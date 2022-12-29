Bật mí các cách làm mềm da tay bằng dầu dừa phổ biến nhất

Chúng ta hay dùng dầu dừa dưỡng tóc, mi, hay da mà quên rằng nó cũng là thành phần dưỡng da tay mềm mại tuyệt vời, các bạn có thể tham khảo các cách làm mềm da tay bằng dầu dừa phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay để chăm sóc da tay được cẩn thận và chu đáo nhất nhé. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, do thói quen sinh hoạt hàng ngày phải tiếp xúc quá nhiều với nước nóng làm mất đi độ ẩm tự nhiên trong da cũng gây nên tình trạng da khô, nứt nẻ. Đặc biệt, việc thường xuyên dùng máy sưởi, mà không chăm sóc da thường xuyên cũng khiến cơ thể mất nước, da khô và lão hóa nhanh.

Làn da của chúng ta thường bị khô do không được chăm sóc, cấp ẩm thường xuyên dưới môi trường có độ ẩm quá thấp. Đồng thời, bàn tay cũng có ít tuyến nhờn hơn so với các vùng khác trên cơ thể, nên càng dễ bị khô cứng và nứt nẻ hơn.

Ngoài ra, những người rửa tay nhiều lần mỗi ngày bằng chất khử trùng mạnh cũng có nhiều khả năng bị khô tay hơn. Bởi các chất hoạt động bề mặt mạnh trong chất tẩy rửa và xà phòng có thể tước đi lớp dầu tự nhiên của da, khiến tay bạn trở nên cực kỳ khô.

Không chỉ vậy, một số bệnh lý như lupus ban đỏ và đái tháo đường cũng ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến tứ chi và cũng có thể khiến tay bạn bị khô. Đồng thời các rối loạn da khác như bệnh vẩy nến và bệnh chàm cũng có thể khiến tay bạn bị khô.

Vậy giải pháp dùng dầu dừa làm mềm tay tại nhà có thật sự công hiệu với những đôi bàn tay bị khô, nứt nẻ?

Các cách làm mềm da tay bằng dầu dừa tốt nhất

Dùng dầu dừa để làm mềm da tay bị khô là một cách cực kỳ phổ biến và dễ thực hiện mà cũng không quá đắt đỏ. Dầu dừa giàu axit béo giúp lưu lại độ ẩm bị mất trên da tay, do đó có thể xem chúng như một loại kem dưỡng ẩm hằng ngày hiệu quả và tiện lợi, có thể dùng bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần, nhất là các lúc trời trở lạnh khiến da tay bị khô.

Hãy cùng xem những cách làm mềm da tay bằng dầu dừa tốt nhất hiện nay nhé:

1. Cách làm mềm da tay bằng dầu dừa nguyên chất

Dầu dừa nguyên chất có thể sử dụng như một loại kem dưỡng ẩm da tay hàng ngày, sử dụng bất cứ khi nào thấy khô tay đấy nhé.

Dầu dừa nguyên chất chẳng khác gì một loại kem dưỡng da tay tự nhiên tại nhà!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Các chị em chỉ cần xoa nóng hai bàn tay với nhau trước ít phút, rồi chà nhẹ dầu dừa khắp tay, tập trung vào phần da bị khô hay chai cứng.

- Tiến hành mát xa nhẹ, để từ 1-2 phút cho dầu dừa ngấm sâu, sau đó đeo găng tay trong vài giờ hoặc để qua đêm (nên cách này thích hợp nhất vào thời điểm trước khi đi ngủ).

- Sáng hôm sau, các chị em chỉ cần rửa sạch bằng nước ấm, rồi dùng dầu dừa dưỡng tay trong ngày, tối đến lặp lại quy trình trên đến khi da tay mềm mại, căng mịn như ý nhé.

2. Cách làm mềm da tay bằng dầu dừa và đường

Hỗn hợp này vừa giúp tẩy những tế bào chết, loại bỏ từ từ những vết chai cứng, thô sần trên tay mà còn dưỡng ẩm hiệu quả, luôn giữ tay mềm mịn, không lo bị khô nẻ nữa!

