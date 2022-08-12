Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa "ngon" vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê

Làm đẹp 12/08/2022 16:15

Đôi khi chúng ta thức dậy sau một đêm ngon giấc và điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy trong gương là quầng thâm trên mắt. Các bác sĩ da liễu cho biết, khi chúng ta lớn lên, da của chúng ta thiếu khả năng tái tạo, dẫn đến các quầng thâm ngày càng rõ. Chúng ta có thể che chúng tạm thời bằng lớp trang điểm, nhưng nó sẽ không giúp loại bỏ vấn đề về lâu dài.

Những mẹo và thủ thuật này sẽ không tốn nhiều tiền và không chiếm nhiều thời gian của bạn trong cuộc chiến chống lại quầng thâm. 

1. Dưa chuột + bột gạo + vitamin E + bột mì 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 1

Dưa chuột chứa chất chống oxy hóa giúp lưu thông mạch máu và vitamin K giúp kích thích tuần hoàn máu. Bột gạo có tác dụng làm trắng da. Vitamin E cũng là một nguồn chất chống oxy hóa giúp giữ cho làn da tươi trẻ. Bột mì cũng giúp giảm sự xuất hiện của quầng thâm.

Công thức :

  • Lấy một quả dưa chuột, cắt thành từng miếng nhỏ và cho vào máy xay thực phẩm. Sau đó lọc lấy nước cốt.
  • Thêm 3 muỗng canh bột gạo xay mịn vào nước dưa chuột.
  • Thêm 1 viên Vitamin E và trộn đều 3 nguyên liệu này.
  • Thêm 3 muỗng canh bột mì (nếu không có bột mì ở nhà, bạn có thể dùng bột mì đa dụng để thay thế).

Đắp mặt nạ này lên vùng da dưới mắt của bạn và giữ nguyên trong 15 phút. Bạn có thể sử dụng nó mỗi ngày cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Mặt nạ này có thể được bảo quản trong tủ lạnh đến 9 ngày.

2. Dưa chuột + khoai tây + mật ong + gel lô hội 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 2

Khoai tây giúp chuyển các chất chống oxy hóa như vitamin C cho da. Chúng cũng chứa các enzym giúp làm sáng da. Mật ong có đặc tính chống viêm giúp giảm sự xuất hiện của quầng thâm và nó cũng làm mềm mịn và dưỡng ẩm cho da. Nha đam cũng có đặc tính chống viêm, chống vi khuẩn và chữa lành vết thâm có tác dụng kỳ diệu đối với quầng thâm.

Công thức :

  • Lấy 1 quả dưa chuột và 1 củ khoai tây rồi bào sợi. Sau đó lọc dưa chuột-khoai tây này để lấy nước cốt.
  • Thêm 1 muỗng cà phê mật ong vào.
  • Thêm 1 muỗng cà phê gel lô hội và trộn tất cả các thành phần với nhau.

Làm lạnh mặt nạ trong 10-15 phút trước khi đắp hỗn hợp lên quầng thâm trong 15 phút.

Mặt nạ này có thể được bảo quản trong tủ lạnh đến 5 ngày.

3. Vitamin E + nước hoa hồng 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 3

Nước hoa hồng nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da một cách tự nhiên, làm mờ quầng thâm mắt một chút.

Công thức :

  • Trộn 1 viên vitamin E và 4-5 giọt nước hoa hồng.

Thoa nó bên dưới mắt của bạn trước khi đi ngủ và để nó suốt đêm.

Sự pha trộn giữa nước hoa hồng và vitamin E giúp vùng da dưới mắt mềm mại, ngậm nước, đồng thời giúp da sáng và khỏe mạnh hơn.

4. Bột nghệ + cà chua + sữa chua + bột gạo 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 4

Nghệ là một chất chống oxy hóa tự nhiên, mạnh mẽ với đặc tính chống viêm tuyệt vời giúp giảm thiểu quầng thâm rất nhiều. Cà chua đóng vai trò như một chất tẩy trắng tự nhiên nên nó giúp làm sáng vùng da dưới mắt. Probiotics và axit lactic trong sữa chua thực sự giúp làm sáng quầng thâm và loại bỏ tế bào chết.

Công thức :

  • Lấy 1 quả cà chua và cho vào máy xay sinh tố để tạo thành cà chua sệt.
  • Trộn 1 muỗng canh cà chua sệt với 1 muỗng canh bột nghệ.
  • Thêm 2 muỗng cà phê sữa chua.
  • Thêm 1 muỗng cà phê bột gạo và trộn tất cả các thành phần với nhau.

Đắp mặt nạ này dưới mắt của bạn và để trong 15-20 phút.

5. Ngò tây + cà chua 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 5

Mùi tây có đặc tính đáng kinh ngạc và nó rất tốt để loại bỏ quầng thâm.

Công thức :

  • Lấy mùi tây và bỏ lá ở thân.
  • Lấy 1 quả cà chua và dằm cho cà chua nát nhỏ, sệt.
  • Cho lá mùi tây và cà chua sệt vào máy xay để trộn chúng với nhau.

Lấy 2 miếng bông và đặt chúng vào hỗn hợp. Nhẹ nhàng bóp miếng bông để loại bỏ phần nước trị dư thừa và đặt chúng dưới mắt của bạn. Để chúng trong khoảng 30 phút.

6. Nước cam + glycerin 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 6

Nước cam trộn với glycerin làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm và làm cho làn da của bạn mịn màng, mềm mại hơn.

Công thức :

  • Trộn một lượng nhỏ nước cam tươi với một vài giọt glycerin.

Dùng bông gòn thấm nước ép dưới mắt và để yên trong 2-3 phút. Bạn có thể lặp lại điều này thường xuyên cho đến khi hài lòng với kết quả.

7. Lá bạc hà + nước cốt chanh 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 7

Lá bạc hà có chứa các đặc tính kháng khuẩn rất tốt để làm co mạch máu. Nó cũng có tác dụng làm mát mạnh mẽ. Nước chanh nổi tiếng với tác dụng tẩy trắng.

Công thức :

  • Xay nhuyễn lá bạc hà tươi để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
  • Lấy nước cốt chanh tươi vắt và trộn với lá bạc hà.

Đắp mặt nạ lên vùng da bị quầng thâm và giữ nguyên trong 10-15 phút. Phương pháp điều trị này có thể được sử dụng hàng ngày.

8. Chườm lạnh 

Tạm biệt quầng thâm mắt với những mặt nạ vừa 'ngon' vừa rẻ, chị em nào có lẽ cũng sẽ mê - Ảnh 8

Chườm lạnh có thể làm cho các mạch máu ít nhìn thấy hơn, giúp loại bỏ sự xuất hiện của quầng thâm.

Lấy một chiếc khăn sạch và ngâm vào sữa hoặc nước lạnh khoảng 3 phút. Đắp nó dưới mắt. Để miếng nén trong 5 phút.

Theo Brightside

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