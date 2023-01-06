Cách làm da tay mềm mại các bạn nữ yêu nhất

Làm thế nào để da tay mềm mại là nỗi niềm quan tâm chính đáng của nhiều chị em phụ nữ không chỉ chăm sóc da mặt trắng sáng mịn màng, mà chị em cũng cần làm đẹp da tay mềm mượt như da em bé nữa đúng không ạ? Hãy cùng tham khảo ngay các cách làm da tay mềm mại để nhanh chóng loại bỏ tình trạng da khô, nứt nẻ, gây khó chịu và mất thẩm mỹ này thôi nào!

Có rất nhiều nguyên nhân khiến da tay của bạn bị khô ráp và dưới đây là những nhóm nguyên nhân da tay khô phổ biến nhất:

Thời tiết là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến cho tay của bạn dễ bị khô. Vào thời điểm mùa lạnh kết hợp với độ ẩm giảm, da tay của chúng ta rất dễ bị khô, thậm chí nứt nẻ.

- Ảnh hưởng từ điều kiện làm việc

Ảnh hưởng của thời tiết và việc phải thường xuyên tiếp xúc với các chất tẩy rửa sẽ khiến da bị khô!

Điều kiện làm việc cũng là một yếu tố có ảnh hưởng rất nhiều đến làn da của bạn, đặc biệt là daa bát, nước lau nhà, bột giặt,… mà không đeo găng tay bảo vệ thì da tay. Nếu bạn phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao thì da tay của bạn sẽ có thể bị ảnh hưởng nặng nề và rất nhanh chóng, chẳng hạn như nghề đầu bếp. Hoặc đơn giản là thói quen tắm nước và thường xuyên rửa tay bằng nước nóng trong mùa đông mà không chăm chỉ dưỡng da tay thì da của bạn sẽ rất dễ bị khô.

Những nghề phải thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất có tính tẩy rửa mạnh cũng có nguy cơ bị khô da tay. Bên cạnh đó, trong khi làm việc nhà, nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với nước rử của bạn cũng sẽ bị khô.

- Ảnh hưởng của điều kiện sức khỏe

Thông thường, những người mắc chứng rối loạn tự miễn dịch như bệnh tiểu đường hoặc bệnh lupus có thể làm giảm lưu thông máu đến tay. Điều này khiến tay họ dễ bị kích ứng hơn. Bên cạnh đó, bệnh chàm và bệnh vẩy nến là hai tình trạng gây nên viêm da, cũng có thể dẫn đến tình trạng da tay bị khô, bong tróc da và nứt nẻ.

Vậy đâu là những biện pháp làm mềm da tay hiệu quả và đơn giản tại nhà? Hãy áp dụng thử ngay những giải pháp dưới đây nhé!

Hướng dẫn các bạn cách làm da tay mềm mại nhất

Mách bạn cách làm da tay mềm mịn tự nhiên tại nhà đơn giản!

Ngâm tay nước ấm giúp da tay mềm mại

Ngâm tay vào nước ấm là cách làm cho da bàn tay mềm mại cấp tốc. Bạn chỉ cần xoa nóng tay, thêm chút tinh dầu vào thau nước, rồi ngâm tay khoảng 10 phút, bạn sẽ thấy da tay mềm mại hơn nhiều nhé.

Cách làm da tay mềm mại với kem vaselin

Thoa vaseline giúp da tay mềm mịn, giữ ẩm da tay hiệu quả!

Có thể nói Vaseline là một trong những loại kem dưỡng ẩm làm mềm da tay được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Bạn rửa tay bằng nước ấm theo hướng dẫn ở trên, lau khô tay bằng khăn mềm rồi bôi Vaseline hàng đêm trước khi đi ngủ. Để tăng hiệu quả, bạn thậm chí có thể đeo găng tay len trong khi ngủ, sáng hôm sau thức dậy da tay mềm mượt vô cùng đấy.

Mẹo dưỡng da tay mềm nhất với hỗn hợp dầu oliu và đường

Hỗn hợp này thực sự có thể giúp bạn cải thiện làn da khô ráp, nhăn nhúm, thay vào đó là da tay mềm mượt, căng mịn hiệu quả vô cùng. Bạn có thể dùng hỗn hợp này trước khi đi ra ngoài hoặc bất cứ khi nào thấy cần thiết chứ không bắt buộc là chỉ thoa dưỡng da tay buổi tối.

Chỉ cần trộn 1 thìa dầu oliu với 1 thìa đường, trộn đều, sau đó thoa đều hỗn hợp lên hai tay của bạn, chú ý cả phần kẽ tay, lòng bàn tay nhé. Công thức làm mềm da tay này bao gồm dầu oliu là một chất giữ ẩm tuyệt vời còn đường giúp loại bỏ tế bào chết, những lớp da thừa tối màu trên da nhẹ nhàng, không gây kích ích. Sử dụng nó sẽ giúp bạn không còn lo ngại nhiều, băn khoăn về cách làm sao cho da tay mềm mại như ý nữa nhé.

Thường xuyên sử dụng găng tay cao su khi làm việc

Tránh để da tay tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy rửa, bề mặt thô ráp để giữ da tay luôn mềm mịn!

Một trong những lý do chính khiến hầu hết chị em đều có bàn tay thô ráp là do công việc nhà, tiếp xúc với nước cứng, các chất tẩy rửa, công việc cầm nắm nhiều nặng nhọc,… những thứ này sẽ khiến da tay sần sùi, mất ẩm khiến da trở nên thô ráp. Mặc dù, không phải là biện pháp giải quyết hiệu quả nhất nhưng chú ý mang găng tay cao su khi làm việc nhà, nấu ăn, lúc rửa bát, giặt giũ, dùng các chất tẩy rửa cũng là một cách làm da tay mềm mại khả thi.

Làm da tay mềm mịn với hỗn hợp trứng gà, mật ong, dầu hạnh nhân

Trứng gà rất giàu vitamin A, trong khi dầu hạnh nhân sẽ cung cấp một lượng lớn vitamin cho da tay của bạn. Hỗn hợp này vừa có tác dụng tẩy da chết, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng đôi bàn tay bạn, đem lại cho bạn làn da tay mềm mại dịu nhẹ nhất.

Bí quyết giữ da tay mềm mịn nhất với hỗn hợp dầu hạnh nhân, trứng gà, mật ong!

Các bạn chỉ cần lấy 1 thìa mật ong, nửa thìa hạnh nhân, thêm chút nước hoa hồng và lòng đỏ trứng gà, trộn đều các thành phần với nhau, mát xa tay với hỗn hợp trong 10 phút, để yên trong 15-20 phút rồi rửa sạch nó lại bằng nước ấm là được. Thực hiện tuần 1-2 lần để chăm sóc, làm da tay mềm mịn nhất nhé.

Trên đây là tổng hợp một vài mẹo làm mềm da tay hiệu quả và đơn giản tại nhà. Các chị em hãy kiên trì áp dụng để nhanh chóng sở hữu một bài tay nhỏ xinh mềm mại, ai nhìn cũng muốn nắm nhé! Chúc các chị em sớm thu được hiệu quả ưng ý như mong muốn!