Seoul Spa ưu đãi đến 70% nhân ngày khai trương cơ sở Biên Hòa

Làm đẹp 24/05/2022 11:07

Với mục đích nâng tầm chất lượng dịch vụ tại chi nhánh Biên Hòa, để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp. Ngày 28/5/2022, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn sẽ chính thức khai trương chi nhánh Biên Hòa mới tại 482 Phạm Văn Thuận, P.Tam Hiệp,với ưu đãi lên đến 70%.

Rộn ràng khai trương, ngập tràn ưu đãi

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn  là một trong những hệ thống thẩm mỹ viện hàng đầu Việt Nam với hơn 47 chi nhánh có mặt ở khắp các tỉnh thành nhỏ lớn tại Việt Nam, trong đó có Biên Hòa. Chi nhánh Biên Hòa đã hình thành và phát triển đã lâu, nhờ vậy cơ sở này đã và đang nhận được sự yêu quý, tin tưởng sử dụng dịch vụ của đông đảo khách hàng.

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Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn có hơn 47 chi nhánh có mặt ở khắp Bắc Trung Nam

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa để khẳng định giá trị, đạt đến những tiêu chuẩn cơ sở thẩm mỹ quốc tế.  Đặc biệt, Seoul Spa muốn mang đến cho khách hàng không gian cơ sở vật chất rộng rãi, chất lượng dịch vụ tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Để từ đó, mỗi khi khách hàng đặt chân đến

sử dụng dịch vụ đều sẽ cảm nhận được chất lượng dịch vụ tại Seoul Spa tuyệt vời và hài lòng nhất. Đó cũng là lý do, thương hiệu này xây dựng cơ sở Biên Hòa mới, thay đổi địa chỉ, đổi mới cơ sở hạ tầng đẳng cấp, rộng rãi và cao cấp hơn.

Cụ thể vào ngày 28/5/2022, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn chính thức khai trương cơ sở Biên Hòa, tọa lạc tại 482 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Hòa cùng không khí tưng bừng ngày khai trương, đồng thời tri ân những khách hàng thân thuộc, các khách hàng khi đến tham dự khai trương Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn và trải nghiệm dịch vụ sẽ được nhận ưu đãi lên tới 70%, và còn được tặng voucher giảm 50% dịch vụ giảm mỡ nội soi - định hình Sline vùng bụng.

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Tưng bừng khai trương chi nhánh Biên Hòa với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đổi mới cơ sở hạ tầng - Nâng tầm chất lượng dịch vụ

Chi nhánh Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Biên Hòa tọa lạc ngay tại vị trí mặt tiền đường lớn, đông người qua lại, thuận tiện di chuyển. Nhờ đó, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Biên Hòa đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người bởi cơ sở hạ tầng, vật chất rất khang trang, hiện đại, nổi bật cả một khu phố.

Seoul Spa ưu đãi đến 70% nhân ngày khai trương cơ sở Biên Hòa - Ảnh 3

Tọa lạc ngay tại vị trí mặt tiền đường lớn

Được biết, chi nhánh Seoul Spa Biên Hòa được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, sang trọng; không gian các phòng đều được bày trí nội thất cao cấp từ bàn ghế, sofa, giường spa cho đến trang thiết bị máy móc công nghệ đều được thay mới hoàn toàn.

Đặc biệt với gam màu nội thất trắng tinh khôi làm chủ đạo, nội thất bày trí gọn gàng, tỉ mỉ và tinh tế, kết hợp với mùi hương tinh dầu thiên nhiên và âm nhạc du dương nhẹ nhàng sẽ giúp cho khách hàng luôn có cảm giác thoải mái, thư giãn khi đến Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.

Seoul Spa ưu đãi đến 70% nhân ngày khai trương cơ sở Biên Hòa - Ảnh 4

Không gian cơ sở vật chất khang trang, sang trọng, máy móc công nghệ hiện đại

Bên cạnh cơ sở hạ tầng thì chất lượng dịch vụ cũng được nâng cấp. Cụ thể, Seoul Spa Biên Hòa mở ra rất nhiều dịch vụ mới và nâng cấp quy trình dịch vụ cũ, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, chất lượng, nhưng giá dịch vụ không đổi mà còn được ưu đãi cực khủng mỗi tháng.

Một số dịch vụ mới và nổi bật tại Seoul Spa Biên Hòa mà bạn có thể tham khảo như: Detox Skin Whitening Luxury; Oxyjet- cung cấp sức sống cho làn da; Double Skin Detox điều chỉnh cấu trúc da; cấy collagen đa nguyên bào; cấy Glutathione; cấy collagen tươi; trị mụn Laser E2X, trị mụn tớ bào gốc Laser tơ tằm; tắm trắng phi thuyền; phun môi collagen; điêu khắc chân mày; siêu trị nám noãn hoàn cá tuyết; Seoul Whitening phủ trắng nhau thai cừu, trị thâm bikini/mông; Laser PL Toning trẻ hóa da;

Seoul Spa ưu đãi đến 70% nhân ngày khai trương cơ sở Biên Hòa - Ảnh 5

Dịch vụ trị mụn Laser tế bào gốc tơ tằm đánh bay mọi loại mụn trên da

Đặc biệt khi đến SeoulSpa.Vn bạn sẽ đội ngũ bác sĩ da liễu có trình độ chuyên môn cao thăm khám, soi da miễn phí và lên phác đồ điều trị phù hợp và chính xác nhất với tình trạng da. Nhờ đó, bạn sẽ khắc phục được các bệnh lý của làn da, khuyết điểm của vóc dáng và sớm lấy lại sắc vóc

Có thể thấy, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn là một trong những điểm đến làm đẹp lý tưởng tại Biên Hòa mà các tín đồ yêu thích làm đẹp có thể tham khảo, tham dự ngày khai trương để được sử dụng dịch vụ với giá tốt nhất.

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