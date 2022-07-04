Tắm trắng tại nhà bằng đậu đỏ - Hiệu quả bất ngờ

Công thức tắm trắng bằng đậu đỏ, bạn đã biết chưa?

Đậu đỏ là một trong những loại hạt có giá trị dinh dưỡng cao và được dùng trong nhiều món ăn thanh mát, bổ dưỡng. Tuy nhiên đậu đỏ còn được tận dụng để dưỡng da từ bao đời nay, đem đến cho chị em phụ nữ một làn da sáng hồng hào và mềm mại. Sử dụng bột đậu đỏ để tắm trắng tại nhà là cách mà nhiều chị em áp dụng để cải thiện màu da và đã nhận lại hiệu quả thành công mỹ mãn.

Chọn bột đậu đỏ để tắm trắng là do ưu điểm nổi trội của đậu đỏ là dễ tìm, không tốn kém lại có nguồn gốc từ thiên nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cũng như vitamin A, B, C, E,… giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, tươi tắn từ sâu bên trong. Đồng thời, bột đậu đỏ còn có công dụng tẩy da chết nhẹ nhàng, giữ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da, se khít lỗ chân lông và cải thiện tình trạng mụn, thâm trên cơ thể, giúp bạn lấy lại sự tự tin cùng làn da mướt mịn sáng hồng.