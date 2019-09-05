Làn da ngừng kêu cứu khi được mách bảo cách trị da mặt khô sần

Khi có các dấu hiệu của một da mặt bị sần sùi không mịn đồng nghĩa với việc làn da của bạn đang cầu cứu do thiếu độ ẩm tự nhiên dẫn đến da khô, bong tróc và dễ bị kích ứng, nổi mụn ẩn, tạo cảm giác thô ráp, khó chịu do lớp biểu bì bị tổn thương, liên kết của bề mặt da bị đứt gãy và bị thất thoát nước từ lớp hạ bì. Lúc này nếu không kịp thời phục hồi cho da thì làn da sẽ lão hóa rất nhanh.

Lão hóa là điều mà chị em phụ nữ nào cũng sợ hãi. Một làn da khô do thiếu hụt độ ẩm sau 30 tuổi sẽ làm gương mặt phụ nữ trở nên sạm, thiếu sức sống. Trong hàng vạn cách trị da mặt khô sần thì chúng tôi đã sàng lọc ra các phương pháp đơn giản, hữu hiệu và an toàn nhất do làn da của bạn.

- Da khô: làn da khô là do thiếu hụt lượng lipid khiến da bị thiếu nước và sự kết hợp protenin dạng sợi bị rối loạn làm mất đi sự cân bằng độ ẩm tự nhiên cho da. Hoạt động của tuyến bã nhờn cũng bị mất trật tự, thành phần của lipid trong tế bào bị thay đổi. Từ đó khiến da luôn trong tình trạng tổn thương, dễ bong tróc và dần trở nên sần sùi, khô ráp.

- Bệnh lý về da: các bệnh liên quan đến da cũng là một trong các nguyên nhân khiến da mặt bị khô như eczema, rosacea, bệnh vảy nến…Bệnh rosacea gây sưng da, đỏ, xuất hiện mụn trứng cá, mụn ẩn, da mỏng có thể nhìn thấy cả mạch máu. Bệnh eczema dẫn đến đỏ, ngứa, sần sùi rõ trên da mặt và bệnh vảy nến tạo ra các khối u mù đỏ hình thành các mảng đỏ, có vảy và dày.

- Da bị mụn cám, mụn đầu đen và mụn ẩn: một làn da bị mụn cám, mụn đầu đen và mụn ẩn sẽ tạo điều kiện cho da trở nên khô sần rõ rệt, mất hẳn độ láng mịn và tróc ra, căng da rất khó chịu, nhất là vào những mùa khô hanh sẽ có biểu hiện rõ rệt.

- Da có nhiều tế bào chết: một lý do khác mà một số chị em phụ nữ bỏ quên là tẩy tế bào chết cho da. Một làn da lâu ngày không được tẩy tế bào chết sẽ tích tụ rất nhiều tế bào già, tế bào chết tạo nên một da mặt khô ráp, thiếu rạng rỡ.

Cách trị da mặt khô sần

Bổ sung vitamin C là một trong cách trị da mặt khô sần hiệu quả

- Tẩy tế bào chết cho da: điều đầu tiên trong cách trị da mặt khô sần bạn cần quan tâm là tẩy tế bào chết cho da. Bạn biết không, một làn da có nhiều tế bào chết lâu năm thì không thể nào tươi sáng được. Bạn đã bao lâu không tẩy da chết rồi? 1 năm, 10 năm hay 30 năm? Tẩy tế bào chết sẽ giúp da loại bỏ được những tế bào xấu làm lão hóa da và giúp cho da dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất hơn. Sau khi thực hiện bước tẩy tế bào chết thì sử dụng serum và kem dưỡng ẩm để cấp nước cho da.

- Dùng serum và kem dưỡng ẩm: bước này rất cần thiết để phục hồi làn da của bạn, sử dụng serum trước, sau đó đến kem dưỡng ẩm vì serum chứa các phân tử cực kỳ nhỏ và ở dạng lỏng nhẹ giúp dễ dàng thẩm thấu sâu bên trong bề mặt da để cung cấp chất dinh dưỡng từ sâu bên trong, đồng thời kết nối các liên kết bị đứt gãy trên da khiến da không bị thất thoát nước ra ngoài. Sau đó, chỉ cần nhẹ nhàng thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên là bạn đã giúp cho làn da được phục hồi tổn thương rồi đó. Sử dụng đều đặn và kiên trì sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của da mặt.

- Dùng sửa rửa mặt phù hợp: da mặt được chia làm da thường, da khô, da hỗn hợp và da dầu do các yếu tố di truyền hoặc do ăn uống, môi trường tác động. Vì vậy, chọn loại sửa rửa mặt phù hợp cho làn da rất quan trọng, khi bạn dùng sai sẽ khiến làn da trở nên thô ráp hơn. Tốt nhất nên chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, chứa ít các thành phần tẩy rửa cao như retinoids, cồn, axit alpha hydroxy để tránh bị khô da hoặc dị ứng, sưng viêm.

