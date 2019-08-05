Tác dụng của rong biển là gì?

Theo thống kê, ở Việt Nam có đến hơn 800 loại rong biển khác nhau, trong đó có gần 90 loại có giá trị kinh tế. Nhưng trên thị trường chỉ có một số loại được bán và sử dụng, phổ biến nhất như:

Rong biển là một loại thực vật biển và còn có tên gọi khác là tảo bẹ, thuộc nhóm tảo biển, sống được ở cả hai môi trường nước mặn và nước lợ. Phần lớn, rong biển thường mọc ở các rạn san hô, trên các vách đá, có khi mọc ở dưới những tầng nước sâu nhưng với điều kiện phải có ánh sáng chiếu tới để quang hợp.

+ Rong biển Wakame: Loại rong biển này có hàm lượng dinh dưỡng cũng rất cao và giàu chất xơ, thường được dùng để nấu súp, làm salad hoặc ăn kèm với Sashimi. Trước khi sơ chế, loại rong biển này cần được ngâm với nước cho nở ra hoàn toàn.

+ Rong biển nori: Loại rong biển này mỏng và khô như tờ giấy, hay dùng để cuộn sushi. Loại rong biển này giàu vitamin A, B1, sắt và kẽm cũng như canxi. Đất nước mà sản xuất rong biển nori nhiều nhất thế giới là Nhật Bản. Không chỉ dùng để nấu ăn với các loại nguyên liệu khác mà rong biển Nori còn có thể ăn trực tiếp, rất tốt cho sức khỏe con người.

Có rất nhiều loại rong biển

+ Rong biển Kombu: Đặc điểm của loại rong biển này là hầu như không chứa protein nhưng lại rất giàu canxi và sắt. Nó là nguyên liệu quan trọng để nấu dashi. Vì Kombu là loại thức ăn khó tiêu nên cần được nấu chín kỹ.

+ Rong biển Hijiki: Loại này dùng để xào với thịt gà và cà rốt ăn rất hợp vị và ngon miệng. Chúng có hình dạng sợi màu đen, thường được bán khi đã làm khô, khi ăn cần ngâm với nước khoảng 1 tiếng sau đó rửa sạch rồi mới sử dụng.

+ Rong biển Kanten: Loại rong biển này có vị rất nhạt, có màu trắng hoặc vàng nhạt, khi ăn có độ dai giòn, dùng để làm salad, nấu canh, súp hoặc các món chiên xào. Vì rất giàu chất xơ và không có calo nên rong biển Kanten thích hợp cho những người ăn kiêng hoặc giảm cân, có tác dụng hạ huyết áp và giảm mỡ máu.

Ngoài ra có thể kể đến một số loại rong biển khác như rong biển Mozuku, Ogonori, Tosaka… đều tốt cho sức khỏe và việc làm đẹp của chị em phụ nữ.

Dưới đây là một số tác dụng của rong biển:

Tác dụng của rong biển với bà bầu

Rong biển là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của bà bầu do thành phần có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B2, B3, chất xơ, DHA… Khi bà bầu ăn rong biển với một lượng phù hợp sẽ rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi.

Ngăn ngừa táo bón: Bởi rong biển rất giàu chất xơ nên có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về tiêu hóa thường gặp khác trong thai kỳ cho mẹ bầu.

Canh rong biển lợi sữa cho bà bầu

Tốt cho sự phát triển của thai nhi: Rong biển rất giàu axit béo omega 3, tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ. Hơn nữa, một số nghiên cứu còn chứng minh được rằng rong biển còn có chứa các chất như axit align và axit alginic, giúp ngăn ngừa dị tật thai nhi. Điều này giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.

Ngăn ngừa bệnh tật: Rong biển rất giàu chất oxy hóa, có thể giúp cơ thể mẹ bầu chống lại nhiều căn bệnh như trầm cảm, viêm khớp… đồng thời nâng cao sức đề kháng, tránh bị cảm cúm, ốm vặt trong quá trình mang thai.

Ngăn ngừa các bệnh răng miệng: Lượng vitamin C có trong rong biển rất cần thiết cho sự trao đổi chất của tế bào, thúc đẩy quá trình hình thành collagen, ngăn ngừa tình trạng chảy máu chân răng, nâng cao sức khỏe răng miệng, mẹ bầu ăn ngon mà tiêu hóa tốt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé yêu.

Thải độc cơ thể, đẹp da, đẹp tóc: Các vitamin và khoáng chất có trong rong biển có tác dụng điều tiết lưu thông máu, tốt cho các hệ cơ quan và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp da dẻ hồng hào, tạo thành bức tường vững chắc để bảo vệ da trước các tác động từ môi trường.

