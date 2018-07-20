6 cách trị thâm mông giúp lấy lại vùng da mông trắng mịn như em bé

Da ở vùng mông vốn mỏng, nhạy cảm. Với những tác động của thói quen xấu hàng ngày cùng tính chất công việc tiếp xúc lâu với ghế đệm cứng, mặc quần ôm, bó sát với chất liệu cứng… dễ dẫn đến tình trạng thâm mông.

Vùng da mông nhạy cảm dễ bị thâm sạm do việc ngồi quá nhiều (tính chất công việc của các bạn gái văn phòng), mặc quần jean, hay mặc đồ lót quá chật,...

Bã cà phê có tác dụng tẩy da chết và xóa mờ vết thâm, làm sáng da vô cùng hiệu quả. Sau khi dùng cà phê, bạn nên tận dụng bã để làm đẹp .

Vết thâm để càng lâu càng cứng đầu, khó loại bỏ. Chị em có thể tham khảo cách trị thâm mông tại nhà hiệu quả với các nguyên liệu dễ kiếm sau:

Cách thực hiện rất đơn giản như sau:

Lấy một lượng cafe vừa đủ ngâm với nước nóng.

Chờ cho đến khi cafe ngấm thì hòa lẫn một lượng nhỏ bột nghệ vào chung.

Công thức bã cà phê kết hợp bột nghệ giúp chữa thâm mông

Ngâm trực tiếp vùng da mông vào hỗn hợp này. Nhớ chế thêm nước để có lượng nước ngâm vừa đủ nhé!

Kiên trì thực hiện đều đăn mẹo trị thâm mông bằng cà phê này 3-5 lần/tuần sẽ mang lại hiệu quả khiến bạn bất ngờ đấy!

Hoặc bạn cũng có thể chà xát bã cà phê lên vùng mông bị thâm cần điều trị, chăm sóc khoảng 5 – 10 phút. Sau đó, rửa lại bằng nước sạch. Kiên trì thực hiện sau khoảng 1 tuần, vết thâm sẽ được cải thiện.

Cách trị thâm mông bằng cafe giúp cải thiện vùng mông bị thâm sỉn

2. Nước vo gạo

Nước vo gạo có thành phần là hàm lượng cao vitamin B giúp xóa thâm, làm trắng da hiệu quả.

Bạn chỉ cần dùng trực tiếp nước vo gạo để tắm, chú ý tắm kỹ hơn ở những vùng da cần điều trị.

3. Tinh bột nghệ

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, bột nghệ là nguyên liệu hàng đầu giúp cải thiện vết thâm trên da hiệu quả, kể cả vùng mông. Nghệ có chứa hoạt chất curcumin giúp trị vết thâm và làm hết sẹo.

Công thức tinh bột nghệ kết hợp rượu trắng chữa thâm mông hiệu quả

Cách thực hiện:

Dùng khoảng 20 thìa tinh bột nghệ vàng pha với lít rượu trắng. Cho hỗn hợp này vào 1 chiếc lọ để dùng dần.

Vệ sinh sạch sẽ vùng da bị thâm rồi dùng hỗn hợp này bôi lên hàng ngày. Thư giãn trong 30 phút

Cuối cùng rửa sạch lại mặt. (Bạn có thể bảo quản hỗn hợp trong tủ lạnh để dùng cho những lần sau).

Lưu ý:

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp với việc uống tinh bột nghệ kết hợp với sữa tươi.

4. Tinh dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân có chứa thành phần vitamin E, protein, acid béo… và các dưỡng chất cần thiết với hàm lượng cao.

Dầu hạnh nhân giúp trị vết thâm và dưỡng da mềm mịn

Dùng dầu hạnh nhân là bí quyết nuôi dưỡng làn da mềm mịn, sáng hồng. Để đạt hiệu quả cao, bạn có thể kết hợp dùng tinh dầu hạnh nhân với các nguyên liệu làm đẹp có công dụng cao như mật ong và duy trì thực hiện đều đặn mỗi ngày.

5. Nha đam – sữa chua

Nha đam – sữa chua là công thức làm đẹp hiệu quả, trong đó có trị thâm mông tại nhà. Nha đam sữa chua không chỉ giúp tẩy tế bào chết, làm mờ vết thâm lâu năm, cứng đầu, và giúp làn da ngày càng sáng hồng, mịn màng.

Cách trị thâm vùng mông với việc sử dụng công thức từ sữa chua và nghệ

Cách thực hiện:

Trộn đều 2 nguyên liệu trên theo tỷ lệ tương đương để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Thoa hỗn hợp này lên vùng da cần điều trị khoảng 5 – 7 phút.

6. Cà chua

Cách thực hiện:

Rửa sạch cà chua, xay nhuyễn rồi cho thêm 2 muỗng canh giấm táo, 2 muỗng canh yến mạch khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Thoa đều hỗn hợp này trực tiếp lên vùng có vết thâm

Thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Kiên trì thực hiện trong vòng 1 tháng. Bạn sẽ thấy các vết thâm ở mông sẽ mờ đi trông thấy.

Cách trị thâm mông tại nhà với những nguyên liệu tự nhiên trên giúp cải thiện sắc tố vùng da nhạy cảm hiệu quả. Với những cách này bạn sẽ dễ dàng lấy lại vùng da mông trắng mịn như em bé mà chẳng cần đến bác sĩ.