- Bổ sung vitamin C: không chỉ phục hồi da từ bên ngoài, sự kết hợp từ bên trong sẽ tạo điều kiện cho làn da được phục hồi nhanh hơn. Ai cũng biết rằng vitamin C là thiết yếu cho một làn da, giúp chúng trở nên tươi sáng, mịn màng, giảm thiểu sần sùi, thu nhỏ lỗ chân lông và các dưỡng chất đó có trong thành phần của các loại rau quả như bông cải xanh, dâu tây, cam, quýt, bưởi, kiwi, đu đủ…

Mặt nạ cho da khô

Dùng mặt nạ cho da khô bằng các liệu pháp tự nhiên sẽ phát huy hiệu quả rất tốt, là một cách trị da mặt khô sần được phái đẹp ưa chuộng.

Dùng mặt nạ bơ sữa chua để trị da mặt khô sần

- Mặt nạ bơ: với hàm lượng vitamin A dồi dào có trong quả bơ giúp loại bỏ tế bào chết rất hiệu quả, đồng thời tạo ra collagen tăng độ đàn hồi và liên kết cho làn da đang rạn nứt. Người ta thường dùng bơ kết hợp cùng sữa chua không đường, đắp lên da trong vòng 15 – 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

- Mặt nạ đu đủ: đu đủ được yêu thích bởi hàm lượng cao từ vitamin A, C giúp làn da trở nên săn chắn, mềm mịn và đẩy bay các vết thâm nám trên bề mặt da. Công thức sử dụng là xay nhuyễn cùng với bơ hoặc chuối và đắp lên da trong 15 – 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Mặt nạ đu đủ giúp làn da mịn màng tươi sáng

- Mặt nạ dầu dừa: Việt Nam có lượng dừa phong phú và khá rẻ, dầu dừa được bán ở nhiều nơi và chúng ta cũng có thể tự làm tại nhà, có thể nói độ phổ biến của nó rất cao nên được sử dung trong làm đẹp khá nhiều, nhất là điều trị da mặt bị khô sần nhờ vào hàm lượng axil auric, axicapric , vitamin E, C tăng cường độ ẩm cho da rất cao. Bạn chỉ cần thoa một ít dầu dừa lên da, để khoảng 5-10 phút rồi lau bằng khăn mềm, đảm bảo bạn sẽ không khô da mà vẫn không quá nhờn bóng.

Mặt nạ dầu dừa trị da khô sần rất tốt

- Mặt nạ nha đam: Nha đam còn có một tên gọi khác là lô hội, có tác dụng giúp da sáng hồng căng mịn và trị mụn rất tốt. Phù hợp cho những ai có làn da khô kèm mụn đầu đen, mụn cám và mụn ẩn. Có thể dùng hỗn hợp nha đam với nước vo gạo hoặc mật ong…Cách sử dụng là gọt vỏ, rửa sạch, lấy phần nhựa trong suốt trong ruột lá và thoa lên da mặt trong vòng 15 – 20 phút, sau đó rửa sạch với nước.

- Mặt nạ chuối và dầu ôliu: chuối là nguyên liệu dễ tìm thấy khắp mọi nơi, giá thành lại cực rẻ và có lượng vitamin A, kali giúp bảo vệ da khỏi khô ráp, nứt nẻ. Chỉ cần nghiền chuối cùng một ít dầu ôliu rồi đắp lên mặt sau 20 phút, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm mịn ngay tức thì.

- Mặt nạ trứng gà và chanh: đối với làn da có nhiều mụn thì sử dụng hỗn hợp chanh và trứng gà cực hiệu quả bởi hỗn hợp này vừa tăng độ căng tràn sức sống cho da, vừa cung cấp độ ẩm và lột bỏ được phần nhân mụn dưới bề mặt da. Bạn cho lòng trắng trứng (trứng gà ta sẽ giảm bớt mùi tanh) trộn với nước cốt chanh và nhúng một lớp vải mỏng đắp lên mặt cho đến khi lớp vải khô thì lột ra nhẹ nhàng.

Mặt nạ trứng gà và chanh dùng cho da khô bị mụn

Môi trường ô nhiễm, ăn uống thiếu chất và không đều đặn, kèm thêm thời tiết mưa nắng thất thường, cộng với các dấu hiệu lão hóa sẽ làm tổn hại đến làn da của bạn rất nhiều, khiến da trở nên mất độ đàn hôi, nứt nẻ, khô sần, thậm chí là gây ngứa ngáy. Vì vậy, chăm sóc làn da của mình luôn tươi sáng, mịn màng là rất cần thiết. Hi vọng cách trị da mặt khô sần sẽ giúp ích cho bạn lấy lại vẻ đẹp hoàng kim ngày nào.