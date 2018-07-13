Xay nhuyễn lá ổi trộn với thứ này để đắp mặt có tác dụng trị mụn nhọt, đầu đen, xóa mờ thâm sạm tốt như 'tiên dược'

Hơn nữa, lá ổi rất giàu chất chống vi khuẩn, các tác nhân chống viêm và tannin có lợi giúp chữa trị rất nhiều bệnh vấn đề về da.

Theo thông tin từ Boldsky, lá ổi giàu Vitamin A, C và chất chống oxy hóa vô cùng có lợi cho làn da. Chính vì vậy mà loại lá này hoàn toàn có thể được sử dụng trong các công thức mặt nạ làm đẹp .

Lá ổi có khả năng loại bỏ mụn đầu đen cực kỳ hiệu quả. Cách thực hiện rất đơn giản, lấy một ít lá ổi xay nhuyễn với nước lọc cho ra chiếc bát nhỏ. Thêm một vài giọt nước hoa hồng vào rồi tiếp tục trộn đều. Thoa đều hỗn hợp trên vùng da bị mụn đầu đen, sau 20 phút thì rửa sạch.

Dưới đây là các tác dụng và công thức cụ thể giúp phụ nữ tận dụng tối đa loại lá quen thuộc này.

Để có kết quả nhanh và tốt hơn, hãy thực hiện 2 lần mỗi tuần, sau khoảng 10 ngày, bạn sẽ cảm thấy mụn đầu đen giảm hẳn đi.

Lá ổi mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời trong việc nuôi dưỡng, phục hồi làn da - Ảnh: Internet

Loại bỏ mụn trứng cá, thâm sạm

Lấy một ít lá ổi cho vào máy xay nhuyễn cùng 1 muỗng canh tinh dầu tự nhiên. Áp dụng lên da mặt, chú ý đến vùng bị ảnh hưởng bởi mụn trứng cá và đốm đen. Giữ mặt nạ này khoảng 10 - 12 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Bạn có thể áp dụng công thức này 2 lần mỗi tuần để nhận về hiệu quả tối ưu.

Lá ổi có tác dụng điều trị mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Lợi ích chống lão hóa

Lá ổi cung cấp các chất chống oxy hóa ngăn ngừa tác hại của các gốc tự gây lão hóa làn da. Bên cạnh đó, các chất kháng viêm trong loại lá này giữ cho làn da sạch sẽ, mềm mịn.

Cho vài lá ổi đã rửa sạch và 2 muỗng canh sữa chua vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra chiếc bát nhỏ. Thoa đều hỗn hợp có được lên da mặt khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô bằng khăn bông mềm. Cuối cùng, làm ẩm da mặt bằng kem dịu nhẹ.

Điều trị da nhờn

Lấy một ít lá ổi xay nhuyễn, thêm một vài giọt nước hoa hồng và nước chanh vào rồi tiếp tục trộn đều. Thoa đều hỗn hợp lên khắp mặt, mát xa nhẹ nhàng, giữ khoảng 10 phút thì rửa sạch.

Với việc sử dụng thường xuyên gói mặt này, làn da sẽ mềm mịn mà không còn bóng dầu, nhờn rít nữa.

Không chỉ điều trị các loại mụn, lá ổi còn có tác dụng giảm tiết mồ hôi cho da nhờn - Ảnh: Internet

Dưỡng trắng da

Dưỡng chất trong lá ổi sẽ làm mờ các khuyết điểm, đồng thời tăng cường tái tạo tế bào mới, nhờ đó giúp làn da trắng hồng, rạng rỡ.

Lấy một ít lá ổi xay nhuyễn với nước. Thoa đều hỗn hợp lên da và giữ trong 15 - 20 phút thì rửa bằng nước lạnh.

Sử dụng gói mặt nạ này 2 - 3 lần mỗi tuần, làn da của bạn sẽ cải thiện trông thấy.

Điều trị nhiễm trùng

Lá ổi không chỉ cung cấp chất chống oxy hóa mà còn mang đến dưỡng chất có tác dụng điều trị nhiễm trùng cho da.

Lấy một ít lá ổi rửa sạch, cho vào nổi cùng với nước lọc, đun sôi. Sử dụng nước này để rửa mặt, gội đầu, tắm toàn thân tùy thuộc vào tình trạng nhiễm trùng, mẩn ngứa mà bạn đang mắc phải ở vùng da nào.

Nước đun từ lá ổi có tác dụng điều trị nhiễm trùng, mẩn ngứa da mặt, da toàn thân, thậm chí là da đầu - Ảnh: Internet

Với các tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên lưu trữ trong tủ lạnh vài lá ối tươi để có thể ứng phó với các vấn đề về da mặt một cách tức thời, dễ dàng, hiệu quả, an toàn.

*Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất.