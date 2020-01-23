Tổng hợp 6 cách trị thâm mông tự nhiên hiệu quả ngay tại nhà

Hè về là thời điểm lý tưởng để chị em phụ nữ diện những trang phục quyến rũ, gợi cảm để tôn lên đường cong cơ thể. Đặc biệt là những trang phục như bikini luôn mang lại sức hấp dẫn cho phụ nữ. Tuy nhiên, một vấn đề khiến chị em lo ngại là thâm mông, các vết sẹo và thâm ở vòng 3 làm chị em mất đi sự tự tin. Để xóa bỏ nỗi lo này, chị em hãy xem ngay 5 cách trị thâm mông tự nhiên hiệu quả dưới đây.

Nguyên nhân bị thâm mông là do đâu?

Vùng vòng 3 của phụ nữ là vùng thường xuyên chịu tác động, cọ xát từ quần áo khi mặc đồ, cọ xát với ghế ngồi, yên xe,... Tổng hợp một số nguyên nhân gây thâm mông như sau:

Do mụn ở mông: Một số trường hợp làn da ở vòng 3 của chị em phụ nữ bị mồ hôi và vi khuẩn tích tụ do bít tắc lỗ chân lông. Từ đó, mụn ở mông xuất hiện, nếu chị em không làm sạch đúng cách và điều trị, để lâu ngày dễ bị thâm mông.

Mụn ở mông khiến mông thâm đen, sần sùi - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi thường xuyên trong thời gian dài: Việc chị em ngồi quá lâu khiến cho ma sát nhiều hơn, làn da bị thâm và chai sạm. Đặc biệt là đối với chị em văn phòng, do đặc thù công việc nên trường hợp này rất dễ xảy ra.

Mặc đồ bó sát, vải thô cứng: Điển hình như các trang phục quần bò, váy bò khiến cho độ ma sát cao hơn, tình trạng bị thâm mông khó tránh khỏi.

Cách trị thâm mông hiệu quả tại nhà

Chỉ bằng các nguyên liệu thiên nhiên đơn giản, bạn đã có thể “đánh bay” những vết thâm ở mông rất nhanh chóng và an toàn.

Cách trị thâm mông tự nhiên bằng nha đam

Nha đam có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt và làm dịu da. Không chỉ vậy, nha đam còn giúp làm lành các tổn thương do mụn ở mông gây ra. Vì vậy, nhiều chị em tin tưởng và sử dụng nha đam để làm mờ các vết thâm khá hiệu quả.

Nha đam giúp kháng khuẩn, trị mụn và thâm ở mông - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Nha đam bạn mang gọt bỏ vỏ, rửa sạch và xay nhuyễn sau đó thêm vài giọt nước cốt chanh. Sau khi vệ sinh xong vùng da mông, bạn đắp lên vùng da bị thâm khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Thực hiện phương pháp này 1-2 lần trong tuần để thấy hiệu quả giảm thâm.

Trị thâm mông và dưỡng da bằng dầu dừa

Dầu dừa có công dụng dưỡng da vô cùng tốt, giúp làm mềm da, giảm các vết thâm do mụn và diệt vi khuẩn. Sử dụng dầu dừa cho làn da mông chai sạm, sau một thời gian sử dụng bạn sẽ thấy da trở nên căng bóng, mịn màng và tươi trẻ trông thấy.

Dầu dừa vừa trị thâm mông vừa dưỡng da - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm mông tự nhiên bằng dầu dừa, bạn chỉ cần làm sạch da, sử dụng dầu dừa nguyên chất để massage trực tiếp lên vùng da mông bị thâm trong khoảng 5-7 phút. Cuối cùng, bạn rửa sạch da bằng nước ấm, lưu ý không để lưu lại dầu dừa trên da.

Cách trị thâm mông tự nhiên bằng baking soda

Baking soda có công dụng rất tốt trong việc làm sạch và tẩy da chết trên da, kết hợp với chanh chứa vitamin C sẽ làm mờ các vết thâm nhanh chóng. Làn da sẽ dần sáng lên sau vài lần sử dụng.

Baking soda và chanh giúp tẩy da chết, trị thâm mông - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Trộn khoảng 2 thìa cà phê baking soda và một chút nước cốt chanh thành một hỗn hợp sệt. Bạn sử dụng hỗn hợp này để massage kỹ vùng da mông bị thâm trong khoảng 10 phút sau đó rửa lại bằng nước ấm.

Trị thâm mông, sáng da bằng tinh bột nghệ

Nghệ từ trước đến nay vẫn được coi là “thần dược” để trị thâm, tái tạo da, lành sẹo rất tốt. Vì vậy, nếu bạn kiên trì sử dụng nghệ, làn da của bạn sẽ mờ thâm nhanh chóng. Để trị thâm mông bằng nghệ, bạn hãy hòa một chút tinh bột nghệ với nước sau đó thoa lên vùng da mông bị thâm, để khoảng 20 phút sau đó bạn rửa lại bằng nước sạch.

Tinh bột nghệ là “thần dược” trị thâm mông hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng nghệ tươi cắt lát đắp lên vùng da mông hiệu quả rất tốt bởi lượng cucumin - thành phần chủ đạo giúp loại bỏ sắc tố thâm trên da cao hơn nhiều so với tinh bột nghệ. Để nâng cao hiệu quả dưỡng da, bạn có thể thêm vài giọt mật ong để da mềm mịn hơn.

Bạn có thể sử dụng nghệ tươi để đắp lên mông - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm mông tự nhiên nhờ khoai tây và nước hoa hồng

Khoai tây là một trong những nguyên liệu tự nhiên làm trắng da và trị thâm được nhiều chị em ưa chuộng. Bạn có thể kết hợp với nước hoa hồng để tăng hiệu quả giảm thâm và làm sáng da.

Khoai tây trị thâm và làm trắng da vùng mông nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Luộc chín 1 củ khoai tây sau đó bóc vỏ, nghiền thật nhuyễn thành bột sau đó trộn với nước hoa hồng. Bạn thoa hỗn hợp lên da và đắp khoảng 15 phút sau đó rửa sạch với nước. Cách này bạn nên đắp khoảng 2-3 lần một tuần để thấy hiệu quả rõ rệt.

Trên đây là tổng hợp một số cách trị thâm mông tự nhiên hiệu quả tại nhà. Chị em có thể tận dụng một số nguyên liệu sẵn có để tạo nên những công thức trị thâm mông hiệu quả, lấy lại làn da mịn màng, tự tin khi diện bikini.