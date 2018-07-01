Tự ti vì mặt đầy thâm sạm, sẹo mụn, xay nhuyễn vài lá bạc hà đắp mỗi ngày, da dẻ bỗng chốc trắng mịn trở lại

Các công thức mặt nạ từ lá bạc hà dưới đây sẽ giúp bạn điều trị nhanh chóng các vấn đề như sẹo mụn, nốt thâm, vết sạm da.

Vết thâm, sẹo do mụn, sạm da là những vấn đề về sắc tố "cứng đầu" không kém nám, tàn nhang, đốm nâu. Tuy nhiên, đừng vội lo lắng vì các công thức từ lá bạc hà sẽ giúp bạn nhanh chóng điều trị dứt điểm chúng, phục hồi làn da trắng hồng, không tì vết. Theo Stylecraze, lá bạc hà có vị the mát nên khi đắp lên da còn giảm căng thẳng hiệu quả.

Tác dụng làm đẹp của lá bạc hà Axit salicylic được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Loại axit tự nhiên này có khả năng chống viêm, làm sạch các lỗ chân lông bị tắc. Trong lá bạc hà có hàm lượng axit salicylic rất cao, nhờ đó có tác dụng điều trị mụn cực hiệu quả. Bạc hà chứa flavonoid và phenolics với đặc tính chống oxy hóa tuyệt vời, đồng thời có thể ức chế hoạt động của các gốc tự do.

Bên cạnh đó, dưỡng chất trong lá bạc hà còn giảm viêm, xóa mờ vết sẹo do mụn giúp da trắng mịn nhanh chóng. Hơn nữa, loại nguyên liệu này còn có khả năng tuyệt vời trong việc kéo căng nếp nhăn, duy trì sự mềm mại, săn chắc của làn da. Công thức mặt nạ từ lá bạc hà Dưới đây là một số cách sử dụng lá bạc hà để điều trị mụn trứng cá , xóa mờ sẹo mụn bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. 1. Lá bạc hà Nguyên liệu cần có: - 10 đến 15 lá bạc hà - Một vài giọt nước lọc Cách thực hiện: Xay lá bạc hà cùng nước lọc thành hỗn hợp nhuyễn mịn, đổ chúng ra chiếc bát nhỏ. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều lên. Giữ đến khi khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Lá bạc hà chứa nhiều chất kháng khuẩn, chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn vi khuẩn gây mụn và ngăn ngừa lão hóa. Điều này cũng giúp giảm sẹo mụn - Ảnh: Internet 2. Bạc hà và mật ong Nguyên liệu cần có: - 10 - 15 lá bạc hà - 1 muỗng cà phê mật ong Cách thực hiện: Nghiền nhuyễn lá bạc hà trong chiếc bát nhỏ, thêm mật ong vào rồi khuấy đều. Thoa chúng lên vùng da xuất hiện nhiều vết thâm do mụn. Giữ khoảng 30 phút thì rửa sạch. Cả mật ong và bạc hà đều có đặc tính kháng khuẩn, xóa mờ các vết sạm, sẹo mụn. Hơn nữa, mặt này sẽ không làm khô da vì mật ong là chất giữ ẩm hữu hiệu - Ảnh: Internet 3. Bạc hà và nước hoa hồng Nguyên liệu cần có: - 10 - 15 lá bạc hà - 1 muỗng cà phê nước hoa hồng Cách thực hiện: Cho lá bạc hà và nước hoa hồng vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra bát. Tiếp đó, thoa chúng lên cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi mụn, vết sẹo. Để khô trong khoảng 30 phút thì rửa sạch bằng nước. Nước hoa hồng không chỉ kiểm soát bài tiết dầu nhờn mà còn giúp cân bằng độ pH, giữ làn da ngậm nước và mềm mại. Bạc hà bảo vệ làn da khỏi vi khuẩn gây mụn và ngăn ngừa các vấn đề khác - Ảnh: Internet 4. Bạc hà và yến mạch Nguyên liệu cần có: - 10 - 15 lá bạc hà - 1 muỗng canh bột yến mạch - 1 muỗng canh nước ép dưa leo - 1 muỗng cà phê mật ong Cách thực hiện: Nghiền mịn lá bạc hà trộn cùng bột yến mạch. Sau đó, thêm mật ong và nước ép dưa leo vào, dùng muỗng khuấy đều. Thoa hỗn hợp lên da mặt, tập trung vào các vùng da có nhiều thâm sạm, sẹo mụn. Để khô, sau đó nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước. Yến mạch tẩy tế bào chết, ngăn cản chúng tích tụ tạo thành nhân mụn. Bạc hà, mật ong và dưa leo giữ cho làn da ngậm nước và giảm viêm - Ảnh: Internet Với các cách dùng lá bạc hà làm mặt nạ trên, những vấn đề "cứng đầu" như sẹo mụn, viêm, vết sạm... sẽ nhanh chóng bị điều trị tận gốc giúp làn da phục hồi trắng mịn trở lại.

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