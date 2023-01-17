Bỏ túi cách trị mụn cóc bằng giấm táo nhanh chóng, siêu đơn giản tại nhà

Trị mụn cóc bằng giấm táo thành công là việc mà nhiều bạn đã được thực chứng. Hầu hết những người đã thử cách này đều không có gì ngoài lời khen, và trong nhiều trường hợp, việc trị mụn cóc thành công với giấm táo đến sau khi các bạn ấy đã thử một loại cách khác như bôi axit salicylic, phẫu thuật loại bỏ mụn cóc hay đốt lạnh bằng khí nitơ lỏng đấy các bạn ạ. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nên để vừa an toàn, vừa tiết kiệm, lại không gây ra đau đớn thì các bạn nên thử cách trị mụn cóc bằng giấm táo tại nhà xem sao. Đã có rất nhiều bạn quyết định áp dụng cách này thay vì sử dụng các liệu pháp trị mụn cóc hiện đại ở trên và kết quả thì vô cùng mãn nguyện, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng đâu.

Mụn cóc trên da khá phổ biến, và hầu như mọi người đều có thể bị, không phân biệt giới tính, tuổi tác, công việc,...Những nốt mụn này không gây hại, thường xuất hiện chủ yếu ở bàn tay, bàn chân do vi rút HPV gây ra. Và thực tế thì không có thuốc chữa HPV nên cách điều trị mụn cóc chỉ là tìm cách loại khỏi mụn cóc trên da mà thôi. Xét về phương pháp hiện đại thì có các cách là đóng băng mụn cơm (cryotherapy), bôi kem có chứa axit salicylic, đốt mụn bằng laser, phẫu thuật loại bỏ, mụn. Tuy nhiên, hầu hết các cách trên đều tốn kém, và kèm theo đau đớn dài ngày. Thậm chí, khi trị mụn cóc này thành công nó vẫn có thể trở lại và lây lan sang vùng da khác của cơ thể.

Trị mụn cóc bằng giấm táo đơn giản và nhanh gọn bất ngờ!

Cơ sở khoa học của việc trị mụn cóc bằng giấm táo có thể thành công thì xét về bản chất, giấm táo chính là một axit (axit axetic), vì vậy nó có thể giết chết một số loại vi khuẩn và virut khi tiếp xúc, khi thoa và băng vào da để qua đêm, giấm có điều kiện ngầm từ từ và sâu vào vùng da bị nhiễm virut gây mụn cơm, tiêu diệt vi khuẩn, vi rút có hại tương tự như axit salicylic, đồng thời sự kích thích của axit dưới da cũng tăng cường sự hoạt động của hệ thống miễn dịch làm nhanh chóng loại bỏ vùng da có mụn cóc.

Hướng dẫn các bước trị mụn cóc với giấm táo đơn giản tại nhà

Bước 1: Làm sạch và mềm vùng da bị mụn cóc.

Các bạn rửa sạch bằng chất tẩy rửa dịu nhe, có thể tẩy da chết nhẹ nhàng, kỳ cọ bớt lớp da chết ở mụn cóc, rồi ngâm trong nước ấm 30 phút để làm mềm da. Nếu ở vị trí khó ngâm thì các bạn có thể chườm khăn nóng cũng sẽ có hiệu quả tương tự. Lau khô bằng khăn mềm.

Bước 2: Dùng giấm táo trị mụn cóc

Lấy bông thấm vào giấm táo nguyên chất (hoặc đã được pha loãng theo tỉ lệ 2 phần giấm táo:1 phần nước) đặt trực tiếp vào nốt mụn cóc, dùng băng y tế băng lại, dán băng dính kín, cố định bông trên mụn, để qua đêm, sáng hôm sau rửa sạch lại, tháo bông băng keo, để vùng da thông thoáng vào ban ngày. Lặp lại quá trình trên vào buổi tối trước lúc đi ngủ. Thực hiện hàng ngày đến khi khỏi hẳn.

Cách trị mụn cóc bằng giấm táo không để lại sẹo hay đau đớn trên da!

Một cách khác có thể áp dụng trị mụn cóc bằng giấm táo khi chúng xuất hiện ở tay hay chân bạn là: Ngâm vùng tay chân bị mụn cóc trong chậu giấm táo được pha loãng theo tỉ lệ trên, để trong 15 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2-3 lần/ngày, đến khi khỏi hẳn mụn cóc thì thôi.

Ngâm tay chân trong nước giấm táo pha loãng cũng là cách trị mụn cóc hiệu quả!

Những diễn biến thường thấy sẽ là chỉ sau 1-2 ngày, vùng da bị mụn cóc sẽ đổi màu và dần chết đi, mỗi khi rửa sạch các bạn kết hợp với loại bỏ chúng nhẹ nhàng, và với những mụn nhỏ thì chỉ sau khoảng 5 ngày là mụn cóc sẽ biến mất hoàn toàn mà không hề gây đau đớn gì.

Diễn biến trị mụn cóc bằng giấm táo trong 2 tuần!

Những lưu ý khi trị mụn cóc bằng giấm táo

- Giấm táo là một axit yếu, bình thường chứa từ 4-8% axit axetic nhưng nó vẫn có thể gây bào mòn và bỏng trên da do đó cần hết sức thận trọng khi sử dụng chúng. Nếu thoa trực tiếp trên da nếu thấy dịu nhẹ tức là ổn, còn nếu có cảm giác như bỏng, đau đớn thì nên rửa luôn bằng nước. Nghỉ vài ngày, sau khi quay lại cách trị mụn cóc bằng giấm táo nên dùng dùng giấm táo đã pha loãng nhé.

- Bạn không nên dùng dung dịch giấm táo ở vết mụn cóc hở trên mặt và cổ. Ngoài ra, không dùng dấm táo trên mụn cóc sinh dục. Loại mụn cóc này rất khác nhau và cần được bác sĩ điều trị.

- Cần chú ý có bị dị ứng giấm táo hay không, bất kì khi nào có các triệu chứng như khó thở, phát ban, chóng mặt tim đập nhanh tức là bạn không hợp với cách trị mụn cóc bằng giấm táo rồi, phải chuyển sang cách trị khác bằng hành, tỏi cũng có tác dụng tốt lắm đấy.

Trên đây là hưỡng dẫn chi tiết cách trị mụn cóc bằng giấm táo vừa hiệu quả, đơn giản lại siêu tiết kiệm tại nhà. Hy vọng với phương pháp này, các độc giả sẽ nhanh chóng tạm biệt những chiếc mụn cóc xấu xí và đáng ghét này nhé! Chúc bạn áp dụng thành công!