Rong biển tốt cho da tóc của bà bầu

Tuy nhiên, đừng vì vậy mà mẹ bầu ăn quá nhiều. Bởi rong biển có chứa rất nhiều iốt, nếu ăn quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến giáp và gặp phải những biến chứng không mong muốn. Mỗi ngày, mẹ bầu chỉ nên ăn khoảng 220mg rong biển. Nhưng tốt nhất, để đảm bảo an toàn, mẹ bầu vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm rong biển vào chế độ ăn.

Công dụng của rong biển đối với da

Sau khi phân tích thành phần dinh dưỡng của rong biển, các chuyên gia dinh dưỡng thấy rằng, hàm lượng sinh tố A trong rong biển cao gấp 2-3 lần so với cà rốt, hàm lượng Canxi cao gấp 3 lần sữa bò, vitamin B2 cao gấp 4 lần trong trứng… Chính vì thế mà, ngoài chế biến thực phẩm, rong biển còn có tác dụng tuyệt vời trong làm đẹp.

Rong biển dưỡng trắng da

Rong biển dưỡng trắng da

Với sự đa dạng các vitamin và khoáng chất như vitamin A1, B1, B2, B6, C, E, K, acid folic, niacin, acid pantothenic, calci, magie, phospho, sắt, kẽm… rong biển được xem là thức ăn bổ dưỡng cho làn da. Bạn hãy chọn rong biển loại lá dầy và mọng hoặc sử dụng loại rong khô và ngâm nước cho nở. Sau đó, ướp rong biển với 2-3 giọt dầu mè và đắp trực tiếp lên mặt, thư giãn trong 15 - 20 phút để thấy kết quả ngay sau lần đầu sử dụng.

Rong biển giúp giảm mỡ thừa

Rong biển có tác dụng kích thích cơ thể tiết ra chất UCP1- một chất có khả năng đốt cháy mỡ thừa. Hơn nữa, rong biển cũng chứa rất nhiều chất xơ nên sẽ giúp quá trình hấp thụ chất béo bị kìm hãm. Chính vì vậy, thường xuyên ăn rong biển sẽ giúp giảm cân hiệu quả.

Rong biển xóa nếp nhăn

Rong biển dưỡng da rất tốt

Rong biển là thực phẩm tính kiềm, giúp cơ thể điều tiết lượng kiềm trong máu, duy trì độ pH ổn định, ngăn ngừa sự bài tiết chất nhờn. Từ đây giúp làn da được cân bằng, hỗ trợ việc chống lão hóa và làm mờ nếp nhăn, căng tràn sức sống hơn.

Rong biển giúp trị mụn

Một trong những tác dụng của tảo biển với da không thể bỏ qua đó là trị mụn, với lượng muối vừa phải, rong biển có khả năng sát trùng, kháng viêm, giảm sưng tấy cho vùng da bị mụn. Hơn nữa, với tính năng trừ khử gốc tự do, loại bỏ chất cặn bã của hợp chất fertile clement có trong rong biển sẽ giúp cơ thể được thanh lọc, hạn chế sự hình thành và gia tăng của mụn.

Ngoài những tác dụng ở trên thì rong biển còn có tác dụng rất tốt trong việc xóa thâm quầng mắt, tàn nhang và dưỡng thể hiệu quả.

Tác dụng của rong biển với phụ nữ sau sinh

Hiện nay việc bổ sung rong biển vào thực đơn cho phụ nữ sau khi sinh đã dần phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bởi vì tác dụng của rong biển không chỉ giúp giảm cân sau sinh hiệu quả mà còn:

Lợi sữa cho con

Ăn rong biển lợi sữa cho con

Canh rong, tảo biển được xem là một trong những món ăn truyền thống giúp lợi sữa của người dân Nhật Bản, Hàn Quốc, giàu dinh dưỡng, cung cấp đủ chất cho mẹ và con, đặc biệt ăn nhiều không sợ béo. Ăn rong biển sau khi sinh sẽ giúp sữa mẹ mau về, với hàm lượng canxi, viatamin A, B2, C, E cao gấp nhiều lần so với các loại rau quả khác, sẽ rất tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh.

Bổ máu

Rong biển rất bổ máu, giúp mẹ tái tạo lại lượng máu mất đi trong quá trình vượt cạn. Canh rong biển đậu hũ, canh rong biển hầm sườn, rong biển trộn, rong biển xào... là những món ăn vô cùng có ích để tái tạo máu. Đặc biệt là canh rong biển chứa nhiều vitamin và khoáng chất cùng axit align, alignic có chức năng ngăn chặn độc tố từ máu mẹ chuyển vào thai nhi, hạn chế khuyết tật ở bào thai. Chính vì vậy, mẹ nên tìm mua rong biển ở những địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn và chất lượng.