Sự kết hợp giữa dầu dừa và đường đen giúp tẩy tế bào chết và làm mềm da tay hiệu quả!

Các bước tiến hành như sau:

- Các bạn trộn khoảng 30g đường, 100ml dầu dừa, thêm chút tinh dầu mình yêu thích, trộn đều để trong bình thủy tinh dùng dần.

- Mỗi lần lấy lượng vừa đủ, thoa đều cả tay, mát xa nhẹ để dưỡng chất hấp thụ vào da, sau đó rửa sạch bằng nước mát, có thể dùng nước rửa tay, nhưng nên dùng loại dịu nhẹ thôi nhé.

- Kiên trì thực hiện tuần 3 lần, chỉ sau 1 tháng là bạn sẽ thấy đôi tay của mình có những thay đổi bất ngờ đấy!

Lưu ý: Có thể thay đường bằng muối, các bạn có thể sử dụng linh hoạt hai thành phần này.

3. Cách làm mềm da tay bằng dầu dừa và tee tree oil (tinh dầu lá cây Maleleuca Alternifolia)

Cả dầu dừa và dầu cây chè Maleleuca Alternifolia đều có tính chất kháng khuẩn, làm mềm và sạch da hiệu quả.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước lúc đi ngủ, bạn nhỏ thêm vài giọt tea trea oil vào 1-2 thìa dầu dừa, trộn đều rồi thoa lên tay, mát xa nhẹ nhàng vài phút, có thể đeo găng tay nó sẽ giúp dưỡng chất thấm sâu và không dính ra những thứ xung quanh.

- Để yên hỗn hợp trên tay qua đêm để da mềm, sạch nhất nhé. Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn có công dụng giúp diệt nấm, viêm da nhanh chóng nữa đấy!

4. Cách làm mềm da tay với bằng dầu dừa và nghệ, mật ong

Đặc biệt nếu mà bạn nào bị khô da quá mùa đông có hiện tượng bong da từng mảnh thì có thể dưỡng da tay mềm bằng công thức dầu dừa, nghệ và mật ong nhé. Bởi dầu dừa có axit béo chuỗi trung bình, vitamin E và K giúp rất nhiều trong việc ngăn ngừa ngứa, bong da. Mật ong cũng hỗ trợ dưỡng ẩm da ngăn ngừa khô. Còn nghệ thì mang công dụng hỗ trợ tẩy da chết và điều trị da khô tuyệt vời, giúp làn da tay bạn mềm mịn hơn bao giờ hết khi áp dụng cách làm mềm da tay bằng dầu dừa này.

Sự kết hợp giữa dầu dừa, mật ong và bột nghệ giúp nhân 3 lần hiệu quả cho làn da tay của bạn!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Chỉ cần trộn 2 thìa dầu dừa nguyên chất, 1 thìa nghệ và 1 thìa mật ong nguyên chất, trộn đều được thành hỗn hợp đồng nhất.

- Sau đó tiến hành thoa đều lên da tay, mát xa trong 3-5 phút, và để sau 15-20 phút thì rửa sạch với nước là được.

- Hỗn hợp này sẽ khắc phục các tình trạng bong da, khô da, nứt nẻ mùa đông, làm mờ chai sần, làn da sần sùi nhăn nheo nhanh chóng. Duy trì thực hiện tuần 1-2 lần sẽ giảm thiểu hiệu quả các vấn đề trên.

Lưu ý: Dùng cẩn thận không bột nghệ dây sang các vùng da khác hay quần áo sẽ khó tẩy rửa.

Trên đây là tổng hợp những cách dưỡng da tay bằng dầu dừa vô cùng hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm tại nhà. Với thời tiết có phần hanh khô như hiện nay, các chị em còn chần chừ gì mà không chọn ngay một biện pháp dưỡng tay đơn giản trên đây, để đảm bảo đôi tay của mình luôn mịn màng, đẹp xinh nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!