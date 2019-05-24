Hết khoe vòng 3 đồ sộ, Phương Oanh lại ‘đốt mắt’ khán giả với vòng 1 ngồn ngộn

Trước khi nổi tiếng với vai nữ chính trong bộ phim “Quỳnh Búp Bê”, Phương Oanh từng là người mẫu nên cô vốn sở hữu thân hình “chuẩn không cần chỉnh”. Bên cạnh đó, người đẹp thường xuyên áp dụng chế độ ăn kiêng và luyện tập tại phòng gym để giữ vóc dáng thon gọn.

Phương Oanh thường xuyên luyện tập để giữ số đo đạt chuẩn - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, "Quỳnh Búp Bê" không ngần ngại khoe những khoảnh khắc mặc áo tắm cực gợi cảm lên mạng xã hội.