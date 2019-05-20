Phương Oanh 'Quỳnh Búp Bê' lần đầu tiết lộ từng yêu đại gia, stress đến mức phải dùng thuốc an thần để ngủ

Sự nổi tiếng đến quá nhanh buộc Phương Oanh phải đối mặt với nhiều áp lực khiến cô bị stress suốt quãng thời gian dài.

Thành công sau vai nữ chính trong bộ phim “Quỳnh Búp Bê”, Phương Oanh dần trở nên quen mặt với khán giả truyền hình. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là áp lực không hề nhỏ. Mới đây, cô lần đầu chia sẻ về quãng thời gian phải tự mình vượt qua chứng trầm cảm vì áp lực. Phương Oanh từng bị stress vì áp lực công việc - Ảnh: Internet Nữ diễn viên cho biết bộ phim "Quỳnh Búp Bê" vừa mang lại cho cô sự nổi tiếng vừa khiến cô phải chịu những áp lực vô hình. Cô đã trải qua quãng thời gian ngột ngạt đến mức muốn dừng lại tất cả. Thời điểm đó, Phương Oanh bị mất ngủ kéo dài nên buộc phải sử dụng thuốc an thần hoặc uống rượu để có thể yên giấc.

“Tuy chưa đến mức phải lạm dụng đến thuốc ngủ nhưng tôi đã phải sử dụng thuốc an thần hoặc một vài ly rượu vang để có một giấc ngủ sâu” - Phương Oanh chia sẻ trên Trí Thức Trẻ. Người đẹp từng phải dùng thuốc để có thể ngủ ngon - Ảnh: Internet Phương Oanh cho rằng mình có cái duyên với nghề khi đã hoạt động nghệ thuật hơn 7 năm nay. Chia sẻ về công việc hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô đã và đang từ chối một số dự án phim ảnh vì chưa tìm được tác phẩm phù hợp. Việc tham gia bộ phim "Nàng dâu order" là một phép thử thú vị mà cô lựa chọn để thách thức chính mình.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ diễn viên không phủ nhận việc cô đã trải qua 2 mối tình với người yêu đại gia. Tuy nhiên, Phương Oanh chia sẻ cô từng bị phản bội vì sự xuất hiện của người thứ 3. Từng trải qua nỗi đau bị lừa dối, nữ diễn viên cho biết cô sẽ không bao giờ trở thành “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nữ diễn viên từng bị phản bội trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, người đẹp cũng tiết lộ mẫu đàn ông của cô là những người từng trải, trưởng thành và chín chắn. Đồng thời, để xác định một mối quan hệ tình cảm thì cả hai cần có sự đồng điệu về tâm hồn: “Tôi thấy mình yêu ai cũng như ai hết. Nếu gặp được những người mà thu hút và đồng điệu với mình, tôi vẫn sẽ yêu như chưa từng được yêu”. 'Chậm mà chắc' chính là cách Phương Oanh lựa chọn để bước đi trên con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet Được biết trong tháng tới, nữ diễn sẽ tham gia một gameshow truyền hình thực tế thú vị nhưng tạm thời chưa thể bật mí với khán giả. Sau những ồn ào không hay về mình, Phương Oanh chọn cách chia sẻ để người hâm mộ hiểu hơn về con người cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-oanh-quynh-bup-be-lan-dau-tiet-lo-tung-yeu-dai-gia-stress-den-muc-phai-dung-thuoc-an-than-de-ngu-325482.html