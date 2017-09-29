Vì vậy, trong chăm sóc sắc đẹp nói chung và trị sẹo thâm nói riêng, nha đam luôn được nhiều chị em yêu thích. Để trị sẹo thâm bằng nha đam đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất thì bạn có thể thực hiện các cách dưới đây.

Nha đam chứa nhiều vitamin A, C, E, B1 và các khoáng chất khác như natri, kẽm... giúp da kháng khuẩn, chống viêm cực tốt. Đặc biệt, phần thịt nha đam chứa rất nhiều hàm lượng dưỡng chất và nước có khả năng giữ ẩm cao cho da, làm tăng tính đàn hồi, mềm mại, nhanh chóng “đánh bật” vết thâm trong thời gian ngắn.

Chanh là nguyên liệu cũng khá “nổi tiếng” trong việc chăm sóc và trị thâm tuyệt vời. Nhờ có thành phần là vitamin và axit Citric cùng chất chống oxy hóa cao, chanh nhanh chóng tẩy sạch tế bào chết, làm màu da sáng dần. Do đó khi kết hợp cùng với nha đam sẽ tạo thành hỗn hợp có công dụng đẩy nhanh tốc độ làm mờ sẹo thâm, để bạn sớm sở hữu làn da đẹp mịn màng như mơ ước

Nguyên liệu cần có:

Chanh: 1 quả.

Nha đam: 3 thìa gel nha đam.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Trộn đều nước cốt chanh với gel nha đam theo tỉ lệ 1:3 thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da kết hợp với massage nhẹ nhàng.

Bước 4: Nằm thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện cách trị sẹo thâm bằng nha đam này từ 2-3 lần/tuần thì sau một thời gian khoảng 1-2 tháng, làn da sẽ có sự cải thiện rõ rệt, trắng hồng và đều màu hơn rất nhiều.

Cách trị sẹo thâm bằng nha đam và nước vo gạo

Nước vo gạo chứa nhiều hàm lượng vitamin B1 có tác dụng dưỡng da trắng hồng một cách tự nhiên. Do đó, hàng ngày, sau khi vo gạo bạn hãy giữ nước này lại, để trong khoảng 4 tiếng cho tinh bột gạo lắng xuống dưới. Sau đó, bạn đổ phần nước trong, lấy phần tinh bột gạo này trộn đều với gel nha đam thành hỗn hợp đồng nhất.

Tiếp theo, bạn rửa mặt thật sạch, thấm khô rồi thoa hỗn hợp này lên vùng da sẹo, massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc. Khoảng 15-20 phút sau, bạn rửa sạch hỗn hợp. Cứ kiên trì thực hiện 3-4 lần/tuần bạn sẽ thấy được các vết thâm trên da có sự cải thiện rõ rệt.

Cách trị sẹo thâm bằng nha đam và sữa chua

Sữa chua rất giàu thành phần acid lactic, beta hydroxy acid, vitamin A, D, B6, B12, protein và nhiều khoáng chất khác… giúp làm trắng da tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm và bổ sung collagen, kích thích tế bào da tái tạo. Chính vì vậy, nếu bạn kiên trì thực hiện cách trị sẹo thâm bằng nha đam kết hợp với sữa chua sẽ nhanh chóng giúp bạn sở hữu được làn da đẹp mịn màng và trắng hồng rạng rỡ, “thoát khỏi” ám ảnh mang tên sẹo thâm.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa gel nha đam.

2 thìa sữa chua không đường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu trên lại với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Vệ sinh làn da sạch sẽ rồi thoa hỗn hợp nha đam và sữa chua đều lên da.

Bước 3: Nằm thư giãn khoảng 20-30 phút, sau khi hỗn hợp đã khô thì bạn rửa sạch bằng nước mát.

Mỗi tuần bạn thực hiện đều đặn từ 3-4 lần, da sẽ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để nhanh chóng khắc phục các tế bào hư tổn, làm sáng màu da.