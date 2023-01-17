Mẹo vặt sức khỏe: Cách dùng Listerine chăm sóc da, tóc, và các vấn đề sức khỏe khác

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/01/2023 16:15

Cách dùng Listerine chăm sóc da, tóc, và các vấn đề sức khỏe khác liệu bạn đã biết đến chưa? Listerine thật sự có nhiều tác dụng hữu ích lắm, không chỉ dừng lại là nước súc miệng thông thường đâu các bạn ạ.

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Hầu như mọi người đều biết tới Listerine là một loại nước súc miệng rất nổi tiếng. Và gần như gia đình nào cũng có một chai Listerine trong phòng tắm nhà mình. Nhưng ít ai biết được rằng, ngoài việc làm nước súc miệng ra, Listerine còn có thể có ích trong một vài trường hợp. Hãy cùng tham khảo ngay các mẹo vặt sức khỏe với các cách dùng Listerine chăm sóc da, tóc và các vấn đề sức khỏe khác nhé.

Giới thiệu các cách dùng Listerine chăm sóc da, tóc, và các vấn đề sức khỏe khác

Cách dùng Listerine chăm sóc da, điều trị mụn nhọt

Nếu bạn hay bị mụn, mụn trứng cá hoặc hay bị nhiễm khuẩn da mặt thường xuyên, Listerine là một giải pháp hiệu quả và ít tốn kém. Các tính chất kháng khuẩn và khử trùng trong Listerine không chỉ có tác dụng với các vi khuẩn khoang miệng mà còn có thể áp dụng với các vi khuẩn gây nên mụn trứng cá. Listerine cũng giúp làm khô mụn trứng cá, do đó việc điều trị cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Dùng Listerine giúp trị mụn cấp tốc cho các chị em phụ nữ
 Dùng Listerine giúp trị mụn cấp tốc cho các chị em phụ nữ !

Cách thực hiện như sau:

- Trước khi đi ngủ, nhúng một miếng gạc bông vào Listerine pha loãng và đắp lên mụn trứng cá. Bôi cho cả vùng da xung quanh. Đi ngủ mà vẫn để miếng gạc bông trên mặt.

- Sáng dậy, bạn nên rửa sạch mặt và dùng Listerine bôi xung quanh các vùng da bị mụn.

Nếu bạn bị mụn khá trầm trọng, nên áp dụng cách này trong vòng 1 đến 2 tuần. Các vết mụn sẽ bị đánh bay khỏi làn da của bạn.

Cách dùng Listerine trị gàu nhanh chóng 

Listerine cũng là phương thuốc hiệu quả trị gàu cho mái tóc của bạn. Bên cạnh việc làm sạch da đầu, cách này cũng sẽ điều trị tận gốc các trường hợp gàu do nhiễm nấm gây ra. 

Mách bạn cách dùng Listerine trị gàu nhanh chóng, hiệu quả không ngờ
Mách bạn cách dùng Listerine trị gàu nhanh chóng, hiệu quả không ngờ! 

Cách thực hiện như sau: 

- Trộn Listerine : Nước chanh : Nước theo tỉ lệ 1:1:1, được hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều lên da đầu. 

- Để trong 10 phút, gội lại với dầu gội đầu như bình thường 

- Thực hiện 2 lần/tuần, đảm bảo sau 2 tuần, bạn đã sạch gàu hoàn toàn. 

Trị hôi nách với Listerine

Mùi hôi cơ thể là thứ khá khó chịu tại nơi làm việc và các khu vực công cộng. Thuốc khử mùi thông thường chỉ giúp bạn khi bạn còn sử dụng nó. Nó không tham gia vào việc ngăn chặn gốc rễ của vấn đề. Hãy để Listerine giúp bạn, bởi khả năng diệt các vi khuẩn gây mùi của Listerine tốt một cách đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, trong nước súc miệng Listerine có chứa cồn có tác dụng giảm tiết mồ hôi.

Mẹo dùng Listerine trị hôi nách đơn giản tại nhà
Mẹo dùng Listerine trị hôi nách đơn giản tại nhà! 

Cách thực hiện như sau:

- Lấy một miếng bông, giấy ướt ngâm trong Listerine đặc.

- Rửa sạch và lau khô nách và các vùng da có thể gây mùi khác.

- Trước khi đi làm, đặt miếng bông, giấy ướt ngâm Listerine vào nách.

- Khi nào cảm thấy miếng bông, giấy ướt đã khô, lấy ra và ngâm thêm với Listerine và đặt lại.

- Áp dụng liên tục trong vòng ít nhất 2 tuần. Mùi hôi nách sẽ buộc phải từ bỏ bạn.

Cách dùng Listerine trị nấm chân đơn giản 

Listerine không chỉ tốt cho việc loại bỏ mùi hôi. Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa các vấn đề về da chân. Thường xuyên ngâm chân với Listerine có thể giúp điều trị và ngăn ngừa các bệnh nhiễm nấm như nấm kễ chân và ngón chân.

Bên cạnh đó, dùng Listerine ngâm chân cũng giúp loại bỏ các chai trên bàn chân và làm mềm gót chân. Thông thường, cách ngâm chân này sử dụng Listerine kết hợp với dấm trắng cho kết quả tốt hơn.

Trị nấm chân đơn giản và hiệu quả bất ngờ với Listerine
Trị nấm chân đơn giản và hiệu quả bất ngờ với Listerine! 

Cách thực hiện như sau:

- Pha Listerine với dấm trắng theo tỉ lệ 1:1.

- Pha hỗn hợp với 1l nước ấm (Đừng để nước nóng quá).

- Ngâm chân trong vòng 15 – 20 phút.

- Lau khô lại với khăn mềm

- Nên làm trước khi đi ngủ sẽ cho tác dụng tốt hơn.

Dùng Listerine để loại bỏ chấy, rận trên tóc 

Chắc hẳn bạn khá bất ngờ với tác dụng này của Listerine. Đúng vậy, thành phần diệt khuẩn và cồn có trong Listerine có tác dụng cực tốt trong việc tiêu diệt bọn chấy, bọ đáng ghét trên mái tóc bạn đấy. Bạn cần chuẩn bị như sau:

  • 2 thìa lớn Listerine
  • 2 thìa vừa dầu gội đầu thường dùng
  • 2 thìa nước

Trộn thật đều và dùng hỗn hợp đấy gội đầu nhé. 

Bạn cũng có thể cho Listerine vào một chai xịt hết (tận dụng các chai xịt mĩ phẩm đã bỏ đi) rồi xịt tóc. Làm lặp lại trong vòng 1 tuần. Đảm bảo bọn chấy rận, bọ sẽ lăn ra chết hết.

Lưu ý: Bạn cũng có thể dùng Listerine trộn với sữa tắm trẻ em thành hỗn hợp đồng nhất và dùng hỗn hợp này tắm cho vật nuôi cũng sẽ giúp vật nuôi của bạn sạch chấy, rận hiệu quả vô cùng.

Tận dụng Listerine trị chấy rận cho vật nuôi đơn giản
 Tận dụng Listerine trị chấy rận cho vật nuôi đơn giản!

Chú ý, không để hỗn hợp dính vào vào khu vực có vết thương hở hoặc vào khu vực nhạy cảm như tai, mắt của vật nuôi nhé.

Trên đây là mẹo dùng Listerine chăm sóc da, tóc, và các vấn đề sức khỏe vô cùng hiệu quả mà các chị em cần biết. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp những rắc rối đời thường của các chị em trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhé!

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