Tìm lại bờ môi căng mọng, hồng hào với 7 thực phẩm cải thiện môi khô ngày hè

Môi khô nẻ là do tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, đặc biệt là ánh nắng mặt trời khiến cho môi bị khô, lạm dụng mỹ phẩm giá rẻ và không biết cách chăm sóc đôi môi hợp lý. Bên cạnh đó, lối sống không lành mạnh cũng tác động xấu khiến làn môi mất đi độ hồng tự nhiên.

Đang trong ngày hè nắng nóng mà bờ môi vẫn thâm xì, khô nẻ chẳng khác gì mùa đông khô hanh khiến bạn không khỏi khó chịu, buồn bực.

Đừng bỏ lỡ những thực phẩm có tác dụng cải thiện môi khô nứt nẻ được chia sẻ sau đây nhé!

Môi khô do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, lạm dụng mỹ phẩm giá rẻ và không biết cách chăm sóc môi

1. Mật ong nguyên chất

Dùng mật ong là mẹo chữa môi khô, nứt nẻ cực đơn giản

Mật ong được biết đến là bí kíp làm đẹp quen thuộc được nhiều chị em sử dụng. Trong mật ong có chứa hàm lượng dưỡng chất rất cao giúp cải thiện cho đôi môi của bạn thêm mềm mượt hơn. Bên cạnh đó, mật ong còn chứa chất kháng khuẩn tự nhiên có thể được sử dụng để chữa khô môi.

Tuy nhiên, nếu dùng mật ong một cách tùy tiện sẽ không phát huy được hiệu quả của nguyên liệu làm đẹp này.

Thoa trực tiếp mât ong lên môi, để môi khô đi rồi thoa trực tiếp lớp mỡ lên

Để phát huy cao hiệu quả dưỡng ẩm cho đôi môi đang bị khô, nứt nẻ bạn có thể lấy mật ong thoa trực tiếp lên môi, để môi khô sau 30 giây rồi thoa trực tiếp lớp mỡ lên. Sau 15-20 phút, bạn dùng khăn ấm lau sạch. Kiên trì sử dụng 2-3 lần/ngày và liên tục trong 1 tuần bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi đáng kể.

Bên cạnh đó. bạn cũng có thể kết hợp bổ sung những món ăn thức uống được chế biến từ mật ong nhé!

2. Dưa leo

Dưa leo bổ sung dưỡng chất giúp khắc phục nhanh những vấn đề khô của môi

Khi gặp phải tình trạng môi khô, nứt nẻ bạn nên ưu tiên chọn dưa leo để sở hữu làn môi xinh xắn hơn. Dưa leo sẽ bổ sung dưỡng chất giúp khắc phục nhanh những vấn đề khô của môi, dưỡng ẩm và giúp đôi môi thêm mềm mại.

Chữa môi khô nẻ bằng dưa leo

Bạn có thể áp dụng cách trị khô môi bằng cách dùng nước cốt dưa leo bôi lên môi, uống sinh tố dưa leo hay chế biến thành các món ăn hàng ngày.

3. Cam

Cam bổ sung lượng vitamin C dồi dào giúp cải thiện tình trạng khô môi

Cam bổ sung lượng vitamin C dồi dào giúp nuôi dưỡng làn da và rất tốt cho việc trị tình trạng khô môi. Để sở hữu đôi môi mềm, mịn hơn, bạn hãy bổ sung ngay một ly nước cam vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Ngoài ra, bạn có thể chọn cam để làm bánh hay các món salad hoa quả hấp dẫn.

4. Dầu dừa

Dầu dừa chứa nhiều axit có lợi, hàm lượng cao vitamin E và các chất chống oxy hóa. Đây là những chất kháng khuẩn, kháng nấm, chống các virus có hại.

Đặc biệt, dùng dầu dừa mang đến hiệu quả dưỡng ẩm cho đôi môi và trị môi khô nẻ, dưỡng môi…

Dùng dầu dừa sẽ mang đến cho đôi môi cảm giác mềm mịn và ẩm ướt

Cách dưỡng môi khô với dầu dừa khá đơn giản. Bạn chỉ cần thoa trực tiếp dầu dừa lên môi trước khi đi ngủ và rửa sạch lại trong sáng hôm sau. Kiên trì thoa dầu dừa 2-3 lần/ngày bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả sở hữu đôi môi hồng căng mọng một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hãy kết hợp dùng dầu dừa để chế biến các món ăn, làm bánh để tăng thêm hương vị thơm ngon và dễ hấp thụ.

5. Nha đam

Gel nha đam cũng là 1 trong những bí quyết trị khô môi hiệu quả và đơn giản

Nha đam là vị cứu tinh hiệu quả giúp cải thiện tình trang môi bị khô hay bong tróc. Bạn có thể dùng mặt nạ môi từ gel nha đam và quả mâm xôi.

Nha đam nấu đường phèn

Đồng thời, bạn nên đưa loại thực phẩm có tính năng mọng nước này vào thực đơn hàng ngày của mình với những món ăn khá hấp dẫn như chè nha đam và chế biến thành nước uống, món giải khát đều rất hiệu quả.

6. Đường

Sở dĩ đường là mẹo trị nẻ môi là bởi đường giúp loại bỏ tế bào chết và giúp đôi môi mềm mại, bóng mịn.

Đường giúp loại bỏ tế bào chết và giúp đôi môi mềm mại, bóng mịn

Các bạn dùng đường kết hợp mật ong để tạo thành hỗn hợp. Sau đó, nhẹ nhàng bôi lên môi và thư giãn trong khoảng 10 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước ấm.

7. Hoa hồng

Cách chữa môi khô, nứt nẻ bằng hoa hồng

Thêm một mẹo hay để trị môi khô và thâm mà bạn không nên bỏ qua đó là dùng hoa hồng. Bạn chỉ cần ngâm cánh hoa hồng và sữa tươi khoảng 1 giờ đồng hồ. Tiếp theo, bạn vớt ra xay nhuyễn và nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp này lên môi.

Kiên trì thưc hiện cách này 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Một số lưu ý để tránh tình trạng môi khô nứt nẻ

Uống đủ nước khoảng 2-2,5 lít/ngày.

Dùng sản phẩm dưỡng da tự nhiên để cân bằng độ ẩm.

Uống đủ nước

Không liếm môi vì nước bọt sẽ làm môi nhanh nẻ hơn.

Không hút thuốc.

Cẩn thận khi chọng dùng các sản phẩm khiến khô môi. Nên chọn những sản phẩm có thành phần Vitamin E, kem chống nắng.

Hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm khiến da khô và nẻ môi.

Thường xuyên tẩy tế bào chết cho môi.

Không quá khó để sở hữu được đôi môi ngọt ngào khi đã có sự trợ giúp của những thực phẩm cải thiện môi khô. Đây là những thực phẩm siêu dễ kiếm rất có lợi cho một đôi môi khô đang cần được cải thiện.