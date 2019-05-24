Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn

Thời gian gần đây, Phương Oanh "Quỳnh Búp Bê" liên tục đăng tải những bộ ảnh diện áo tắm khoe thân hình cực chuẩn lên trang cá nhân.
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Trước khi nổi tiếng với vai nữ chính trong bộ phim “Quỳnh Búp Bê”, Phương Oanh từng là người mẫu nên cô vốn sở hữu thân hình “chuẩn không cần chỉnh”. Bên cạnh đó, người đẹp thường xuyên áp dụng chế độ ăn kiêng và luyện tập tại phòng gym để giữ vóc dáng thon gọn.
Chính vì vậy, "Quỳnh Búp Bê" không ngần ngại khoe những khoảnh khắc mặc áo tắm cực gợi cảm lên mạng xã hội.
Mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục “đốt mắt” khán giả với loạt ảnh bikini khoe vòng 1 siêu gợi cảm trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, người đẹp còn hài hước chia sẻ: “Bà thím ra biển nhưng không bao giờ bước chân xuống biển”.
Trước đó, một số cư dân mạng lên tiếng chỉ trích phong cách ăn mặc của Phương Oanh và cho rằng cô nghiện khoe thân. Nhận về những phản ứng tiêu cực, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cô đang hướng tới hình ảnh gợi cảm nhưng luôn giữ chừng mực, không gây phản cảm. Đồng thời, Phương Oanh khẳng định nếu cô muốn khoe thân thì có rất nhiều cách và không cần phải đợi đến bây giờ.