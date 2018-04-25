Giữ màu tóc nhuộm được lâu với những bí quyết không nhiều người biết

Nhiều người chọn giải pháp bỏ ra nhiều tiền để chọn những màu tóc nhuộm lâu phai. Nhưng thực tế là dù bạn nhuộm màu nào thì sau một thời gian tóc vẫn sẽ phai màu. Hãy chấp nhận thực tế này để không bị mất tiền oan nhé.

Nhuộm tóc ai cũng thích, nhất là khi tìm được màu tóc mình ưng ý. Tuy nhiên, vấn đề là chỉ sau một thời gian thì tóc bắt đầu phai màu, không còn giữ được màu như lúc mới nhuộm nữa. Điều này xảy ra là do bạn chưa biết cách chăm sóc tóc sau khi nhuộm.

Sau khi nhuộm tóc thì một lời khuyên đó là đừng gội đầu trong vòng 3 ngày. Đó là bởi vì màu tóc sẽ phai nhanh nếu bạn gội đầu quá sớm.

Trong trường hợp như vậy, tốt nhất là tìm hiểu các bí quyết giữ màu tóc nhuộm được lâu và cách chăm sóc tóc sau nhuộm. Những mẹo này hay hơn nhiều và có thể giúp bạn duy trì được mái tóc như ý trong thời gian tương đối lâu đấy.

2. Không gội đầu với nước nóng

Nhiều người thích tắm với nước nóng. Nhưng chú ý đừng gội đầu bằng nước nóng. Hãy sử dụng nước lạnh. Nếu không quen tắm nước lạnh thì bạn có thể pha nước ấm ấm một chút để gội. Nước nóng sẽ làm tóc phai màu siêu nhanh nên đừng quên lời khuyên này nhé.

3. Dùng dầu gội đầu không có sulphate

Dầu gội đầu chứa nhiều sulphate sẽ làm tóc khô và dễ gãy rụng. Thêm nữa, nó cũng làm tóc nhuộm dễ phai màu hơn. Thế nên, tốt nhất là đừng dùng loại này.

4. Tránh sử dụng máy sấy

Không sử dụng máy sấy với tóc nhuộm. Ảnh minh họa: Internet.

Các dụng cụ sấy tóc hay các thiết bị tương tự mà khiến tóc nóng lên đều không tốt đối với tóc nhuộm. Nếu vẫn dùng thì sau một thời gian, bạn sẽ thấy tóc khô và nhạt màu.

5. Cắt tóc thường xuyên

Bình thường, mọi người có xu hướng cắt tỉa tóc sau mỗi 3 tháng. Nếu đã nhuộm tóc thì lời khuyên là bạn nên làm điều này sau mỗi 2 đến 3 tháng. Bởi vì tóc nhuộm có thiên hướng dễ bị chẻ ngọn và hư tổn nhanh hơn.

6. Sử dụng mặt nạ dưỡng tóc

Nhuộm tóc là một quá trình dùng chất hóa học. Khi nhuộm tóc, tóc sẽ mất đi protein tự nhiên. Thế nên, để phục hồi lại thì bạn cần sử dụng mặt nạ dưỡng tóc ít nhất một lần.

Bạn có thể dùng mặt nạ dưỡng tóc tự nhiên này nhé: trộn 1 lòng đỏ trứng với 2 thìa mayonnaise. Sau đó, chia tóc làm hai phần và thoa hỗn hợp kia lên tóc, từ gốc cho đến ngọn. Để yên trong 45 phút rồi gội đầu lại là được.

7. Bảo vệ tóc khi đi dưới ánh nắng Mặt Trời

Giữ tóc nhuộm lâu phai. Ảnh minh họa: Internet.

Tia UV sẽ phá hủy màu tóc và làm tóc nhạt màu nhanh hơn so với bình thường. Để ngăn chặn điều này thì luôn nhớ đội mũ nón khi đi ra đường nhé.

8. Bổ sung vitamin cho tóc

Vitamin cần thiết cho sự phát triển của tóc và bảo vệ tóc. Ngoài việc bảo vệ tóc từ bên ngoài, bạn cũng nên bảo vệ tóc từ bên trong. Để làm điều này, hãy bổ sung vitamin C như ăn các loại trái cây họ cam, trứng, sữa, cà rốt… thường xuyên nhé.

Chúc bạn có một mái tóc nhuộm lâu phai và đẹp như ý muốn.