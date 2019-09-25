Chuyện chưa kể về các bước dưỡng da ban ngày cho da dầu

Sữa rửa mặt là bước nền tảng để loại bỏ bụi bẩn sau 1 ngày ở ngoài đường. Đối với những nàng có da dầu thì càng không thể bỏ qua bước này, vì vi khuẩn, bụi bẩn sẽ tạo ra nhờn làm bưng bít lỗ chân lông khiến mụn nổi nhiều hơn. Sản phẩm phù hợp cho các nàng sở hữu làn da này là loại sữa rửa mặt tạo bọt vì chúng giúp da hòa tan được lượng dầu thừa trên mặt hiệu quả hơn, tránh để dầu tích tụ trong nang lông và gây mụn.

Chăm sóc da không đúng cách sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn, đặc biệt là da dầu, nếu không cẩn thận dùng đúng mỹ phẩm phù hợp với làn da này thì mụn, nám, tàn nhang sẽ tìm đến bạn. Vì thế, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các bước dưỡng da ban ngày cho da dầu để thỏa thích tung tăng trong mọi hoạt động mà không lo lắng về làn da nữa nhé!

Để cân bằng độ pH chuẩn 5.5 thì sử dụng toner sau bước rửa mặt là cần thiết. Cách sử dụng toner hiệu quả nhất là cho toner ra bông tẩy trang và lau nhẹ nhàng trên da, khi miếng bông có màu vàng hoặc đen thì làn da bạn vẫn chưa sạch hẳn đâu đấy! Sản phẩm chăm sóc da cho da dầu trên thị trường rất đa dạng, bạn nên test thử trước khi dùng trực tiếp lên da mặt để tránh dị ứng.

Nhưng, phải lưu ý là không nên tạo bọt quá nhiều và rửa trong thời gian quá lâu vì tạo nhiều bọt và massage lâu sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da, từ đó dẫn đến làn da khô căng và lượng dầu tiết ra gấp nhiều lần hơn để bổ sung cho lượng dầu đã mất đi. Ngoài ra, các công cụ rửa mặt như cọ, bàn chải hay máy rửa mặt sẽ là những trợ thủ đắc lực cho bước làm sạch da.

Sử dụng Serum:

Bạn có thể bỏ qua bước này, nhưng serum hỗ trợ rất nhiều trong việc hấp thụ các sản phẩm đặc trị, có độ thẩm thấu cao hoặc đơn giản là có chứa các loại vitamin có lợi cho da.Với các bạn da mụn, serum Vitamin C sẽ là một lựa chọn rất tốt vì chúng có chất chống oxy hóa mạnh. Chất oxy hóa này có tác dụng chống viêm, chống lão hóa và giảm kích thích từ môi trường bên ngoài cực hiệu quả.

Dưỡng ẩm:



Da dầu cũng cần dưỡng ẩm đấy nhé!

Sau khu dùng toner, bước tiếp theo là dưỡng ẩm cho da dầu tự nhiên bằng cách sử dụng sữa dưỡng hoặc gel dưỡng, bạn cũng có thể dùng kem dưỡng nhưng với độ đậm đặc sẽ không thẩm thấu nhanh qua da bằng dạng lỏng. Bạn chỉ cần chấm 5 điểm cho mặt và 3 điểm cho cổ rồi thoa đều là hoàn thành bước dưỡng ẩm cho làn da rồi nhé!

Kem chống nắng:

Bí tắc lỗ chân lông là điều mà bạn nữ nào cũng lo lắng khi dùng bất cứ lớp dưỡng nào cho làn da nhạy cảm của mình, vì khả năng mụn nổi nhiều rất cao. Các nàng hiểu rõ tác dụng của kem chống nắng quan trọng như thế nào trong khí hậu nóng ẩm này nhưng lại khá e dè sử dụng chúng vì lỗ chân lông sẽ không thở được.

Đừng lo lắng nữa nhé, nếu bạn có da dầu và dễ nổi mụn thì nên lựa chọn kem chống nắng có dạng gel hoặc sữa lỏng để kem có thể thẩm thấm nhanh vào da và không gây bí tắc lỗ chân lông hoặc dùng thuốc viên chống nắng cũng là một giải pháp. Thực hiện bước chống nắng là bạn đã góp phần dưỡng trắng da mặt cho da dầu rồi đó.

Các bước chăm sóc da khô cơ bản



Bên cạnh da dầu, nếu bạn có một làn da bong tróc, rạn nức, khô căng luôn là nỗi ám ảnh của bao nàng sở hữu làn da khô. Các bước chăm sóc da khô cơ bản sẽ là cứu cánh cho các nàng, nhất là vào mùa lạnh sắp tới của cuối năm nay.

