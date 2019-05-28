Cách chăm sóc da vùng mông sáng mịn tự tin diện Bikini mùa hè

Mụn bọc, mụn trứng cá, tắc lỗ chân lông khiến làn da vùng mông bị thâm đen, sần sùi, mất thẩm mỹ. Muốn giảm mụn ở mông thì đừng quên chăm chỉ tẩy da chết nhẹ nhàng một đến hai lần mỗi tuần. Có thể lựa chọn các loại tẩy tế bào chết toàn thân với nguyên liệu từ gian bếp hay Những cách tẩy tế bào chết cho body hiệu quả từ thiên nhiên để chăm sóc da vùng mông mịn màng, không còn dấu hiệu của mụn hay lỗ chân lông bị tắc đáng xấu hổ.

Vòng 3 là vùng da kín đáo ít lộ ra ngoài và ít được quan tâm chăm sóc nhưng đến hè đi du lịch, đi chơi, làm sao có thể thoải mái mặc bikini với làn da mông thâm sần, đầy vết rạn? Hiểu được tâm tư khó nói của nhiều bạn, hãy cùng tham khảo các cách chăm sóc da vùng mông với những hướng dẫn làm đẹp vừa đơn giản lại mang lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau hai tuần áp dụng liên tục.

Sau khi vận động mạnh hay dưới trời oi bức, quần áo ướt đẫm mồ hôi không chỉ khó chịu về cảm giác mà nó còn là môi trường tuyệt vời cho vi khuẩn phát triển, sinh ra mụn, viêm tắc lỗ chân lông nhiều vùng cơ thể không chỉ là vòng ba. Vì vậy, hãy tập thói quen tắm ngay khi có thể, sử dụng thêm xơ mướp hay bông tắm để tẩy tế bào chết giúp giữ vệ sinh vùng da mông tốt nhất.

Nếu đang tự hỏi tại sao da mông lại sần sùi như vỏ cam như vậy thì đó là do việc liên kết và tích tụ mô mỡ vùng da mông không đồng đều. Ai cũng có thể gặp tình trạng này và muốn giải quyết triệt để thì các bạn cần kiên trì lấy bông tắm hoặc bàn chải tắm chà theo vòng tròn ở vùng mông, lúc da còn khô. Thời điểm tốt nhất để thực hiện là lúc trước khi tắm. Việc chà trên da theo vòng tròn thế này sẽ giúp săn chắc da, thúc đẩy tái tạo tế bào và lưu thông máu khu vực vòng ba, sẽ phá dần những liên kết tạo sần vỏ cam xấu xí kia.

Chăm sóc da mông mịn màng với dưỡng ẩm thường xuyên

Muốn da mông mịn màng, sáng mịn thì đừng quên dưỡng ẩm cho khu vực này, có thể sử dụng các loại kem dưỡng body (Chọn loại không có gốc dầu để tránh gây mụn) hoặc các sản phẩm từ thiên nhiên như dầu dừa.

Dù bạn có tin hay không, dầu dừa là một giải pháp cực hiệu quả và tiết kiệm cho một làn da vùng mông mịn màng không có mụn. Nó giúp kiểm soát việc sản xuất bã nhờn, làm dịu chứng viêm và giúp chống lại vi khuẩn để mang lại vòng ba mịn màng cho mùa bikini.

Để giảm những vết rạn da vùng mông, có thể sử dụng kết hợp hỗn hợp dầu dừa và nha đam, mỗi loại một thìa cà phê, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất, thoa ngày hai lần để các vết rạn trên vùng da mông mờ đi nhanh chóng.

Điều chỉnh chế độ ăn uống để có làn da vùng mông căng tròn đẹp trắng mịn

Có một số loại thực phẩm luôn luôn giúp làm đẹp da và phát triển cơ mông cho bạn sử dụng như các loại hạt, bơ đậu phộng, gạo lứt, phô mai và hầu hết các loại thịt.

Tăng cường chế biến những thực phẩm này nếu bạn luôn muốn có một cặp mông căng tròn, đầy đặn với làn da sáng khỏe mạnh.

Chọn quần lót một cách khôn ngoan



Chọn quần lót vải cotton, co giãn tốt để chăm sóc vùng da mông mịn màng, giảm thâm mụn

Nên chọn các loại quần lót thấm hút mồ hôi, co giãn, không gây ra quá nhiều ma sát sẽ giúp bạn có làn da vùng mông mịn màng hấp dẫn.

Nếu chọn sai sang loại có những đường may áp chặt da, gây ra vết hằn ảnh hưởng lưu thông máu, chưa kể còn khiến vi khuẩn gây bệnh phát triển và có cảm giác khó chịu cho bản thân khi mặc.

Một số cách chăm sóc da vùng mông thiên nhiên tại nhà đơn giản

- Hỗn hợp Glycerin và nước chanh: Glycerin và nước chanh là sự kết hợp tuyệt vời khi gặp các vấn đề về da. Các thành phần axit trong nước chanh hoạt động hoàn hảo, đồng bộ với glycerin dẻo và mịn. Ngoài ra, nước chanh giúp kiểm soát sản xuất melanin giúp làn da vùng mông sáng mịn. Các bạn chỉ cần trộn một thìa cà phê glycerin và nước chanh trộn với nhau thoa trên vùng da mông ngày 1-2 lần, giúp dưỡng da vùng mông sáng khỏe, bay hết thâm sần nốt rạn da.

- Sử dụng bột yến mạch thường xuyên, tạm biệt da mông bị thâm đen: Trộn một muỗng canh bột yến mạch nghiền nhuyễn với một nhúm bột nghệ và một muỗng sữa chua thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa nó lên vùng da mông, đặc biệt khu vực rạn, sẹo thâm và massage trong 5 phút theo chuyển động tròn. Thực hiện tuần một lần để sớm có một cặp mông hoàn hảo và mịn màng.

- Sáng da vùng mông, giảm mụn thâm với nước ép cà chua với giấm táo: Nước ép cà chua rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Giấm táo giúp làm sạch bụi bẩn dưới lớp da. Chỉ cần pha một muỗng canh nước ép cà chua vào nửa muỗng cà phê giấm táo. Thoa trên vùng mông trong 15 - 20 phút và rửa sạch để có được mông mịn màng và sạch sẽ.

Có làn da mông mịn màng là điều mà mọi cô gái đều khao khát, đặc biệt là trong mùa hè nóng bỏng. Cùng với các mẹo và cách chăm sóc da vùng mông trắng mịn ở trên, hi vọng có thể giúp bạn đạt được điều đó tại nhà dễ dàng.