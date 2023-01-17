Hô biến làn da khô, sần sùi bằng cách làm mềm da tay mùa đông cực kỳ chất lượng này

Chăm sóc da 17/01/2023 12:00

Mùa đông không còn lo lắng da tay bị khô, thô ráp vì đã có cách làm mềm da tay mùa đông hay ho lại đơn giản trong bài nhé. Chịu khó áp dụng theo và da tay bạn sẽ mềm mịn cực kỳ luôn.

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Những bàn tay khô, nứt nẻ là một trong những tai họa thường gặp nhất ở mùa đông. Không chỉ có thể xuất hiện các vết nứt, tróc da và chảy máu, thì khi da bạn có những vết thương hở chính là cơ hội tốt nhất để nấm, vi khuẩn gây bệnh chàm, vảy nến,.... xâm nhập khiến tình trạng da tay tồi tệ hơn nhiều, do đó, phải nắm chắc ngay cách làm mềm da tay mùa đông để giữ cho tay bạn khỏe mạnh và giữ ẩm trong những tháng mùa đông lạnh giá nhé. Cụ thể là những biện pháp hữu ích nào? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hướng dẫn cách làm mềm da tay mùa đông chất lượng

Đeo găng tay bảo vệ và làm mềm da tay mùa đông

Găng tay giữ ấm và làm mềm tay đơn giản nhất mùa đông
Găng tay giữ ấm và làm mềm tay đơn giản nhất mùa đông! 

Trời lạnh cần mặc áo ấm, khăn len và đội mũ ấm thì cũng cần phải trang bị găng tay để giữ ấm tay rồi, nên chọn chất liệu len có xu hướng bảo vệ và làm ấm tay hiệu quả hơn trong mùa đông vừa khô vừa lạnh này. Đừng quên, chuẩn bị găng tay cao su khi rửa bát hay dọn nhà nhé, cái này cần quanh năm và đặc biệt không thể thiếu trong tiết trời mùa đông giá lạnh này. 

Đừng quên chăm sóc da tay với kem chống nắng 

Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ và giữ ẩm da tay mùa đông
Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ và giữ ẩm da tay mùa đông! 

Bảo vệ da tay khỏi tia độc hại trong nắng mặt trời bằng kem chống nắng giữ ẩm là cách làm mềm da tay mùa đông quan trọng mà ít bạn để ý. Vào mùa đông, ít nắng không có nghĩa là không có các tia UV xuất hiện làm hại da mà còn ngược lại là đằng khác. Chú tâm bảo vệ da mặt thì cũng nên để ý chăm sóc da với kem chống nắng có chỉ số SPF lớn hơn 40 nhé các chị em, nhất là các chị em hay phải làm việc ngoài trời. 

Dưỡng ẩm là cách làm mềm da tay mùa đông quan trọng 

Dưỡng ẩm da thường xuyên để giữ da tay luôn mềm mịn, nhất là vào mùa đông
Dưỡng ẩm da thường xuyên để giữ da tay luôn mềm mịn, nhất là vào mùa đông! 

Đây là cách làm mềm da tay mùa đông trực tiếp và quan trọng nhất. Bạn nên để ở khắp mọi nơi từ bàn làm việc, túi xách, nhà tắm, phòng ngủ, chỗ găng tay,...đều có mặt của kem dưỡng ẩm tay. Sử dụng kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày, mỗi khi thấy da tay khô để nuôi dưỡng, hồi phục và bảo vệ da tốt nhất, giúp làm mềm da tay mùa đông nhanh chóng. 

Chăm sóc da tay đừng quên bước tẩy da chết 

Tẩy da chết tay ít nhất tuần 1 lần để các cách làm mềm da tay mùa đông phát huy hiệu quả tốt hơn
Tẩy da chết tay tuần 1 lần để các cách làm mềm da tay mùa đông phát huy hiệu quả tốt hơn! 

Hầu hết mọi người không nghĩ đến tẩy tế bào chết tay, nhưng khi đôi tay được loại bỏ lớp da chết sẽ giúp thẩm thấu chất dưỡng ẩm tốt hơn. Một công thức tẩy da chết tay tự nhiên lại có thêm công dụng dưỡng ẩm, làm mềm da tay hiệu quả mà các bạn có thể tự làm tại nhà đó là trộn ít dầu dừa và đường, xoa lên tay mát xa nhẹ nhàng 3-5 phút rồi rửa sạch. Có thể tận dụng tẩy da chết cho mặt dùng cho da tay cũng được nhé.

Giảm thiểu nước rửa tay là cách làm mềm da tay mùa đông cần lưu ý

Rửa tay bằng nước sạch để giữ da tay luôn mềm mịn, đủ ẩm, nhất là vào mùa đông
Rửa tay bằng nước sạch để giữ da tay luôn mềm mịn, đủ ẩm, nhất là vào mùa đông! 

Việc rửa tay với các chất hóa học quá mức sẽ làm da tay bị khô nhanh chóng, nhất là vào mùa đông. Bạn có thể chuyển sang các sản phẩm làm sạch da dành cho trẻ sơ sinh hoặc dùng các chất làm sạch da tay có hàm lượng chất dưỡng ẩm cao, từ thiên nhiên để làm sạch tay nhé, khi rửa tay cũng tránh dùng nước nóng, dùng nước ẩm để chăm sóc và làm mềm da tay mùa đông hợp lý nhất. 

Hạn chế dùng máy sấy tay để giữ tay luôn mềm mịn

Nhiệt từ máy sấy tay làm tay nhanh khô nhưng cũng mất nước nhanh chóng
Nhiệt từ máy sấy tay làm tay nhanh khô nhưng cũng mất nước nhanh chóng! 

Tại nhiều nhà vệ sinh, có trang bị máy sấy tay và khăn giấy để lau khô tay, bạn nên chọn khăn giấy thay vì dùng máy sấy kia vì sức nóng nó tỏa ra sẽ làm khô da tay bạn nhiều hơn. 

Đừng quên dưỡng ẩm da tay đều đặn trước lúc đi ngủ 

Dưỡng tay trước khi đi ngủ, đeo găng tay mỏng là bí quyết làm mềm da tay mùa đông tác dụng
Dưỡng tay trước khi đi ngủ, đeo găng tay mỏng là bí quyết làm mềm da tay mùa đông tác dụng!

Bạn có thể đầu tư hẳn những sản phẩm dưỡng tay đắt tiền của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng như Kiehl hoặc sử dụng các sản phẩm dưỡng da tay từ thiên nhiên như dầu oliu để chăm sóc và làm mềm da tay mùa đông. Chỉ cần thoa nhẹ và mát xa khắp tay, chú ý cả móng tay nữa nhé, rồi đeo găng tay mỏng để giữ các dưỡng chất thấm sâu nuôi dưỡng và hồi phục da tay tốt hơn. Để qua đêm, hôm sau rửa tay bạn sẽ thấy bàn tay mềm mịn lắm đấy nhé. 

Trên đây là bí quyết dưỡng da tay mùa đông siêu hiệu quả dàng cho các chị em. Đừng để tiết trời mùa đông làm đôi tay nhỏ xinh, mềm mại của chị em trở nên thô ráp, bong tróc mất thẩm mỹ nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công, chẳng còn lo ngại gì về các vấn đề về da trong mùa đông này nữa nhé!

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