Dùng cách trị khô môi vào mùa lạnh này bạn sẽ sở hữu bờ môi mềm mại như ý

Dưới đây là cách trị khô môi vào mùa lạnh đơn giản mà bạn dễ dàng áp dụng tại nhà với chi phí thấp nhất. Bạn hãy thử cảm nhận nhé.

Cuối năm, không khí lạnh bắt đầu tràn xuống mọi nơi, sự thay đổi này của thời tiết dễ gây nên các bệnh như cảm cúm, sốt, cũng như chân tay bị khô nứt. Biểu hiện khô da dễ nhận thấy nhất đó là ở đôi môi. Đây là vùng da nhạy cảm, chỉ cần gặp lạnh là rất dễ bị khô, bong tróc da. Vậy có cách trị khô môi vào mùa lạnh nào giúp bạn sở hữu đôi môi mềm mại, quyến rũ ngay cả trong mùa đông? Đừng lo lắng vì bài viết này sẽ có lời giải đáp cho bạn. Uống nhiều nước giúp trị khô môi Cơ thể chúng ta đến hơn 70% là nước, chính vì thế nước là thành phần không thể thiếu và cũng là quan trọng để nuôi dưỡng làn da mịn màng, không bị khô. Mỗi ngày bạn nên uống đủ từ 2 – 3 lít nước nhé, việc cung cấp đủ nước sẽ giảm tình trạng khô môi vào mùa lạnh rất tốt đấy.

Uống nhiều nước giúp ngăn ngừa bị khô môi mùa lạnh (Ảnh: Internet) Do độ ẩm thấp về mùa đông lạnh, bạn cần chia đều lượng nước ra rồi uống đều đặn nhé, đừng để đến lúc khát nước mới uống mà chứ cách khoảng 30 phút thì uống 1 lần. Bảo vệ da môi khi ra ngoài Khi phải ra ngoài, bạn nên sử dụng kem chống nắng, đeo khẩu trang để tránh những tác nhân bên ngoài, nắng gió tác động xấu đến làn da và đôi môi của bạn.

Hiện nay có khá nhiều loại son dưỡng ẩm giúp dưỡng môi nhanh chóng và hiệu quả. Loại son này sẽ cung cấp độ ẩm cho da, giúp cho da không bị bong tróc, nứt nẻ. Bạn nên chọn son có chiế xuất từ nguyên liệu thiên nhiên là tốt nhất nhé. Dùng son dưỡng để bảo vệ da môi hiệu quả (Ảnh: Internet) Mùa lạnh không sử dụng son lì giúp chống khô môi Việc lạm dụng son lì sẽ là nguyên nhân khiến đôi môi của bạn trở nên thâm đen và khô nứt. Đặc biệt vào mùa lạnh thì môi lại càng dễ bị ảnh hưởng hơn. Do vậy vào thời điểm này, bạn nên hạn chế sử dụng son lì, thay vào đó là dùng son dưỡng, nhanh trôi nhé. Sản phẩm thiên nhiên trị khô môi vào mùa đông Ngoài những thói quen hàng ngày như uống nhiều nước hay sử dụng son dưỡng, để hỗ trợ tốt nhất cũng như mang lại hiệu quả trị khô môi cao, bạn nên dùng một số loại thực phẩm thiên nhiên có khả năng dưỡng ẩm nhé. Sử dụng mật ong là cách trị khô môi vào mùa đông (Ảnh: Internet) Dầu dừa: Dầu dừa chứa hàm lượng cao vitamin E và khoáng chất, với thành phần dưỡng ẩm cao, dầu dừa chính là loại mỹ phẩm tuyệt vời cho làn da và bờ môi của bạn. Chỉ cần thoa một lớp mỏng dầu dừa lên môi, giữ qua đêm thì môi sẽ hết khô mà còn trở nên mềm mại trông thấy.

Vitamin E: Cũng giống như dầu dừa, viên nén vitamin E chính là trở thủ đắc lực giúp bạn phục hồi đôi môi khô nứt hiệu quả, cách áp dụng cũng tương tự như trên nhé.

Ngoài ra, còn một số sản phẩm khác như dưa chuột, mật ong, vaseline, ... mà bạn có thể sử dụng và mang lại hiệu quả không kém. Đồng thời với đó, cách trị khô môi vào mùa lạnh sẽ trở nên hiệu quả hơn nhiều khi bạn kết hợp uống nhiều nước, tẩy tế bào chết, loại bỏ thói quen hay liếm môi. Sau một thời gian ngắn, đôi môi sẽ trở nên hồng hào và còn mềm mại quyến rũ nữa. Chúc bạn sớm thành công khi áp dụng những biện pháp này.

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