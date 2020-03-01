Tổng hợp những cách làm mông nhỏ lại tại nhà nhanh chóng

Để vòng 3 của bạn trở nên săn chắc và tròn trịa, hãy áp dụng những cách làm mông nhỏ lại dưới đây.

Vòng 3 đầy đặn, gợi cảm và bốc lửa là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nếu mông quá nở nang khiến tổng thể vóc dáng mất cân đối thì thật sự không mấy hay ho.

Thứ 2 là chế độ ăn uống ngủ nghỉ không đều đặn, căng thẳng mệt mỏi diễn ra liên tục. Thứ 3 là cũng có thể do bạn mặc quần quá chật khiến máu không thể lưu thông gây phù nề và chảy xệ.

Vùng mông đùi là vị trí rất dễ bị tích tụ mỡ thừa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vòng 3 của bạn trở nên sồ sề, chảy xệ và kém thẩm mỹ. Đầu tiên là những đối tượng văn phòng, ngồi một chỗ trong thời gian dài mà không vận động.

Việc tăng kích cỡ sẽ dẫn đến những hậu quả khác như rạn và thâm, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Chính vì thế, cách giảm size vòng 3 luôn được chị em truy lùng liên tục.

Tổng hợp những cách làm giảm mông nhỏ lại

Massage mông bằng rượu gừng

Rượu và gừng đều là 2 thành phần có tính nóng, kết hợp với massage đều đặn sẽ thúc đẩy quá trình đánh tan mỡ và định hình đường nét của vòng 3. Đây là một cách giảm mỡ bụng và mông khá hiệu quả tuy nhiên mất thời gian khá nhiều cần phải có thêm người hỗ trợ.

Massage mông đùi bằng rượu gừng - Ảnh minh họa: Internet

Tập luyện thể dục thường xuyên

Tập luyện là cách làm mông nhỏ lại hiệu quả mà bền vững nhất. Kết hợp thêm với chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, chắc chắn kết quả sẽ không khiến bạn thất vọng. Dưới đây là chi tiết một số bài tập giúp mông nhỏ đơn giản, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.

# Bài tập squat

Squat là một bài tập cực kỳ tốt cho những chị em muốn cải thiện vùng mông và đùi. Bài tập này có thể giúp vòng 3 của bạn “nở nang” hơn nếu tình trạng đang hơi “lép”. Đồng thời cũng có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc đánh tan mỡ vùng mông đùi và cố định các nhóm cơ, định hình đường cong cho vòng 3 căng tròn, hoàn hảo. Khi thực hiện đảm bảo lưng thẳng, tư thế đúng chuẩn thì mới phát huy hiệu quả. Với bài tập này, lúc mới làm quen sẽ khiến cho vùng mông và đùi cực kỳ đau.

Squat đánh tan mỡ mông đùi - Ảnh minh họa: Internet

# Bài tập One Leg Deadlift

Bài tập One Leg Deadlift là những bài tập chung cùng với tạ. Bài tập này khá khó, đòi hỏi cơ thể bạn giữ được thăng bằng. Tuy nhiên, One Leg Deadlift sẽ tác động đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Điều này giúp đánh tan mỡ và giảm cân toàn thân. Cách thức thực hiện cũng khá là đơn giản:

Đầu tiên, đứng thẳng người, 2 chân rộng bằng hông và tay giữ tạ.

Tiếp theo, đổ người về phía trước dần dần một góc 45 độ, đưa gối phải ra phía sau.

Duỗi thẳng tay và lưng trên 1 đường thẳng.

Đưa cơ thể về trạng thái ban đầu và đổi chân.

Thực hiện lặp đi lặp lại 3 hiệp, mỗi hiệp 10 - 12 lần.

Bài tập One Leg Deadlift - Ảnh minh họa: Internet

# Luyện tập Yoga với tư thế chim bồ câu

Yoga là suối nguồn của hơi thở, điều kỳ diệu của Yoga đó là đánh tan mỡ một cách nhẹ nhàng. Không mạnh mẽ như gym, không đòi hỏi sức bền vượt trội như Cardio, Yoga thanh thoát nhưng mang đến hiệu quả giảm cân không kém những bộ môn còn lại. Nếu muốn giảm size vòng 3, hãy luyện tập theo tư thế chim bồ câu, đảm bảo bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi cơ thể sau một thời gian ngắn luyện tập.

Ngồi xuống thảm, đầu gối hướng ra ngoài và để 2 bàn chân chạm nhau.

Duỗi chân trái ra sau và ép đùi sát với sàn. Kéo căng cơ thể, hướng đầu lên trên, hai tay kéo chân sau tạo thành góc 45 độ.

Giữ nguyên tư thế đó trong vòng 1 phút rồi đổi chân và thực hiện tương tự.

Tập yoga tư thế chim bồ câu - Ảnh minh họa: Internet

# Đạp xe

Thêm một cách làm mông nhỏ lại đó chính là đạp xe. Nên lựa chọn một phòng tập hiện đại để tập luyện trên mô hình xe đạp với nhiều mức độ khác nhau. Bộ môn này sẽ tác động đến toàn bộ vùng mông đùi, bụng dưới và toàn cơ thể. Mỗi ngày hãy duy trì luyện tập từ 30 đến 45 phút để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Đạp xe giảm mỡ mông đùi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số cách làm mông nhỏ lại mà chị em có thể bỏ túi để thực hiện thường xuyên. Hãy duy trì thói quen ăn uống ngủ nghỉ khoa học và tập luyện hợp lý để có một thân hình cân đối, nóng bỏng.