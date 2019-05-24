Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn

Hậu trường 24/05/2019 11:21

Thời gian gần đây, Phương Oanh "Quỳnh Búp Bê" liên tục đăng tải những bộ ảnh diện áo tắm khoe thân hình cực chuẩn lên trang cá nhân.

Trước khi nổi tiếng với vai nữ chính trong bộ phim “Quỳnh Búp Bê”, Phương Oanh từng là người mẫu nên cô vốn sở hữu thân hình “chuẩn không cần chỉnh”. Bên cạnh đó, người đẹp thường xuyên áp dụng chế độ ăn kiêng và luyện tập tại phòng gym để giữ vóc dáng thon gọn.

Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 1
Phương Oanh thường xuyên luyện tập để giữ số đo đạt chuẩn - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, "Quỳnh Búp Bê" không ngần ngại khoe những khoảnh khắc mặc áo tắm cực gợi cảm lên mạng xã hội.

Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 2
Người đẹp đang hướng đến hình ảnh sexy và táo bạo hơn - Ảnh: Internet
Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 3
Vòng 3 nóng bỏng khó rời mắt của Phương Oanh - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục “đốt mắt” khán giả với loạt ảnh bikini khoe vòng 1 siêu gợi cảm trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, người đẹp còn hài hước chia sẻ: “Bà thím ra biển nhưng không bao giờ bước chân xuống biển”.

Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 4
Bài đăng của Phương Oanh trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 5Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 6

Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 7
Có thể thấy, Phương Oanh vô cùng tự tin với vóc dáng hiện tại - Ảnh: Internet
Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh 8
Dưới bài đăng của Phương Oanh, người hâm mộ đồng loạt dành lời khen cho nhan sắc của cô - Ảnh: Internet

Trước đó, một số cư dân mạng lên tiếng chỉ trích phong cách ăn mặc của Phương Oanh và cho rằng cô nghiện khoe thân. Nhận về những phản ứng tiêu cực, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cô đang hướng tới hình ảnh gợi cảm nhưng luôn giữ chừng mực, không gây phản cảm. Đồng thời, Phương Oanh khẳng định nếu cô muốn khoe thân thì có rất nhiều cách và không cần phải đợi đến bây giờ.

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