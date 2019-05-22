Cách trị rạn da mông tuổi dậy thì đơn giản mà hiệu quả

Rạn da mông tuổi dậy thì kèm theo những vết ngứa, làn da có vết hằn dọc ngang hoặc dọc không gây hại sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng thẩm mỹ vòng ba khá nhiều. Thử nghiệm các cách chăm sóc da vùng mông dưới đây, các bạn sẽ thấy bất ngờ trước hiệu quả mà nó mang lại cho bản thân với một làn da mông trắng mịn không ngờ.

Những năm tuổi thiếu niên có thể gây rắc rối theo nhiều cách khác nhau, hormone dao động, thay đổi tâm trạng và nhiều thay đổi sinh lý trong cơ thể như xuất hiện các vết rạn da là một trong những thay đổi nổi bật mà bạn sẽ nhận thấy. Các vết rạn da thường xuất hiện ở các bé gái hơn là bé trai, đầu tiên là các dải vệt màu đỏ hoặc tím, sau nhạt màu dần thành các dài màu trắng. Các vết rạn da mông thường xuất hiện khi có sự phát triển hông, đùi ở các bé gái.

Nói một cách đơn giản, các vết rạn da có mặt khi cơ thể phát triển nhanh hơn độ giãn làn da và làn da của bạn có độ đàn hồi bình thường. Các collagen, cấu trúc protein dưới lớp da bắt đầu bị phá vỡ khi bạn trải qua một sự phát triển cơ thể đột ngột. Quá trình sản xuất collagen không thể theo kịp tốc độ tăng trưởng tự nhiên của cơ thể, do đó các sợi đàn hồi dưới da bị kéo căng và xuất hiện những vết sẹo mỏng trên lớp biểu bì hoặc lớp trên cùng của da.

Khác với tăng cân và những thay đổi sinh lý khác trong cơ thể như hội chứng Cushing (cơ thể sản xuất quá mức cortisol) và hội chứng Marfan (tình trạng da mất tính đàn hồi tự nhiên) cũng gây ra các vết rạn da thì việc rạn da ở tuổi dậy là vấn đề có liên quan đến gen, gen đóng một vai trò lớn trong mức độ nghiêm trọng của vết rạn da mông. Vì vậy, nếu mẹ của bạn bị rạn da mông khi dậy thì thì rất có thể bạn cũng sẽ vậy.

2, Làm thế nào để nhận biết các vết rạn da mông?

Vết rạn da có thể có màu đỏ, tím hoặc nâu tùy thuộc vào màu da tự nhiên. Chúng thường mờ dần thành các sọc màu bạc, trắng hoặc nhạt trên da sau khi quá trình tăng trưởng ngừng lại và cấu trúc da đã ổn định. Đối với những cô gái có làn da kém đàn hồi, các vệt rạn da mông sẽ rộng hơn so với bình thường.

Các vết rạn da mông là kết quả của quá trình làn da mông bắt đầu căng ra và sau đó các vết sẹo hình thành, sờ vào sẽ thấy chúng là những vết lõm. Nếu bạn có một làn da trắng, rất có thể sẽ để lại các vết rạn da màu hồng. Những cô gái có làn da sẫm màu thì các sẹo rạn da sẽ nhẹ hơn màu da của họ một đến hai tông, là màu be hoặc màu trắng nhạt.

3, Các mẹo chăm sóc da trị rạn da mông hiệu quả

Vết rạn da trên da là một phần của những thay đổi sinh lý xảy ra trong giai đoạn dậy thì. Khi cơ thể ổn định, bước qua tuổi thiếu niên, các vệt màu và vết lõm rạn da mông sẽ mờ dần nhưng nếu cứ để tự nhiên thì tự bản thân nó không hết được vì nó đã thành sẹo trên da.

Muốn trị rạn da mông tuổi dậy thì các bạn có thể áp dụng phương pháp chiếu laser giúp làm đẹp vùng da mông sáng mịn, giảm sẹo hoặc bôi các sản phẩm dưỡng có chứa tretinoin lúc đang hình thành sẹo. Ngoài ra, có một số cách trị rạn da mông tự nhiên bao gồm thoa hỗn hợp thiên nhiên từ bơ, dầu hạnh nhân hoặc lòng trắng trứng kết hợp tẩy da chết thường xuyên bằng chanh và đường cũng sẽ đem lại hiệu quả tích cực, đặc biệt nó khá kinh tế và không có tác dụng phụ.

Trị rạn da mông nhanh chóng với hỗn hợp bơ hạt mỡ (Shea Butter) và dầu hạnh nhân

Khi da mông bắt đầu căng ra, bạn có thể thấy ngứa ở khu vực này (Không nên gãi để tránh vô tình làm tổn thương da). Một trong những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là giữ ẩm đầy đủ cho làn da. Và đây là lúc nên sử dụng hỗn hợp bơ hạt và dầu hành nhân, hỗn hợp giúp làm mềm và cấp ẩm cho da hiệu quả. Cả bơ hạt mỡ và dầu hạnh nhân đều giàu chất chống oxy hóa và vitamin E, được chứng minh là rất quan trọng để duy trì sức khỏe và cải thiện độ đàn hồi làn da hiệu quả.

Sử dụng lòng trắng trứng chăm sóc vùng da mông bị rạn



Xóa mờ vết rạn da mông với lòng trắng trứng dễ làm tại nhà

Tách lấy lòng trắng trứng, đánh bông lên rồi thoa vào khu vực có vết rạn da. Protein trong lòng trắng trứng sẽ giúp làm săn chắc và cải thiện kết cấu da, từ đó làm giảm các vết lõm trên da do vết rạn da gây ra. Công thức này đặc biệt có hiệu quả khi các vết rạn da đang hình thành, làm giảm tác động của việc kéo giãn trên da.

Tẩy da chết chanh và đường giúp hạn chế các vết rạn da mông đơn giản

Tẩy da chết thường xuyên - ít nhất hai lần một tuần - với một loại tẩy da chết được làm từ đường trắng và nước chanh giúp giảm sự xuất hiện của các vết rạn da. Công thức này được cho khá hiệu quả với các vết rạn da mông đã có từ lâu. Đường sẽ làm bong lớp da chết một cách nhẹ nhàng và nước chanh có tác dụng làm trắng da, làm mờ các vết sẹo.

Ngoài ra, các bạn có thể thử tẩy tế bào chết toàn thân với nguyên liệu từ gian bếp hay Những cách tẩy tế bào chết cho body hiệu quả từ thiên nhiên để chăm sóc da vùng mông mịn màng đem lại hiệu quả giúp xóa mờ vết rạn mông như hỗn hợp chanh đường.

Vết rạn da không thực sự đau đớn hay có hại ngoài ảnh hưởng thẩm mỹ đến khu vực vòng ba. Áp dụng các cách trị rạn da mông giới thiệu trên đây sẽ giúp chăm sóc vùng da mông hoàn hảo, sớm tạm biệt các vết rạn da xấu xí không mong muốn.