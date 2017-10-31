Học cách trị khô môi bằng đường tạm biệt nứt nẻ nhanh chóng

Khô, nứt, có vảy môi có thể là một vấn đề đau đầu với nhiều bạn nữ, đặc biệt là trong thời tiết lạnh, khô. Giải pháp cần có chính là tẩy da chết, bước giúp loại bỏ da khô trên bề mặt môi mềm của bạn. Điều bất ngờ là bạn có thể sử dụng những thứ trong nhà bếp để loại bỏ lớp da bong tróc này đấy, giúp trị khô môi nhanh chóng và một cách nổi bật hiệu quả đó là cách trị khô môi bằng đường . Hãy cùng tham khảo cách trị khô môi bằng đường sau nhé.

Áp dụng cách trị môi khô bằng đường đúng cách sẽ giúp đôi môi trở nên mềm mịn hết cỡ, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và giữ ẩm tốt cho môi của bạn một cách toàn diện nhất đấy.

Các bạn áp dụng các trị khô môi bằng đường và dầu oliu như sau: Trộn đều dầu ô liu và đường trong một bát nhỏ để có được một hỗn hợp đồng nhất. Sử dụng khăn mềm nhẹ nhàng massage hỗn hợp lên môi theo chuyển động tròn. Rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm. Giữ môi khô và thoa dầu thơm hoặc dùng son dưỡng môi, dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn sau đó.

Các bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau khi áp dụng cách này:

Bạn có thể sử dụng đường trắng hoặc đường nâu, nhưng đừng dùng bột đường.

Dầu dừa có thể thay thế tốt cho dầu oliu, sử dụng hai loại dầu này mang lại hiệu quả tương tự nhau.

Chỉ lên xoa lên môi trong tối đa 1 phút. Làm quá lâu có thể làm cho môi bị đau hoặc nứt nẻ.

Tiến hành trị khô môi bằng đường và baking soda đơn giản

Trộn baking soda với đường nước để tạo thành một hỗn hợp, bạn nên điều chỉnh tỉ lệ đường/baking soda sao cho đảm bảo một thìa đường : nửa thìa baking soda. Sử dụng khăn sạch hoặc bàn chải đánh răng cũ với lông mềm, thẳng, nhúng qua hỗn hợp rồi chà môi bạn một cách nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Rửa bằng nước ấm, nhẹ nhàng vỗ nhẹ, thoa son dưỡng môi hoặc chất dưỡng ẩm hợp lý.

Lưu ý khi tiến hành cách trị khô môi bằng đường và baking soda:

Baking soda và nước không làm ẩm đôi môi của bạn, thậm chí nếu quá tay có thể sẽ còn làm khô môi hơn, vì vậy để chắc chắn, bạn nên thoa chút son dưỡng môi trước và sau khi áp dụng cách này để chăm sóc môi tốt nhất.

Đường cần pha theo tỉ lệ hợp lý mới có tác dụng dưỡng ẩm, tốt nhất đảm bảo theo đúng tỉ lệ đã nói ở trên.

Nên làm điều này nếu bạn thuộc tuýp da nhờn

Học ngay cách trị khô môi bằng đường và mật ong hiệu quả

Trộn theo tỉ lệ khoảng 1/3 mật ong và 2/3 đường vào tô nhỏ. Trộn thật đều hỗn hợp. Nếu cần thì đun nhẹ cho đường tan hết. Sử dụng hỗn hợp thoa lên môi bạn theo chuyển động tròn. Bạn có thể sử dụng ngón tay của bạn nếu bạn rửa tay trước, hoặc bàn chải đánh răng mềm, khăn sạch, hoặc bông, tăm bông. Để hỗn hợp lại trên môi trong khoảng 2-3 phút. Rửa lại bằng nước ấm và vì mật ong dính nên có thể sẽ mất vài phút để rửa. Lau nhẹ môi bằng khăn mềm, thoa son dưỡng ẩm sau đó.

Bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp này trước khi đi ngủ nếu muốn (cứ thoa lên môi và để qua đêm). Sau khi thoa lên môi, để cẩn thận hơn thì bạn hãy đặt một miếng khăn giấy lên môi và nhẹ nhàng đẩy nó xuống - điều này sẽ giữ cho môi không cọ vào các vị trí khác trên giường cũng như dây hỗn hợp ra chăn gối. Ngủ thẳng lưng và giữ đầu thẳng. Tháo dải giấy vào buổi sáng, rửa sạch và vệ sinh môi bình thường. Cách này sẽ rất hữu hiệu khi bạn thuộc tuýp da khô.