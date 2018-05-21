Tổng hợp các kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho nữ

Những kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho nữ này chắc chắn sẽ khiến bạn chỉ muốn lao ra một salon tóc gần nhà để đổi kiểu tóc ngay đấy.

“Điểm hẹn lại lên”, cứ mỗi lần bước sang một năm mới là các chị em lại bắt đầu hành trình tìm kiếm những kiểu tóc đẹp. Năm nay, tóc bob, tóc ngắn ngang vai, tóc mái thưa, tóc xoăn ngắn, tóc ngắn uốn, tóc uốn đuôi, tóc tém hay undercut nữ vẫn được ưa chuộng. Chị em có thể thay đổi vẻ ngoài với những kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 này để tự tin diện đồ thời trang trong dịp đi chơi sắp tới nhé. 3 kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho phái nữ 1. Tóc tém đẹp cho nữ Nhiều người cho tóc tém là “nam tính”, không thể hiện được vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ và rất khó kết hợp quần áo. Tuy nhiên, năm 2018 được dự đoán là năm tóc tém sẽ lên ngôi với sự “lăng xê” của Tân Hoa Hậu H'Hen Niê.

Tóc tém đẹp cho nữ. Ảnh: Hoa hậu H'hen niê Với mái tóc tém, chị em sẽ thể hiện được sự tinh nghịch, nhí nhảnh, năng động, cá tính, thích trải nghiệm thế giới bên ngoài và không ngừng di chuyển. Ngoài ra, bạn cũng có thể biến hóa để tạo kiểu linh hoạt cho kiểu tóc đẹp này. Chẳng hạn, vuốt gel hất ngược tóc lên hoặc để mái “lởm chởm” rồi nhuộm màu nổi nhằm tạo sự khác biệt cho mái tóc. 2. Tóc xoăn ngắn Tóc xoăn ngắn. Ảnh minh họa: Internet. Những ai yêu thích sự tự do, phóng khoáng nhưng không kém phần điệu đà thì tóc xoăn ngắn là lựa chọn phù hợp. Có phần “nhẹ nhàng” hơn tóc tém, tóc xoăn ngắn mang đến cho chị em một vẻ đẹp không quá phô trương nhưng cũng đủ để những chàng trai có “đôi mắt tinh đời” phải trầm trồ. Ngoài ra, sở hữu một mái tóc xoăn ngắn cũng tạo ra sự khác biệt và một “chất riêng” cho phái nữ.

Chị em có thể thử với tóc xoăn ngắn nửa đầu, tóc xoăn ngắn ngang vai, tóc xoăn ngắn phần đuôi, tóc ngắn uốn xoăn đuôi lượn sóng… Có rất nhiều kiểu tóc đẹp để chị em tha hồ lựa chọn. Với kiểu tóc này, năm 2018 của chị em sẽ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết đấy. 3. Undercut nữ Undercut nữ. Ảnh minh họa: Internet. Được cho là kiểu tóc đẹp đặc trưng cho phái nam, giờ đây, undercut đã thu hút hàng triệu chị em phụ nữ trên thế giới. Kiểu tóc đẹp năm 2018 này phù hợp với những người thích thể hiện “cái tôi”, bản lĩnh cá nhân, trẻ trung và sự tự do, vùng vẫy. Nếu bạn muốn “thoát khỏi” lớp vỏ của sự điệu đà, thục nữ thì undercut chính là lựa chọn “chuẩn không cần chỉnh đấy”. Undercut được biết đến là kiể tóc cạo hai bên và phía sau. Trong khi đó, phần tóc trên đỉnh đầu vẫn được để dài như bình thường. Một số người “mạnh bạo” hơn còn tạo một vài đường cạo sát da đầu, song song với nhau trông rất khác biệt. Làm mới bản thân bằng việc đổi kiểu tóc là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè này. Hãy thử ngay với ba kiểu tóc ở trên và đừng quên chia sẻ chúng cho bạn bè nhé.

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