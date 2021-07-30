Tóc vẫn gãy rụng, rối tung dù 'đắp' cả đống tiền để mua dầu dưỡng, thuốc uống, hóa ra vì sai lầm nhiều người mắc

Làm đẹp 30/07/2021 07:00

Việc sấy tóc đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng một mái tóc chắc khỏe, bóng mượt. Hãy đọc bài viết dưới đây để biết cách sấy tóc sao cho đúng.

Không dùng khăn chà xát, vò tóc khi mới gội đầu xong

Thói quen dùng khăn chà xát, vò tóc để làm tóc nhanh khô khi mới gội đầu xong sẽ làm bong lớp keratin - loại protein có tác dụng bảo vệ và nuôi tóc khỏe mạnh, từ đó khiến mái tóc bị tổn thương và yếu dần. Vì vậy khi tóc ướt, bạn chỉ nên dùng khăn thấm nhẹ cho ráo nước từ từ.

Tóc vẫn gãy rụng, rối tung dù 'đắp' cả đống tiền để mua dầu dưỡng, thuốc uống, hóa ra vì sai lầm nhiều người mắc - Ảnh 1
Dùng khăn thấm nhẹ để tóc ráo nước từ từ. Ảnh minh họa

Thoa dầu dưỡng tóc trước khi sấy

Sau khi lau tóc xong, bạn hãy thoa một lớp dầu dưỡng vì vào thời điểm này lớp biểu bì của sợi tóc đang mở nên có thể hấp thụ các dưỡng chất một cách tối đa. Không những vậy việc thoa serum hay dầu dưỡng còn giúp bảo vệ tóc trước nhiệt độ của máy sấy, đảm bảo tóc không bị khô rối, hư tổn.

Tóc vẫn gãy rụng, rối tung dù 'đắp' cả đống tiền để mua dầu dưỡng, thuốc uống, hóa ra vì sai lầm nhiều người mắc - Ảnh 2
Thoa sản phẩm dưỡng tóc khi tóc đang còn ẩm. Ảnh minh họa

Sấy tóc ở chế độ ấm

Vì để tiết kiệm thời gian mà nhiều nàng thường bật chế độ nóng khi sấy tóc, điều này tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến tóc bị khô, dễ xơ rối và ngày càng yếu dần. Tốt nhất nàng hãy sấy tóc ở chế độ ấm để bảo vệ tóc cũng như da đầu của mình. 

Tóc vẫn gãy rụng, rối tung dù 'đắp' cả đống tiền để mua dầu dưỡng, thuốc uống, hóa ra vì sai lầm nhiều người mắc - Ảnh 3
Sấy tóc nhẹ nhàng ở chế độ ấm. Ảnh minh họa

Chú ý sấy kỹ phần tóc trong

Phần tóc nằm sát da đầu hay còn gọi là chân tóc nếu không được sấy kỹ sẽ ẩm ướt trong thời gian dài, từ đó làm hại đến sức khỏe da dầu và gây đau đầu, nàng nên lưu ý điểm này. 

Tóc vẫn gãy rụng, rối tung dù 'đắp' cả đống tiền để mua dầu dưỡng, thuốc uống, hóa ra vì sai lầm nhiều người mắc - Ảnh 4
Chú ý sấy kỹ phần chân tóc để bảo vệ sức khỏe da đầu. Ảnh minh họa

Vừa chải vừa sấy

Có một mẹo giúp tóc phồng đẹp chuẩn salon đó là khi tóc khô được khoảng 80-90%, hãy kết hợp vừa sấy vừa chải tóc. Cách làm cụ thể: với mỗi lần nghiêng đầu về phía trái, phía phải hay cúi đầu hãy kết hợp chải ngược mái tóc đồng thời hướng máy sấy từ dưới lên trên. Chải đầu không chỉ đơn giản là làm tóc khỏi rối mà còn kích thích lưu thông máu từ đó giúp tóc khỏe hơn.

Tóc vẫn gãy rụng, rối tung dù 'đắp' cả đống tiền để mua dầu dưỡng, thuốc uống, hóa ra vì sai lầm nhiều người mắc - Ảnh 5
Bạn sẽ có được một mái tóc bồng bềnh chuẩn salon khi vừa chải vừa sấy tóc. Ảnh minh họa

 

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