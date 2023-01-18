Với những cách trị khô môi bằng tự nhiên trong bài, tự tin giúp môi bạn luôn tươi tắn bất kể thời tiết nào

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/01/2023 11:00

Áp dụng trị khô môi bằng tự nhiên vừa giúp các chị em chữa môi nứt nẻ đơn giản tại nhà, an toàn mà hiệu quả thấy rõ ngay lập tức. Quá nhanh, quá tiện và quá tiết kiệm đấy chị em ạ.

Nội dung bài viết

Môi khô là vấn đề không mong muốn mà nhiều chị em gặp phải, thông thường đi kèm cảm giác đau do có các vết nứt, da môi bong tróc, nặng hơn là có thể gây chảy máu nữa. Đừng quá lo lắng, các chị em có thể dùng các sản phẩm thương mại dưỡng môi đơn giản, nhanh chóng nhưng cũng có thể thử các cách trị khô môi bằng tự nhiên, vừa an toàn lại đơn giản, tiết kiệm chi phí không ít, chăm sóc môi khô dễ dàng tại nhà được giới thiệu dưới đây nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Mách bạn trị môi khô bằng tự nhiên dễ thực hiện, hiệu quả cấp tốc 

1. Trị khô môi bằng tự nhiên với nước hoa hồng và mật ong

Trị khô môi bằng tự nhiên từ nước hoa hồng và mật ong đơn giản tại nhà
Trị khô môi bằng tự nhiên từ nước hoa hồng và mật ong đơn giản tại nhà! 

Đây là một biện pháp khắc phục giúp trị khô môi bằng tự nhiên, ngăn ngừa các vết nứt trên môi và dưỡng ẩm làn da môi vốn mỏng manh một cách tuyệt vời khi mà tất cả các thành phần của mật ong và nước hoa hồng kết hợp với nhau chăm sóc cho đôi môi một cách toàn diện, mang lại cho bạn làn môi tươi tắn hết cỡ.

Các bạn chỉ cần trộn đều một thìa cà phê nước hoa hồng và một thìa mật ong, thoa hỗn hợp trên môi và để khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm, chú ý có thể thực hiện nhiều lần trong ngày và nên duy trì thường xuyên đến khi môi được cải thiện và mềm mại như ý. 

2. Áp dụng cách trị khô môi bằng tự nhiên từ túi trà lọc cấp tốc 

Cách trị môi khô bằng tự nhiên nhanh chóng với túi trà lọc
Cách trị môi khô bằng tự nhiên nhanh chóng với túi trà lọc! 

Đây một trong những cách trị khô môi tự nhiên được nhiều người ưa chuộng vì tiện dụng. Túi trà xanh có thể làm ẩm đôi môi đang gào thét vì khô của bạn một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Cách thực hiện cũng khá đơn giản, chỉ cần lấy 1 túi trà xanh đã dùng rồi, đặt lên môi ít nhất 4 phút. Có thể áp dụng cách trị môi khô cấp tốc này nhiều lần trong ngày để bổ sung độ ẩm tốt nhất cho làn môi nhé.

3. Bật mí cách trị môi khô bằng tự nhiên từ nha đam đơn giản không ngờ 

Cách trị khô môi bằng nha đam quen thuộc với nhiều chị em
Cách trị khô môi bằng nha đam quen thuộc với nhiều chị em! 

Gel nha đam là một chất giữ ẩm tự nhiên, có tính chống viêm giúp làm dịu cơn đau do bị nứt nẻ trên môi nhanh chóng. Nó cũng có tính hút ẩm nên có thể làm ẩm môi khô của bạn tự nhiên và hiệu quả.

Các bạn áp dụng cách trị môi khô bằng tự nhiên như sau: Lấy lá nha đam tươi, rửa sạch rồi chiết lấy gel, thoa ít gel trên đôi môi khô của mình, để đến khi gel nha đam khô tự nhiên thì rửa lại bằng nước ấm. Tiến hành thường xuyên sẽ giảm hẳn tình trạng môi khô nẻ hay gặp. 

4. Trị môi khô bằng tự nhiên với dưa chuột nhanh chóng, hiệu quả tức thì 

Mách bạn cách trị khô môi bằng dưa chuột vô cùng an toàn và hiệu quả
Mách bạn cách trị khô môi bằng dưa chuột vô cùng an toàn và hiệu quả! 

Sử dụng cách trị môi khô bằng dưa chuột có thể giúp dịu cơn đau và mềm da môi nhanh chóng, mà cách thực hiện thì vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy dưa chuột cát lát rồi nhẹ nhàng chà quanh môi, chú ý để nước dưa chuột thấm hết trên môi bạn, để yên trong khoảng 15-20 phút thì rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện vài lần trong ngày sẽ giúp trị môi khô cấp tốc, hiệu quả thấy rõ. 

5. Không thể bỏ qua cách trị khô môi bằng tự nhiên từ dầu dừa 

Bỏ qua làm sao được cách trị khô môi bằng tự nhiên với dầu dừa
Bỏ qua làm sao được cách trị khô môi bằng tự nhiên với dầu dừa! 

Trị môi khô bằng dầu dừa là một cách nổi tiếng và phổ biến nhất mà chúng ta không thể không nhắc tới. Chỉ cần thoa nhẹ dầu dừa nguyên chất lên môi sẽ giúp dưỡng ẩm tự nhiên, nhanh lành vết nứt môi do thời tiết khô lạnh gây ra một cách tuyệt vời. Đừng quên dùng dầu dừa dưỡng môi vào hai thời điểm quan trọng là sáng ra và buổi tối trước khi đi ngủ để chăm sóc, trị khô môi tốt nhất nhé.

Một số lưu ý khi trị môi khô bằng tự nhiên 

Một vài nguyên nhân gây khô môi là dị ứng, thiếu vitamin, hay hút thuốc thì các bạn phải kết hợp cấp nước đầy đủ, tránh xa nguồn gây dị ứng, từ bỏ hút thuốc lá hay chú ý bổ sung vitamin để có thể trị khô môi tận gốc từ bên trong nhanh nhất nhé. Kết hợp chăm sóc môi từ bên trong và bên ngoài để trị môi khô bằng tự nhiên phát huy hiệu quả cao nhất, dưỡng môi luôn đẹp rạng ngời, đầy tươi tắn:

- Đừng quên sử dụng các sản phẩm chống nắng như kem chống nắng để ngăn ngừa môi bị khô, nứt, thâm, hay xuất hiện các nếp nhăn trên môi do sự tác động tiêu cực của các tia UV trong nắng mặt trời. 

- Tăng cường ăn nhiều hoa quả chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa như cam, bưởi, hay các thực phẩm giàu protein như thịt bò, ...giúp môi được nuôi dưỡng khỏe mạnh, nhiều dưỡng chất từ bên trong, khắc phục vấn đề khô môi nhanh chóng. 

- Tránh những phẩm cay nóng, chúng sẽ khiến bạn gặp đau đớn khi ăn cũng như làm tình trạng nứt nẻ môi bị kích ứng nặng hơn.

- Uống nước đầy đủ không chỉ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, các cơ quan hoạt động tốt mà còn là cách trị môi khô tại nhà hiệu quả và cực kỳ dễ dàng thực hiện.

- Đừng liếm môi. Trời khô, chúng ta hay vô thức liếm môi tưởng rằng sẽ giúp môi đỡ khô nhưng thực ra hành động đó lại làm đôi môi chúng ta khô nhiều hơn. Nước bọt có chứa axit tiêu hóa một phần thức ăn, nên nó sẽ gây kích ứng môi, làm môi mất nước nhanh hơn, hơn nữa liên tục liếm sẽ khiến mất cả lớp dầu bảo vệ tự nhiên trên bờ môi của bạn. 

Trên đây là tổng hợp những cách làm mềm môi tự nhiên, cũng như các lưu ý trong việc dưỡng môi mà các chị em cần lưu ý. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ biết cách áp dụng thành công và nhanh chóng sỡ hữu một đôi môi mềm mịn, hồng xinh nhé!

Không phải lo lắng nữa, cách điều trị môi khô nứt nẻ hiệu quả nhất đây rồi chị em ạ

Không phải lo lắng nữa, cách điều trị môi khô nứt nẻ hiệu quả nhất đây rồi chị em ạ

Nhiều chị em cứ tìm đủ mọi son, mọi dưỡng chất thoa trên môi để mong có cách điều trị môi khô nứt nẻ tốt nhất. Thật ra chỉ cần tuân theo các cách trị môi khô nẻ trong bài là môi các chị em đã đẹp rạng ngời, tươi tắn lắm rồi nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị khô môi bí quyết làm đẹp môi khô trị môi khô dưỡng môi cách dưỡng môi cách làm mềm môi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc