Tiến sĩ Anshika Kukreja, Bác sĩ da liễu & bác sĩ thẩm mỹ & bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tóc, phòng khám thẩm mỹ và laser Neel, Surat gợi ý nhiều cách sử dụng cà phê xay để điều trị các vấn đề về da khác nhau.

Những người yêu thích cà phê sẽ vui mừng vì đây chính là nguyên liệu giúp làm đẹp da tuyệt vời. Thành phần thơm dễ tìm này không chỉ làm dịu các giác quan của bạn sau một ngày dài làm việc mà còn có thể tăng thêm độ sáng cho làn da của bạn.

Trộn cà phê xay với nước ấm, nhúng bông gòn vào đó và đắp lên vùng da sưng húp.

Ảnh minh họa: Internet

Trộn nửa thìa bột cà phê với 1 thìa mật ong. Đắp hỗn hợp dưới quầng thâm mắt. Để nó trong 10-15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Điều này giúp cải thiện lưu thông máu. Do đó ngăn ngừa sự tích tụ máu dưới mắt thường gây ra quầng thâm.

Điều trị mụn trứng cá

Đối với mụn trứng cá và mụn nhọt cứng đầu, hãy sử dụng cà phê như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên kết hợp với đặc tính kháng khuẩn của nó để chống lại vi khuẩn trên da. Chà bã cà phê từ từ lên mặt. Hãy rất nhẹ nhàng với các chuyển động của bạn trên da. Điều này sẽ loại bỏ da chết và giảm mụn trứng cá.

Bạn cũng có thể làm mặt nạ đắp mặt tại nhà. Trộn 3 thìa cà phê với 1 thìa bột gram. Thêm 3 thìa cà phê mật ong, 2 thìa cà phê gel lô hội và 2-3 giọt tinh dầu oải hương. Để mặt nạ trên da trong 15 phút hoặc cho đến khi nó khô và sau đó rửa sạch bằng nước bình thường.

Ngăn ngừa tia UV và ánh nắng mặt trời làm tổn thương da

Ảnh minh họa: Internet

Polyphenol có trong cà phê bảo vệ chống lại tia UV và giảm nếp nhăn do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trộn 1 thìa cà phê cùng với 1 thìa nước cốt chanh. Giữ nó trong 15 phút và sau đó rửa sạch.

Dưỡng da khô

Cả cà phê và dầu ô liu đều chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi lão hóa sớm.

Thêm 1 muỗng canh dầu ô liu vào nửa muỗng canh bột cà phê và trộn đều để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa nó trên tất cả các mặt. Bạn cũng có thể sử dụng nó trên các bộ phận cơ thể khô khác. Để nó trong 15 phút và rửa sạch.

Giảm tăng sắc tố

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mặt nạ cà phê thường xuyên sẽ giúp làm mờ vết thâm và mang đến cho bạn làn da mịn màng, tươi sáng không tì vết. Một trong những lợi ích tốt nhất của cà phê là nó cũng làm giảm sắc tố môi.

Tạo hỗn hợp bằng cách kết hợp nửa thìa cà phê bột, nửa thìa mật ong và nước cốt nửa quả chanh. Sử dụng điều này như một 'điều trị tại chỗ' cho nhược điểm và đốm đên trên da. Thoa nó lên các nốt mụn cũng như trên môi và mát xa trong vài phút. Để nó trong 10 phút và rửa sạch bằng nước lạnh.

Theo Times of India