Với những cách trị khô môi bằng tự nhiên trong bài, tự tin giúp môi bạn luôn tươi tắn bất kể thời tiết nào

Môi khô là vấn đề không mong muốn mà nhiều chị em gặp phải, thông thường đi kèm cảm giác đau do có các vết nứt, da môi bong tróc, nặng hơn là có thể gây chảy máu nữa. Đừng quá lo lắng, các chị em có thể dùng các sản phẩm thương mại dưỡng môi đơn giản, nhanh chóng nhưng cũng có thể thử các cách trị khô môi bằng tự nhiên , vừa an toàn lại đơn giản, tiết kiệm chi phí không ít, chăm sóc môi khô dễ dàng tại nhà được giới thiệu dưới đây nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Đây là một biện pháp khắc phục giúp trị khô môi bằng tự nhiên, ngăn ngừa các vết nứt trên môi và dưỡng ẩm làn da môi vốn mỏng manh một cách tuyệt vời khi mà tất cả các thành phần của mật ong và nước hoa hồng kết hợp với nhau chăm sóc cho đôi môi một cách toàn diện, mang lại cho bạn làn môi tươi tắn hết cỡ.

Trị khô môi bằng tự nhiên từ nước hoa hồng và mật ong đơn giản tại nhà!

Các bạn chỉ cần trộn đều một thìa cà phê nước hoa hồng và một thìa mật ong, thoa hỗn hợp trên môi và để khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm, chú ý có thể thực hiện nhiều lần trong ngày và nên duy trì thường xuyên đến khi môi được cải thiện và mềm mại như ý.

2. Áp dụng cách trị khô môi bằng tự nhiên từ túi trà lọc cấp tốc

Cách trị môi khô bằng tự nhiên nhanh chóng với túi trà lọc!

Đây một trong những cách trị khô môi tự nhiên được nhiều người ưa chuộng vì tiện dụng. Túi trà xanh có thể làm ẩm đôi môi đang gào thét vì khô của bạn một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Cách thực hiện cũng khá đơn giản, chỉ cần lấy 1 túi trà xanh đã dùng rồi, đặt lên môi ít nhất 4 phút. Có thể áp dụng cách trị môi khô cấp tốc này nhiều lần trong ngày để bổ sung độ ẩm tốt nhất cho làn môi nhé.

3. Bật mí cách trị môi khô bằng tự nhiên từ nha đam đơn giản không ngờ

Cách trị khô môi bằng nha đam quen thuộc với nhiều chị em!

Gel nha đam là một chất giữ ẩm tự nhiên, có tính chống viêm giúp làm dịu cơn đau do bị nứt nẻ trên môi nhanh chóng. Nó cũng có tính hút ẩm nên có thể làm ẩm môi khô của bạn tự nhiên và hiệu quả.

Các bạn áp dụng cách trị môi khô bằng tự nhiên như sau: Lấy lá nha đam tươi, rửa sạch rồi chiết lấy gel, thoa ít gel trên đôi môi khô của mình, để đến khi gel nha đam khô tự nhiên thì rửa lại bằng nước ấm. Tiến hành thường xuyên sẽ giảm hẳn tình trạng môi khô nẻ hay gặp.

4. Trị môi khô bằng tự nhiên với dưa chuột nhanh chóng, hiệu quả tức thì

Mách bạn cách trị khô môi bằng dưa chuột vô cùng an toàn và hiệu quả!

Sử dụng cách trị môi khô bằng dưa chuột có thể giúp dịu cơn đau và mềm da môi nhanh chóng, mà cách thực hiện thì vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy dưa chuột cát lát rồi nhẹ nhàng chà quanh môi, chú ý để nước dưa chuột thấm hết trên môi bạn, để yên trong khoảng 15-20 phút thì rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện vài lần trong ngày sẽ giúp trị môi khô cấp tốc, hiệu quả thấy rõ.

5. Không thể bỏ qua cách trị khô môi bằng tự nhiên từ dầu dừa

Bỏ qua làm sao được cách trị khô môi bằng tự nhiên với dầu dừa!

Trị môi khô bằng dầu dừa là một cách nổi tiếng và phổ biến nhất mà chúng ta không thể không nhắc tới. Chỉ cần thoa nhẹ dầu dừa nguyên chất lên môi sẽ giúp dưỡng ẩm tự nhiên, nhanh lành vết nứt môi do thời tiết khô lạnh gây ra một cách tuyệt vời. Đừng quên dùng dầu dừa dưỡng môi vào hai thời điểm quan trọng là sáng ra và buổi tối trước khi đi ngủ để chăm sóc, trị khô môi tốt nhất nhé.

Một số lưu ý khi trị môi khô bằng tự nhiên

Một vài nguyên nhân gây khô môi là dị ứng, thiếu vitamin, hay hút thuốc thì các bạn phải kết hợp cấp nước đầy đủ, tránh xa nguồn gây dị ứng, từ bỏ hút thuốc lá hay chú ý bổ sung vitamin để có thể trị khô môi tận gốc từ bên trong nhanh nhất nhé. Kết hợp chăm sóc môi từ bên trong và bên ngoài để trị môi khô bằng tự nhiên phát huy hiệu quả cao nhất, dưỡng môi luôn đẹp rạng ngời, đầy tươi tắn:

- Đừng quên sử dụng các sản phẩm chống nắng như kem chống nắng để ngăn ngừa môi bị khô, nứt, thâm, hay xuất hiện các nếp nhăn trên môi do sự tác động tiêu cực của các tia UV trong nắng mặt trời.

- Tăng cường ăn nhiều hoa quả chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa như cam, bưởi, hay các thực phẩm giàu protein như thịt bò, ...giúp môi được nuôi dưỡng khỏe mạnh, nhiều dưỡng chất từ bên trong, khắc phục vấn đề khô môi nhanh chóng.

- Tránh những phẩm cay nóng, chúng sẽ khiến bạn gặp đau đớn khi ăn cũng như làm tình trạng nứt nẻ môi bị kích ứng nặng hơn.

- Uống nước đầy đủ không chỉ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, các cơ quan hoạt động tốt mà còn là cách trị môi khô tại nhà hiệu quả và cực kỳ dễ dàng thực hiện.

- Đừng liếm môi. Trời khô, chúng ta hay vô thức liếm môi tưởng rằng sẽ giúp môi đỡ khô nhưng thực ra hành động đó lại làm đôi môi chúng ta khô nhiều hơn. Nước bọt có chứa axit tiêu hóa một phần thức ăn, nên nó sẽ gây kích ứng môi, làm môi mất nước nhanh hơn, hơn nữa liên tục liếm sẽ khiến mất cả lớp dầu bảo vệ tự nhiên trên bờ môi của bạn.

Trên đây là tổng hợp những cách làm mềm môi tự nhiên, cũng như các lưu ý trong việc dưỡng môi mà các chị em cần lưu ý. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ biết cách áp dụng thành công và nhanh chóng sỡ hữu một đôi môi mềm mịn, hồng xinh nhé!