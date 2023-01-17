Mẹo làm đẹp: Hướng dẫn chị em cách dưỡng da mặt bằng nha đam chuẩn chỉnh

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/01/2023 09:25

Dưỡng da mặt bằng nha đam có lẽ là cách nhiều chị em muốn, đã và đang thử, nhưng có thể chị em đang sử dụng cách chiết nha đam sai cách đấy. Tham khảo bài viết để vừa học cách chiết nha đam dưỡng da mặt và nhiều mẹo làm đẹp khác với nha đam nữa nhé.

Nội dung bài viết

Việc dưỡng da mặt bằng nha đam một cách thường xuyên sẽ giúp bạn có một làn da thật trắng sáng, mềm mại và đàn hồi nhưng gel nha đam trên thị trường có giá khá đắt, và không phải ai cũng biết cách sử dụng gel nha đam sao cho đúng cách. Bài viết này sẽ hướng dẫn các chị em cách chiết nha đam dưỡng mặt cực kì đơn giản và cách dưỡng da mặt bằng nha đam rất hiệu quả. Chi tiết ra sao, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mẹo làm đẹp: Hướng dẫn chị em cách dưỡng da mặt bằng nha đam chuẩn chỉnh - Ảnh 1
 Nha đam - dược thần thiên nhiên cho làn da của chị em!

Bật mí chị em cách dưỡng da mặt bằng nha đam đơn giản 

Đã từ lâu, nha đam đã được sử dụng như một sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của các chị em phụ nữ Gel nha đam có tác dụng dưỡng ẩm, trị mụn, xóa nếp nhăn,… thậm chí là làm dịu các vết bỏng và chữa lành các vết thương hở trên da. Và cũng ít người biết rằng, cách chiết nha đam dưỡng mặt thực sự rất đơn giản. Hơn nữa, gel nha đam bán sẵn thường là các sản phẩm đã qua chế biến nên không còn giữ được 100% tinh chất nha đam nữa. Thế nên chị em sao không tự mình bỏ túi ngay cách chiết nha đam dưỡng da tại nhà đơn giản hết sức này nhỉ?

Cách chiết nha đam dưỡng da mặt tại nhà

- Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nhánh lá nha đam. Bạn có thể mua các nhánh lá nha đam này ngoài chợ hoặc cũng có thể tự trồng và thu hoạch tại nhà. Trồng nha đam rất dễ và không tốn nhiều công chăm bón.

- Rửa sạch lá nha đam dưới nước chảy. Nhớ là nếu nha đam quá dài cũng đừng cắt gọn đi nhé. Nước sẽ làm mất các tinh chất quý báu trong lá nha đam.

- Dùng dao cắt các cạnh răng cưa khỏi lá và rạch một đường dài ở giữa lá nha đam để bóc lớp vỏ bên ngoài.

- Dùng thìa để bóc lớp ruột bên trong lá. Nhớ là chỉ lấy phần ruột, đừng cố cạo mạnh sẽ lấy sang cả phần vỏ xanh của lá.

Rửa sạch nha đam trước khi tiến hành chiết gel nha đam dưỡng da mặt
Rửa sạch nha đam trước khi tiến hành chiết gel nha đam dưỡng da mặt! 

- Cho phần ruột vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Bạn có thể cho thêm một vài giọt tinh dầu nếu muốn.

- Đổ phần ruột đã xay nhuyễn vào lọ qua một màng lọc.

- Đậy kín lọ và cho vào tủ lạnh để lưu trữ.

Hướng dẫn các bạn cách chiết nha đam dưỡng da mặt tại nhà đơn giản
Hướng dẫn các bạn cách chiết nha đam dưỡng da mặt tại nhà đơn giản! 

Dưỡng da mặt bằng nha đam

Biết cách chiết nha đam chuẩn chỉnh rồi thì còn chờ gì mà các chị em không áp dụng các mẹo làm đẹp dưỡng da mặt bằng nha đam cho da đẹp xuất sắc ngay thôi.

Cách 1: Mặt nạ dưỡng da dành cho da khô

- Dùng gel nha đam trộn cùng tinh bột nghệ, mật ong, một thìa sữa và vài giọt nước hoa hồng.

- Trộn thật đều hỗn hợp trước khi đắp lên mặt.

- Đắp mặt nạ dưỡng da bằng nha đam trong vòng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước mát.

Cách 2: Làm sữa rửa mặt bằng nha đam

Làm sạch da mặt bằng nha đam đơn giản tại nhà cho da đẹp xuất sắc
Làm sạch da mặt bằng nha đam đơn giản tại nhà cho da đẹp xuất sắc! 

- Sử dụng gel nha đam tươi, một chén đường và hai thìa nước chanh trộn đều.

- Rửa mặt nhẹ với nước trước. Dùng khăn mặt mềm để loại bỏ các mĩ phẩm trên mặt.

- Dùng hỗn hợp mới tạo để rửa mặt. Đường sẽ giúp tẩy tế bào chết và làm sạch da. Nha đam sẽ làm sạch da từ bên trong. Và chanh giúp làm mờ các vết sẹo và nám.

Cách 3: Tẩy mụn trứng cá với nha đam

- Dùng gel nha đam, thêm chút sữa đặc và mật ong, thêm chút tinh bột nghệ và chanh nếu muốn.

- Trộn thật đều hỗn hợp và đắp lên mặt như một cách dưỡng da mặt bằng nha đam.

- Nên làm 2 lần 1 ngày, buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối trước khi đi ngủ.

Cách 4: Dưỡng da mặt bằng nha đam dành cho da bị hư tổn

- Gel nha đam trộn với bùn khoáng, thêm chút giấm táo và tinh chất hoa hồng.

- Trộn thật đều hỗn hợp rồi đắp lên mặt trong ít nhất 30 phút.

- Làm ít nhất 1 lần/ngày. Mặt nạ dưỡng da này rất tốt trong việc tái tạo lại da, xóa sẹo và làm lành tổn thương da từ bên trong.

Cách 5: Mặt nạ dưỡng da dành cho da hay phải ra ngoài nắng

- Gel nha đam cùng bột trà xanh, thêm tinh chất hoa hồng, muối.

- Trộn thật đều hỗn hợp rồi đắp lên mặt trong khoảng 5 phút trước khi đi ra ngoài.

- Nhớ rửa sạch lại mặt với nước sạch nhé.

Cách 6: Mặt nạ dưỡng da ban đêm

Dưỡng da mặt bằng nha đam ban đêm cho da đẹp mịn màng, căng bóng
Dưỡng da mặt bằng nha đam ban đêm cho da đẹp mịn màng, căng bóng! 

Đơn giản chỉ cần sử dụng gel nha đam thoa đều lên mặt và để qua đêm. Nên làm mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Chỉ sau 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt.

Mẹo chọn mua nha đam tươi chất lượng

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

 Trên đây là tổng hợp các cách dưỡng da mặt bằng nha đam chuẩn hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ lựa chọn được cho mình 1 phương pháp hợp lý nhất để áp dụng, và nhanh chóng thu được làn da khỏe đẹp, trắng sáng để đón tết nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!

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