Mẹo làm đẹp: Làm mặt nạ trị mụn và sẹo cho da bóng loáng, căng mịn tuyệt vời

Có rất nhiều chị em đau khổ vì bị mụn. Về nguyên nhân gây ra vấn đề này thì có khá nhiều như nội tiết, dinh dưỡng , hay không làm sạch mặt khiến lỗ chân lông bị bít và xuất hiện mụn trứng cá. Và để lại sau mỗi đợt mụn chính là sẹo trên da khó coi. Thế nên, chị em hãy tìm hiểu ngay cách làm mặt nạ trị mụn và sẹo đơn giản tại nhà, giúp trị mụn thâm, cám, mụn đầu đen, thậm chí là cả mụn ẩn, dưỡng da chị em đẹp mịn màng, tươi tắn nhất nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Nghệ từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền vì tính chống khuẩn và kháng viêm mạnh. Bột gạo giúp hấp thụ dầu tuyệt vời và chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho làn da của bạn. Sữa chua giúp làm dịu làn da bị viêm và chứa axit lactic giúp làm sáng da và sạch mụn trứng cá. Mật ong dưỡng ẩm, làm mềm da và nhanh lành tổn thương do mụn để lại trên da.

Mụn thường do da sản sinh ra lưỡng bã nhờn quá mức (chất dầu tự nhiên trên da) gây bí bít lỗ chân lông, khiến lỗ chân lông bị tắc, dẫn đến nhiều chị em bị mụn đầu đen, đầu trắng, nếu để bị nhiễm trùng, nhiễm bẩn thì sẽ chuyển sang tình trạng mụn trứng cá nặng hơn. Cùng tham khảo cách làm mặt nạ trị mụn và sẹo, chăm sóc da mặt đẹp tươi tắn, láng mịn tuyệt vời nhé.

Làm mặt nạ trị mụn và sẹo từ bột nghệ, bột gạo, mật ong, sữa chua 100% có hiệu quả!

Các bước tiến hành như sau:

- Bạn chỉ cần trộn đều 1 thìa bột nghệ, 2 thìa bột gạo, 3 thìa sữa chua không đường thành hỗn hợp đồng nhất là đã được mặt nạ trị mụn trứng cá, đẩy mụn ẩn, mặt nạ trị mụn thâm, mụn đầu đen đơn giản mà hiệu quả vô cùng rồi.

- Rửa mặt sạch rồi thoa hỗn hợp đều khắp mặt, đặc biệt khu vực bị mụn trứng cá, sẹo, đợi 15-20 phút cho mặt nạ khô thì rửa sạch bằng nước lạnh, lau mặt bằng khăn mềm.

- Duy trì 2-3 lần/tuần sẽ giúp làm mờ sẹo và sáng da chị em nhanh chóng.

Mặt nạ trị mụn đầu đen, mụn cám, mụn ẩn từ mật ong, trứng gà, nước chanh cấp tốc

Lòng trắng trứng giúp se khít lỗ chân lông, từ đó, ngăn ngừa mụn trứng cá do vi khuẩn và chất bẩn vốn tắc trong lỗ chân lông trên da mặt. Nước chanh có chứa axit xitric giúp làm sáng làn da và mờ sẹo nhanh chóng. Mật ong dưỡng ẩm da tuyệt vời và đẩy nhanh quá trình lành lại làn da bị tổn thương vì mụn trứng cá, dưỡng da đẹp không còn dấu hiệu của sẹo, của mụn nữa đấy.

Hướng dẫn cách làm mặt nạ trị sẹo và mụn tại nhà chăm sóc da đẹp tuyệt vời!

Cách làm mặt nạ trị mụn và sẹo tại nhà như sau:

- Trộn đều 1 lòng trắng trứng, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa mật ong thành hỗn hợp mịn đồng nhất.

- Làm sạch mặt rồi thoa đều mặt nạ, đặc biệt khu vực bị mụn và sẹo, để nó trong khoảng 15-20 phút, hỗn hợp khô thì rửa bằng nước sạch, vỗ nhẹ rồi lau bằng khăn mềm.

- Thực hiện đắp mặt nạ trị mụn trứng cá này hai tuần/lần dưỡng da mềm, sạch mụn và mờ sẹo nhất.

Làm mặt nạ trị mụn và sẹo từ bột quế, mật ong cho da sạch mụn, căng mịn

Quế có tính chất chống vi khuẩn cực mạnh có thể được sử dụng để diệt sạch vi khuẩn gây mụn trứng cá. Mật ong có chất kháng sinh và dưỡng ẩm rất tốt cho da, giúp trị mụn trứng cá và chữa lành những tổn hại của mụn như sẹo, da viêm, yếu gây ra cho làn da của chị em đấy nhé.

Mặt nạ trị mụn và sẹo từ mật ong và bột quế dưỡng da sạch mụn và mờ sẹo nhanh chóng!

Để làm mặt nạ trị mụn và sẹo, giúp trị mụn ẩn, sạch mụn đầu đen và trứng cá từ quế và mật ong thì các bạn làm như sau:

- Chỉ cần trộn đều 2 thìa bột quế và 2 thìa mật ong, đắp lên vùng da bị mụn trứng cá, sẹo, hoặc toàn bộ khuôn mặt của bạn.

- Để từ 10-15 phút, rửa bằng nước ấm, lau bằng khăn mềm.

- Đắp mặt nạ trị mụn thâm, mụn ẩn, mụn cám, từ 3-4 lần/tuần để chăm sóc làn da mềm mại, sáng, mờ sẹo tuyệt vời.

Mặt nạ này đặc biệt thích hợp với những chị em nào có da khô và đang bị mụn trứng cá nhé.

Những lưu ý làm mặt nạ trị mụn và sẹo tại nhà dễ thực hiện:

- Bạn phải lưu ý xem da mặt có bị dị ứng với bất cứ thành phần nào của mặt nạ không, nếu có thì chuyển sang mặt nạ khác.

- Tránh các vùng nhạy cảm quanh mắt và miệng trong khi sử dụng mặt nạ vì các thành phần trong mặt nạ có thể gây kích ứng vùng da nhạy cảm.

- Làm sạch mặt trước khi đắp mặt nạ. Nên đắp mặt nạ vào buổi tối, không nên đắp mặt nạ ban ngày, tránh da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, gió, bụi bẩn nhất.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết mẹo làm mặt nạ trị mụn và sẹo siêu hiệu quả, tiết kiệm và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được phương pháp phù hợp để áp dụng, và nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng đón Tết nhé! Chúc các chị em sớm thấy thành quả!