Bước 1: Tẩy trang



Cần tẩy trang cho da khô trước bước rửa mặt

Sai lầm khi nhiều bạn cho rằng không dùng kem trang điểm thì có thể bỏ qua bước tẩy trang. Sữa rửa mặt không thể lấy đi hết lớp bụi bẩn ăn sâu vào gốc chân lông trong suốt một ngày dài gương mặt của bạn đã tiếp xúc với bụi bẩn, bã nhờn và lớp dưỡng còn sót lại của mình. Vì vậy, tẩy trang là cần thiết trong bước đầu tiên dành cho làn da khô của bạn. Các bạn có thể sử dụng tẩy trang diệu nhẹ hoặc chỉ cần rửa mặt nhẹ nhàng mà không cần sữa rửa mặt.

Bước 2: Rửa mặt

Sau khi thực hiện xong bước tẩy trang, bạn có thể chuyển qua bước rửa mặt. Với các nàng da khô bạn có thể thực hiện rửa mặt nhẹ nhàng bằng xịt khoáng hay toner vào buổi sáng.Vào buổi tối hãy chọn sữa rửa mặt làm sạch nhẹ nhàng, có nhiều chất dưỡng ẩm như chiết xuất lô hội, oliu, tinh dầu.

Trong quá trình rửa mặt, chỉ sử dụng ngón tay massage nhẹ nhàng, không tác động mạnh để tránh gây tổn thương cho da. Rửa mặt đúng cách là một yếu tố quan trọng trong bước này để làn da của bạn hấp thụ chất dưỡng tốt cũng như tránh làm hư tổn cho da khô.

Bước 3: Tẩy da chết



Hằng ngày bạn chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt thôi thì chưa đủ. Sữa rửa mặt chỉ thực hiện đúng chức năng của nó là loại bỏ lớp bụi bẩn trên da chứ không giúp da sản sinh và kích thích tế bào mới như việc tẩy da chết.

Để xử lý triệt để các lớp sừng và tế bào chết còn bám chặt trên da bạn thì tẩy da chết là một bước cần thiết. Đối với da khô bạn nên chọn tẩy tế bào chết có thành phần AHA vì chúng phù hợp cho làn da của bạn và chỉ nên làm bước này 1 lần trong 1 tuần là đủ.

Bước 4: Toner

Toner cũng không thể bỏ qua nếu bạn có một làn da khô nhé, các bước rửa mặt không loại bỏ hết cặn bẩn đọng lại dưới lỗ chân lông. Dùng toner trước bước kem dưỡng sẽ không cho các vi khuẩn có cơ hội gây mụn dưới lớp da của bạn nữa.

Toner là bước làm sạch một lần nữa, sạch sâu hơn những vùng da mà sữa rửa mặt không làm sạch hết được. Loại toner cấp ẩm và dịu nhẹ cho da chiết xuất gạo hoặc ceramides, lô hội để giữ ẩm là phù hợp nhất cho da khô.

Bước 5: Dưỡng ẩm

Bước này sẽ cải thiện làn da khô của bạn nhanh nhất, nắm vào trò chính trong quá trình chăm sóc da khô. Với làn da khô cần phải dưỡng ẩm một cách tối đa để làn da luôn mịn mượt và không khô rát. Bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn sau:

- Cách 1: Sử dụng serum dưỡng ẩm trước và đợi khoảng 15 đến 20 phút sau đó sử dụng kem dưỡng.

- Cách 2: Sử dụng serum dưỡng ẩm hoặc bôi kem dưỡng sau đó hãy dùng mặt nạ dưỡng. Chỉ nên dùng mặt nạ dưỡng 2 lần một tuần thôi nhé.

Bước 6: Bảo vệ da bằng kem chống nắng



Bảo vệ da bằng kem chống nắng

Cuối cùng đó chính là bước bảo vệ da của bạn khỏi các tác nhân như tia UV, bụi bẩn, nên chọn loại kem chống nắng dịu nhẹ và cân bằng độ ẩm cho da. Và hãy nhớ thoa kem chống nắng đúng cách để hiệu quả của kem đạt tác dụng cao nhất. Vài mẹo chăm sóc da khô như sau:

- Chọn xịt khoáng cấp ẩm để chăm sóc da nàng da khô

- Kết hợp với mặt nạ cấp ẩm cho da từ thiên nhiên để giúp da ẩm mượt suốt cả ngày

Thực hiện các bước chăm sóc da để làn da luôn khỏe mạnh tươi tắn

Ngoài các bước dưỡng da ban ngày cho da dầu, bạn có thể thực hiện tương tự cho làn da vào ban đêm và không cần sử dụng kem chống nắng khi ngủ đâu nhé! Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt như thức khuya, dùng thức ăn nhiều dầu mỡ, căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân tăng dầu tạo mụn cho da. Vì thế cần điều chỉnh thói quen xấu và uống đủ nước, ăn nhiều chất xơ và vitamin để hỗ trợ cho làn da luôn căng tràn sức sống nhé!