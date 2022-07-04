Tắm trắng tại nhà bằng đậu đỏ - Hiệu quả bất ngờ

Một làn da trắng sáng, mịn màng tự nhiên là một trong những vũ khí mê người của chị em phụ nữ. Chính vì có sức quyến rũ như vậy mà phái đẹp luôn muốn tìm kiếm những công thức dưỡng trắng da hiệu quả. Nếu muốn sở hữu làn da mơ ước như vậy, nàng đừng bỏ qua công thức tắm trắng bằng đậu đỏ dưới đây nhé.
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Công thức tắm trắng bằng đậu đỏ, bạn đã biết chưa?
Đậu đỏ là một trong những loại hạt có giá trị dinh dưỡng cao và được dùng trong nhiều món ăn thanh mát, bổ dưỡng. Tuy nhiên đậu đỏ còn được tận dụng để dưỡng da từ bao đời nay, đem đến cho chị em phụ nữ một làn da sáng hồng hào và mềm mại. Sử dụng bột đậu đỏ để tắm trắng tại nhà là cách mà nhiều chị em áp dụng để cải thiện màu da và đã nhận lại hiệu quả thành công mỹ mãn.
Chọn bột đậu đỏ để tắm trắng là do ưu điểm nổi trội của đậu đỏ là dễ tìm, không tốn kém lại có nguồn gốc từ thiên nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cũng như vitamin A, B, C, E,… giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, tươi tắn từ sâu bên trong. Đồng thời, bột đậu đỏ còn có công dụng tẩy da chết nhẹ nhàng, giữ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da, se khít lỗ chân lông và cải thiện tình trạng mụn, thâm trên cơ thể, giúp bạn lấy lại sự tự tin cùng làn da mướt mịn sáng hồng.
Bột đậu đỏ và sữa tươi – Công thức tắm trắng hiệu quả
Sữa tươi là nguồn dinh dưỡng và vitamin, khoáng chất dồi dào cho cơ thể cũng như làn da, dưỡng da sáng mịn nhanh chóng nên được chị em ưu ái xuất hiện trong nhiều công thức mặt nạ tắm trắng. Khi kết hợp với đậu đỏ và sữa tươi sẽ tạo nên hỗn hợp tắm trắng an toàn, hiệu quả vượt trội và lâu dài.
Nguyên liệu cần có:
- 1 cốc sữa tươi không đường
- 3 thìa canh bột đậu đỏ nguyên chất
Cách làm:
- Trộn đều sữa tươi và bột đậu đỏ đã chuẩn bị vào một cái chén;
- Tắm sơ qua cơ thể với nước ấm và sữa tắm dịu nhẹ rồi thấm bớt nước trên cơ thể bằng khăn mềm;
- Thoa đều hỗn hợp vừa pha lên da, massage trong 5 phút và để dưỡng chất thẩm thấu trong 20 phút;
- Rửa sạch, tắm sạch lại với nước mát và thoa sữa dưỡng thể để dưỡng ẩm da tốt hơn.
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Tắm trắng tại nhà với bột đậu đỏ và sữa chua
Cũng có các loại dưỡng chất giống như sữa tươi nhưng sữa chua lại có thêm axit lactic giúp da đẩy nhanh quá trình tái tạo, dưỡng ẩm và làm sáng da hiệu quả hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng bột đậu đỏ.
Nguyên liệu cần có;
- 1 hộp sữa chua không đường
- 2 thìa bột đậu đỏ xay mịn
Cách làm:
- Khuấy đều sữa chua với bột đậu đỏ thành hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn;
- Dùng tay massage hỗn hợp mặt nạ lên da đã làm sạch;
- Để mặt nạ sữa chua và bột đậu đỏ nghỉ trên da 20-30 phút;
- Tắm lại bằng nước mát để loại bỏ mặt nạ và làm da săn chắc hơn;
- Nên dùng 2 – 3 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất nhé.
Tắm trắng dưỡng ẩm da cùng bột đậu đỏ và mật ong
Mật ong vốn đã quá nổi tiếng với khả năng cấp ẩm, làm dịu cũng như kháng viêm, chống khuẩn cho làn da, dưỡng da ẩm mượt, trắng sáng tự nhiên, nhất là khi được trộn cùng bột đậu đỏ lại càng phát huy công dụng của mật ong.
Nguyên liệu cần có:
- 50gr bột đậu đỏ
- 3 thìa mật ong nguyên chất
Cách làm:
- Tắm sạch toàn thân với nước ấm và sữa tắm;
- Thoa đều mặt nạ tắm trắng lên da, massage tho hình tròn từ trong ra ngoài để tránh làm chảy xệ da;
- Để mặt nạ trên cơ thể từ 15 – 20 phút sau đó dùng khăn ẩm sạch lau hết lớp mặt nạ;
- Tắm lại bằng nước lạnh và dưỡng ẩm cho da.
Tắm trắng tại nhà cần lưu ý gì?
- Vì là nguyên liệu thiên nhiên nên cần kiên trì làm đều đặn mỗi tuần 2 – 3 lần để cho hiệu quả nhanh chóng hơn;
- Không nên để mặt nạ quá lâu trên da sẽ khiến da bị hút ẩm ngược;
- Nên dưỡng ẩm lại cho da sau khi thực hiện;
- Sử dụng kem chống nắng đầy đủ khi ra ngoài.
Trên đây là một số chia sẻ cũng như công thức tắm trắng bằng bột đậu đỏ ngay tại nhà mà bất cứ chị em nào cũng có thể thực hiện. Nàng đừng quên đắp một lượng nhỏ lên da trước khi dùng cho toàn cơ thể để tránh dị ứng nhé. Bạn có thể tham khảo thêm về tắm trắng tại Bống Spa qua hotline 0945.705.000.