan mỡ mông đùi - Ảnh minh họa: Internet

# Bài tập One Leg Deadlift

Bài tập One Leg Deadlift là những bài tập chung cùng với tạ. Bài tập này khá khó, đòi hỏi cơ thể bạn giữ được thăng bằng. Tuy nhiên, One Leg Deadlift sẽ tác động đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Điều này giúp đánh tan mỡ và giảm cân toàn thân. Cách thức thực hiện cũng khá là đơn giản:

  • Đầu tiên, đứng thẳng người, 2 chân rộng bằng hông và tay giữ tạ.
  • Tiếp theo, đổ người về phía trước dần dần một góc 45 độ, đưa gối phải ra phía sau.
  • Duỗi thẳng tay và lưng trên 1 đường thẳng.
  • Đưa cơ thể về trạng thái ban đầu và đổi chân.
  • Thực hiện lặp đi lặp lại 3 hiệp, mỗi hiệp 10 - 12 lần. 
Cach lam mong nho lai 4
Bài tập One Leg Deadlift - Ảnh minh họa: Internet

# Luyện tập Yoga với tư thế chim bồ câu

Yoga là suối nguồn của hơi thở, điều kỳ diệu của Yoga đó là đánh tan mỡ một cách nhẹ nhàng. Không mạnh mẽ như gym, không đòi hỏi sức bền vượt trội như Cardio, Yoga thanh thoát nhưng mang đến hiệu quả giảm cân không kém những bộ môn còn lại. Nếu muốn giảm size vòng 3, hãy luyện tập theo tư thế chim bồ câu, đảm bảo bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi cơ thể sau một thời gian ngắn luyện tập. 

  • Ngồi xuống thảm, đầu gối hướng ra ngoài và để 2 bàn chân chạm nhau.
  • Duỗi chân trái ra sau và ép đùi sát với sàn. Kéo căng cơ thể, hướng đầu lên trên, hai tay kéo chân sau tạo thành góc 45 độ.
  • Giữ nguyên tư thế đó trong vòng 1 phút rồi đổi chân và thực hiện tương tự.
Cach lam mong nho lai 5
Tập yoga tư thế chim bồ câu - Ảnh minh họa: Internet

# Đạp xe

Thêm một cách làm mông nhỏ lại đó chính là đạp xe. Nên lựa chọn một phòng tập hiện đại để tập luyện trên mô hình xe đạp với nhiều mức độ khác nhau. Bộ môn này sẽ tác động đến toàn bộ vùng mông đùi, bụng dưới và toàn cơ thể. Mỗi ngày hãy duy trì luyện tập từ 30 đến 45 phút để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. 

Cach lam mong nho lai 6
Đạp xe giảm mỡ mông đùi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách làm mông nhỏ lại mà chị em có thể bỏ túi để thực hiện thường xuyên. Hãy duy trì thói quen ăn uống ngủ nghỉ khoa học và tập luyện hợp lý để có một thân hình cân đối, nóng bỏng.

Mông lép đến mấy cũng căng tròn quyến rũ nhờ những bài tập nâng cơ cực đơn giản

Mông lép đến mấy cũng căng tròn quyến rũ nhờ những bài tập nâng cơ cực đơn giản

Bạn tự ti vì vòng 3 khiêm tốn, đừng lo lắng, nếu kiên trì áp dụng cách tập nâng cơ mông sau đây, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   những cách làm mông nhỏ lại mẹo làm mông nhỏ hướng dẫn cách làm mông nhỏ lại

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới