Không phải lo lắng nữa, cách điều trị môi khô nứt nẻ hiệu quả nhất đây rồi chị em ạ

Tình trạng môi khô nứt nẻ là điều chẳng ai muốn gặp phải nhưng lại xảy ra rất phổ biến hiện nay vì thời tiết môi trường sống gặp nhiều gió bụi, khô nóng. Để đến mức độ nứt nẻ và khô cong tức là đôi môi bạn đã mất đi lớp dầu và lớp mỡ trên cùng bảo vệ môi. Nếu đang gặp phải tình trạng này, hãy áp dụng các cách điều trị môi khô nứt nẻ trong bài để khắc phục tình hình và chăm sóc, dưỡng môi được khỏe mạnh nhất nhé. Hãy cùng kiểm chứng ngay thôi nào!

Mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây khô môi, khiến đôi môi bị nứt nẻ. Do đó, cách điều trị khô môi nứt nẻ cần nhất lúc này là bổ sung đủ lượng nước mà cơ thể cần, đảm bảo cân bằng độ ẩm cho làn da môi. Hãy cố gắng bắt đầu ngày mới của bạn bằng 1-2 ly nước trước khi ăn 30-45 phút, trước khi đi ngủ cũng nên uống một ly nước ấm. Đồng thời cũng đừng quên giữ cho cơ thể luôn đủ nước trong ngày nữa nhé.

Dưỡng ẩm môi có thể bằng nhiều sản phẩm như son dưỡng, kem mềm môi cũng như thoa vitamin E chăm sóc môi ở bên ngoài mềm, căng đủ chất và đủ ẩm. Các bạn ngoài việc trang bị cho bản thân một cây son dưỡng ẩm bên mình, dùng bất cứ khi nào thấy cần thì nên áp dụng các cách điều trị môi khô nứt nẻ từ thiên nhiên như là bằng nha đam, mật ong, dầu dừa, dưa chuột,... vừa nhanh lại an toàn, cũng hết sức tiết kiệm chi phí mà hiệu quả đạt được thì tuyệt vời vô cùng.

Muốn trị môi nứt môi hiệu quả thì phải tránh xa các thói quen xấu cho môi

Tránh xa các thói quen xấu, chăm sóc phần da môi khô bị khô nẻ tốt hơn!

Để trị khô môi nứt nẻ, các bạn cần tránh:

- Không liếm, cắn, hay bóc lớp da khô trên môi: Tuyệt đối không được làm các hành động trên, bạn đang tiếp tay cho sự phá hoại lớp bảo vệ cuối cùng của làn môi đấy. Thực sự những bạn nào bị nứt nẻ môi nặng quá thì càng phải tránh xa. Để loại bỏ đi lớp da khô bong tróc trên môi, các bạn có thể tiến hành làm mềm môi đầy đủ rồi tẩy da chết môi bằng hỗn hợp đường mật ong giúp nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết trên môi, kích thích lớp da mới phát triển thay cho lớp da cũ.

- Nhiều bạn nghĩ rằng môi khô thì cần tẩy da chết cho môi, tuy nhiên với bạn nào bị nặng quá thì lại nên tránh việc tẩy da chết này nhé, đợi cho môi bạn khỏe mạnh và đỡ nứt nẻ hơn thì hãy tiến hành nếu không sẽ càng làm môi thêm đau đớn mà thôi. Các bạn chỉ cần tranh thủ lúc đánh răng thì dùng bàn chải chà nhẹ quanh môi là được cùng sẽ giúp làm sạch môi bạn nhẹ nhàng.

- Từ bỏ thói quen hút thuốc: Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe mà nó cũng là một trong các nguyên nhân gây ra khô, nứt nẻ môi, thâm và hình thành những nếp nhăn môi xấu xí.

- Tránh xa các loại mỹ phẩm, nguồn nhiệt khiến da môi bị khô, nứt nẻ, dị ứng các bạn nhé, giảm hết các tác động kích ứng bên ngoài để điều trị khô môi có kết quả tốt nhất.

Chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung nhiều vitamin

Ăn nhiều hoa quả, trị khô môi nứt nẻ từ bên trong, môi mềm khỏe mạnh tươi tắn!

Một chế độ ăn uống, bao gồm cà chua, cà rốt và rau lá xanh, các hoa quả như cam, chanh, táo,..., rất giàu vitamin A, C và các chất oxi hóa giúp nhanh lành các vết thương và tái tạo lớp da mới, nâng cao sức đề kháng của cơ thể trước những tác động tiêu cực từ môi trường, giúp phần da môi khỏe mạnh, đủ chất, nuôi dưỡng đầy đủ từ bên trong.

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh xa đồ uống có cồn sẽ khiến khô da môi hơn, đồ cay nóng sẽ kích ứng phần da môi bị bong tróc nhé.

Sử dụng kem chống nắng và khăn quàng, khẩu trang khi đi ra ngoài

Tránh nắng và gió là cách điều trị khô môi nứt nẻ quan trọng!

Đừng quên chống nắng cho môi nhé, nhiều bạn không chú ý điểm này mà lại không biết rằng, da môi vốn mỏng hơn các phần da khác đến gần 5 lần, tức là khi chịu tác động dưới nắng mặt trời sẽ càng dễ bị tổn thương hơn các vùng da khác, kèm theo ảnh hưởng của gió, độ ẩm không khí thấp, càng khiến tình trạng khô môi nứt nẻ diễn ra nặng hơn. Nên bên cạnh chuẩn bị son dưỡng, tốt nhất lựa chọn loại có thêm thành phần chống nắng theo mùa, các bạn chuẩn bị thêm khăn quàng hoặc khẩu trang tùy thời tiết để bảo vệ môi, điều trị môi khô nẻ hiệu quả nhất nhé.

Tóm lại, những cách điều trị môi khô nứt nẻ trên đây đều đã được công nhận hiệu quả trong trị môi khô đơn giản. Nhưng để ngăn ngừa tái phát, làm đẹp cho đôi môi bạn nhất thì phải luôn duy trì và áp dụng các cách điều trị môi khô nẻ này nhé, luôn dưỡng ẩm cho môi, uống đủ nước, tránh khu vực nhiệt độ cao và có một chế độ ăn uống hợp lý nhé các chị em. Chúc các chị em áp dụng thành công, để đôi môi luôn mềm mịn, hồng xinh nhé!