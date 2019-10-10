Sao phải điêu đứng khi đã biết cách làm trắng da không bắt nắng

Để sở hữu một làn da đẹp, chị em chúng mình đừng quên làm đẹp từ bên trong qua các loại rau xanh, trái cây nhiều vitamin C và collagen cũng như bổ sung 2 lít nước mỗi ngày. Đồng thời có chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, đều độ nhé!

Chưa nói đến vấn đề ung thư da của tia UV, chỉ nói đến tác hại thấy rõ trước mắt thôi cũng làm nhiều chị em điêu đứng. Đáng sợ nhất là chúng đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đừng lo lắng! Mách bạn cách làm trắng da không bắt nắng an toàn và hiệu quả cực luôn đấy!

Trong mật ong chứa rất các dưỡng chất có khả năng tẩy trứng tự nhiên, hỗ trợ thúc đẩy việc sản sinh collagen tăng độ đàn hồi cho da. Đồng thời, nguyên liệu này còn có khả năng trị sẹo thâm, làm sáng da nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Các loại mặt nạ, kem dưỡng hỗ trợ từ bên ngoài sẽ giúp làn da thêm phần mịn màng, hồng hào. Tuy nhiên, vấn đề đau đầu là rất dễ bắt nắng hơn da không qua sử dụng các sản phẩm làm đẹp dẫn đến đen sạm, cháy nắng và có thể gây ra nám, tổn thương da. Vì vậy, chúng tôi đã cân nhắc chọn ra các cách làm trắng da không bắt nắng tại nhà rất tốt, bạn có thể áp dụng làm đẹp cho chính mình.

Kết hợp với mật ong giàu khoáng chất, protein, vitamin A, B giúp sáng da, thu nhỏ lỗ chân lông đồng thời cải thiện nếp nhăn sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, mềm mại. Bạn chỉ cần đánh bông một lòng trắng trứng, trộn cùng một thìa mật ong thành hỗn hợp sánh mịn.

Sau đó, đắp lên mặt massage nhẹ nhàng, và để nguyên trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Chăm chỉ đắp mặt nạ 2 lần/ tuần trước khi đi ngủ, sau một thời gian bạn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt.

Mặt nạ bạc hà và nghệ



Mặt nạ bạc hà và nghệ giúp trắng da không bắt nắng

Chuẩn bị một nắm lá bạc hà, 1 thìa tinh bột nghệ. Dùng máy xay xay nhuyễn lá bạc hà trộn cùng nghệ thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, bạn rửa mặt thật sạch, rồi xông mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở.Thoa đều hỗn hợp lên mặt trong 15 phút. Cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng này còn giúp da căng mịn, rạng rỡ nữa đấy!

Hoạt chất curcumin có trong bột nghệ sẽ giúp ngăn chặn quá trình tổng hợp melanin. Tăng cường quá trình lưu thông máu. Thúc đẩy tế bào mới phát triển mang đến cho bạn làn da sáng mịn. Giúp hạn chế quá trình oxy hóa, triệt tiêu gốc tự do mang đến cho bạn làn da tươi trẻ.

Trong khi đó, bạc hà đóng vai trò se khít lỗ chân lông. Cung cấp axit salicylic tăng khả năng kháng khuẩn cho da. Hỗ trợ điều trị mụn, mờ sẹo và xóa bỏ các nếp nhăn li ti.Vì thế, kiên trì sử dụng mặt nạ bạc hà và nghệ trong một thời gian nhất định bạn sẽ bất ngờ khi nhìn làn da mặt trong gương.

Mặt nạ cà rốt



Mặt nạ cà rốt bảo vệ da khỏi tia UV

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì chất Beta carotene trong cà rốt có khả năng tái tạo mô da, tạo lớp màng bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp các tế bào da luôn khỏe mạnh, tươi tắn.

Ngoài việc uống nước ép cà rốt để tạo nên một màng chắn tia UV tự nhiên, bạn nên đắp thêm mặt nạ cà rốt cùng nước cốt chanh dưỡng trắng da mà không lo bắt nắng.

Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cũng một ít nước. Cho thêm 2 thìa nước cốt chanh và trộn đều. Sau đó bạn đắp hỗn hợp này lên mặt và thư giãn trong 20 phút rồi rửa sạch với nước.

Mặt nạ trắng da từ cam và sữa tươi



Mặt nạ trắng da từ cam và sữa tươi hạn chế nắng lên da

Cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng tiếp theo mà bạn có thể áp dụng ngay đó là kết hợp cam, sữa tươi cùng với đậu đỏ. Như chúng ta đã biết trong cam chứa rất nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa cũng như axit citric sẽ giúp dưỡng trắng da, đánh bay thâm nám cũng như ngăn ngừa mụn.

