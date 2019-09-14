Trả lại làn da tuổi 18 bằng cách bổ sung nội tiết tố nữ

Trước khi tìm hiểu khi nào nên bổ sung nội tiết tố nữ thì chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược như thế nào gọi là tiết tố nữ nhé! Nội tiết tố nữ là tổng hợp gồm 3 chất estriol, estron, estradiol, các chất này từ buồng trứng tiết ra và cũng là nơi tạo nên vóc dáng mềm mại, làn da mịn màng của người phụ nữ.

Nội tiết tố nữ chiếm vai trò quan trọng nhất trong việc giữ gìn nhan sắc phụ nữ, nhất là ở giai đoạn lão hóa. Khi cơ thể bị hụt nội tiết tố nữ thì nhan sắc người phụ nữ cũng xuống cấp theo. Để duy trì vẻ đẹp theo thời gian thì bổ sung nội tiết tố nữ là cần thiết cho cơ thể.

Ngày nay, nội tiết tố nữ suy giảm không chỉ còn ở giai đoạn lão hóa như thông thường là sau 40 tuổi tức ở thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh nữa mà do các chế độ ăn uống, tính chất stress và thất thường của công việc, tác động của môi trường và nhất là các hóa chất độc hại ở trong thức ăn cũng như tác dụng phụ của một số mỹ phẩm kém chất lượng gây ra khiến độ tuổi hụt nội tiết tố càng gần hơn, thậm chí là ở ngưỡng 30 tuổi hoặc trẻ hơn ở một số cơ địa. Dưới đây là các dấu hiệu chị em cần lưu ý để biết có phải mình đang bị thiếu hụt estrogen hay không:

- Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

- Đổ mồ hôi mỗi đêm, bốc hỏa.

- Thay đổi tính tình, hay cáu gắt.

- Có hiện tượng trầm cảm, lo âu, giảm trí nhớ.

- Đau nhức xương khớp, bị loãng xương.

- Da nhăn nheo, móng khô giòn dễ gãy, tóc dễ rụng.

- Căng tức vùng ngực, thường bị đau đầu.

- Bụng tích mỡ, tăng cân.

- Âm đạo bị khô, khó đạt được đến khoái cảm.

- Giảm ham muốn tình dục.

- Rối loạn kích dục, rối loạn cực khoái.

- Rối loạn chu kỳ rụng trứng giảm hoặc không còn khả năng có con.

- Nữ giới không còn hứng thú với quan hệ tình dục, đôi khi còn trốn tránh. Còn khi miễn cưỡng quan hệ thì họ cảm thấy đau đớn, khô rát dễ trây xước âm đạo do không tiết đủ chất nhờn, khó đạt được khoái cảm.

- Tăng các vấn đề bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Thực phẩm bổ sung nội tiết tố nữ

Ngoài thực hiện theo chỉ dẫn của bác sĩ thì các chị em cần lưu ý về chế độ ăn uống hằng ngày một cách điều độ và đủ dưỡng chất, quan trọng là đưa vào cơ thể các thực phẩm bổ sung nội tiết tố nữ như rau nina, đậu nành, bông cải xanh, tỏi, rau diếp…Gửi đến bạn cách bổ sung nội tiết tố nữ tự nhiên, một vài thực phẩm để chị em phụ nữ tham khảo bao gồm:

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh giúp bổ sung nội tiết tố nữ

Trong súp lơ xanh chứa rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể phụ nữ trong quá trình thiếu hụt nội tiết tố vì trong thành phần của loại thực phẩm này rất giàu các chất chống oxy hóa, vitamin A, B6, C, K, kẽm, sắt, đồng, canxi giúp tăng cường trao đổi chất estrogen, từ đó cải thiện làn da trở nên mịn màng, tươi trẻ, ngăn chặn hiện tượng lão hóa và còn có khả năng phòng chống bệnh ung thư. Một tuần sử dụng súp lơ xanh 2, 3 lần là đủ để cung cấp nội tiết tố cho cơ thể, các chị em có thể chế biến bằng cách xào, luộc, nấu canh…

Đậu nành

Đậu nành giúp ngăn ngừa lão hóa

Trong đậu nành rất giàu hàm lượng daizein, glycine, genistein và cung cấp cho cơ thể một lượng protein cần thiết, đặc biệt trong đậu nành nảy mầm chứa hàm lượng estrogen rất cao, chiếm vị trí quan trọng trong việc chống lão hóa. Các sản phẩm từ đậu nành và mầm đậu nành bao gồm sữa đậu nành, đậu phụ, tào phớ hoặc có thể rang lên hoặc làm bột ngũ cốc đậu nành…Dùng 1 tuần 2, 3 lần và thường xuyên để giữ một làn da hồng hào và mịn màng.

Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa nhiều khoáng chất trong bổ sung nội tiết tố nữ

Nhờ lượng khoáng chất, vitamin B,E dồi dào cũng như phytoestrogen và các chất chống oxy hóa mà quả hạnh nhân được ưa chuộng trong tăng cường nội tiết tố nữ, ngoài ra quả hạnh nhân còn giúp ngăn ngừa đột quỵ, trị tiểu đường và giảm cholesterol trong máu. Thông thường, người ta thường ăn trực tiếp quả hạnh nhân hoặc cắt nhỏ quả hạch, rắc lên thức ăn để tăng mùi vị. Bạn có thể mua hạnh nhân tại các cửa hàng, siêu thị tiện lợi hoặc đặt trên mạng ở những trang uy tín và có rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hạt lanh

Bạn có biết trong 28g hạt lanh có chứa tới 85,5 mg Phytoestrogen có khả năng sản xuất estrogen cho cơ thể. Loại hạt này được dùng bằng cách nghiền thành bột mịn và dùng kết hợp với các loại thức ăn, đồ uống khác. Ngoài công dụng bổ sung nội tiết tố nữ thì hạt lanh còn rất hiệu quả trong phòng chống bệnh tim mạch và phòng ngừa ung thư vú.

Tỏi

Tỏi chứa nhiều chất chống oxy hóa làm chậm quá trình lão hóa da

Theo nghiên cứu, trong 100 gram tỏi chứa tới 600 mg Phytoestrogen. Do đó, tỏi chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa được cảm cúm, ung thư và còn có một chức năng dành cho phái đẹp là sản sinh ra nội tiết tố nữ cho cơ thể. Tỏi được sử dụng phổ biến trong các món ăn hằng ngày như làm nước chấm và các món ăn cùng với các loại rau hoặc có thể ăn trực tiếp. Tuy nhiên do tính cay nóng, chỉ nên dùng một liều lượng tỏi vừa phải để tránh các tác dụng phụ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Nếu bạn còn băn khoăn ăn gì để bổ sung nội tiết tố nữ thì tỏi là một trong những sản phẩm hằng ngày mà bạn chưa biết đấy!

Quả bơ

Không xa lạ gì với chị em phụ nữ, quả bơ được ưa chuộng bởi hàm lượng dinh dưỡng làm đẹp phong phú từ chất xơ, magie, vitamin E, B, axit Folic, axit béo Beta-carotene, kali…Bơ có thể nói là rất tốt cho da bởi khả năng sản sinh estrogen cho nữ giới rất tốt, giúp làn da trở nên sáng mịn và ngăn cản quá trình lão hóa. Một ly sinh tố bơ sẽ đáp ứng thắc mắc uống gì để bổ sung nội tiết tố nữ. Thức uống này quá quen thuộc với chúng ta và quan trọng là rất là dễ uống, bơ được kết hợp cùng sầu riêng, bạc hà, sữa tươi và bạn cũng có thể cắt lát bơ trộn salad để dùng 3, 4 lần trong một tuần để bổ sung nội tiết tố nữ.

Cá hồi

Cá hồi chứa nhiều omega 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ

Cá hồi là một trong những thực phẩm giàu dưỡng chất trong tăng cường nội tiết tố nữ nhờ vào axit béo omega 3, vitamin D và protein có trong thịt cá hồi. Bên cạnh đó, cá hồi còn hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi, tốt cho tim và não bộ và các món ăn được chế biến từ cá hồi chủ yếu là ăn sống như sushi, cá hồi sốt tiêu chanh, cá hồi sốt cà chua, cá hồi trộn salad rau củ, cá hồi nấu canh chua, cá hồi sốt mật ong...Chỉ cần dùng 1, 2 lần trong một tuần là bạn sẽ thấy sự thay đổi của làn da.

Ngoài ra, còn rất nhiều thực phẩm khác giúp bổ sung nội tiết tố nữ như là rau cải, gan lợn, trứng gà, ớt ngọt, cà chua, các loại hạt như hướng dương, hạt lạc, hạt mè, dầu oliu, dầu dừa, khoai lang, bưởi…Chị em phụ nữ cũng cần tránh xa một số chất làm mất cân bằng nội tiết tố nữ như cà phê, thức uống có cồn như rượu, bia, thuốc lá, các thức ăn cay nóng và giữ một chế độ ăn uống điều độ, không thức khuya. Hãy nhớ rằng, yếu tố quan trọng nhất là tinh thần, cần giữ một tinh thần lạc quan, vui vẻ để duy trì nội tiết tố nữ.