Còn sữa tươi lại rất giàu dưỡng chất, vitamin sẽ cung cấp độ ẩm giúp da mềm mượt, loại bỏ nếp nhăn. Thêm đậu đỏ với hàm lượng cao vitamin E sẽ giúp hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời lên da.

Bạn cắt đôi quả cam vắt lấy nước sau đó trộn cùng bột đậu đỏ và sữa tươi. Sau đó, bạn rửa mặt thật sạch rồi thoa hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong khoảng 15 phút. Thực hiện đều đặt 2 – 3 lần/ tuần để đạt kết quả mong muốn. Ngoài da mặt, bạn có thể dùng mặt nạ này thay cho cách làm trắng da toàn thân không bắt nắng.

Cách làm trắng da bằng kem đánh răng Cách làm trắng da bằng kem đánh răng

Nghe có vẻ khá lạ lẫm phải không nhỉ? Thực tế, cách làm trắng da bằng kem đánh răng đã được nhiều chị em phụ nữ sử dụng từ rất lâu. Bạn biết không?

Vì trong thành phần kem đánh răng chứa baking soda có khả năng tẩy tế bào chết nhanh chóng và kích thích tái tạo các tế bào da mới. Điều đặc biệt là hoạt chất này giúp kiểm soát lượng chất nhờn dư trên da rất hiệu quả, diệt khuẩn, giảm mụn và làm lành hư tổn trên da.

Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm rồi dùng khăn mềm thấm cho da khô tự nhiên. Dùng kem đánh răng pha với nước sạch theo tỷ lệ 1:2 để được hỗn hợp làm trắng da đồng nhất.

Bôi hỗn hợp này lên khắp mặt, rồi hãy massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 15 phút nữa rồi hãy rửa mặt thật sạch với nước ấm. Cuối cùng tráng qua với nước mát để làm se lỗ chân lông rồi thấm khô da.

Do kem đánh răng có chất tẩy da chết rất mạnh nên không nên lạm dụng quá mức sẽ khiến làn da yếu đi và dễ bắt nắng hơn. Chỉ nên dùng 2 – 3 lần mỗi tuần và không áp dụng cho da nhạy cảm. Nhớ bôi kem chống nắng để bảo vệ da khi đi ra ngoài, bạn nhé!

Cách làm trắng da bằng nha đam

Điều đặc biệt khiến nhiều chị em mê mẩn cách làm trắng da bằng nha đam là vì sản phẩm này không hề kén chọn làn da, các cô nàng có làn da thường, da khô hay da hỗn hợp đều có thể dùng nha đam để làm đẹp. Một vài sự kết hợp độc đáo với các nguyên liệu khác, bạn có thể tham khảo nhé!

Sử dụng nha đam nguyên chất

Nha đam gọt vỏ, rửa sạch, cạo lấy lớp nhựa trong suốt trong ruột lá và thoa đều lên mặt trước khi ngủ khoảng 15 – 20 phút rồi rửa mặt với nước mát. Thực hiện 3 lần/tuần bạn sẽ thấy da mình sáng mịn, sạch mụn.

Mặt nạ nha đam và mật ong

Trộn đều 1 chén nhựa nha đam + 2 chén muối biển + 1 chén dầu dưỡng da dành cho em bé + 2 muỗng canh mật ong, thoa lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch, với cách làm trắng da đơn giản này bạn sẽ không cần quá tốn kém để có được làn da mịn màng như ý muốn.

Mặt nạ nha đam và chanh



Cách làm trắng da không bắt nắng từ nha đam và chanh

Cắt 2 cạnh của lá nha đam, sau đó lấy phần gel trong của nha đam ra. Sau đó cho gel nha đam, nước cốt chanh vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn hỗn hợp này sao cho thu được một hỗn hợp thật mịn. Đắp hỗn hợp trên trong vòng 2 tuần, bạn sẽ ngạc nhiên về làn da trắng sáng của mình.

Mặt nạ nha đam và nước vo gạo

Đây có thể xem là loại mặt nạ thần kỳ cho việc tái tạo một làn da trắng mịn, căng tràn sức sống. 1 ít nước vo gạo, 1 ít nha đam đã gọt vỏ. Xay nhuyễn nha đam rồi pha với nước vo gạo theo tỉ lệ 1:1.

Rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp này lên da khoảng 20 phút. Rửa mặt sạch lại bằng nước lạnh. Sử dụng hỗn hợp này trong vòng 2 tuần, bạn sẽ thấy rõ sự thay đổi của da mặt.

Mặt nạ nha đam kết hợp cùng nước vo gạo giúp trắng da không ăn nắng

Hi vọng các cách làm trắng da không bắt nắng sẽ giúp chị em phụ nữ tái tạo làn da và tự tin tỏa sáng dưới nắng nhé!