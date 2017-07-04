Quên nhíp đi, chỉ 1 quả chanh và chút bột mì cả đời không phải nhổ lông nách nữa

Làm đẹp 04/07/2017 11:38

Không cần dùng nhíp hay dao cạo, với 1 quả chanh rẻ tiền và dễ tìm, bạn sẽ không bao giờ phải nhổ, cạo lông nách nữa.

Lông nách là hiện tượng sinh lý tự nhiên của cả phái nam và nữ. Tuy nhiên không như đàn ông, lông nách khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy e ngại khi diện áo hai dây hay áo quây. Ngay cả khi bạn nhổ hay cạo,t? việc này cũng để lại những khuyết điểm trên da như lỗ chân lông to, nách sần sùi và thâm đen. Phương pháp triệt lông cũng có nhược điểm riêng như đắt tiền, tia laser triệt có thể gây bỏng da tạm thời với những ai có làn da nhạy cảm.

Mẹo triệt lông nách với chanh và bột mì tại nhà

Thay thế cho các phương pháp trên, bạn có thể sử dụng những nguyên liệu tự nhiên rất quen thuộc và dễ tìm, đồng thời không gây hại cho da và sức khỏe.

Đây là 3 nguyên liệu sử dụng trong công thức này là trứng gà, bột gạo và chanh. Tác dụng chủ yếu của hỗn hợp này là làm lông bị rụng và khó mọc lại, lâu mọc hơn và lông cũng nhạt hơn.

Nguyên liệu:

- 1 lòng trắng trứng gà

- 30g bột gạo (hoặc bột nếp)

- 1 quả chanh

Cách làm:

Mẹo triệt lông nách với chanh và bột mì tại nhà

Lòng trắng trứng gà, bột gạo và chanh là những nguyên liệu lành tính, có tác dụng làm mềm sợi lông ,khiến gốc lông yếu đi, rụng từ từ và mọc ngày càng chậm.

Cách làm: Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng riêng ra, chúng ta chỉ sử dụng lòng trắng. Tiếp theo, bạn cho hết số bột gạo hoặc bột nếp vào lòng trắng và khuấy đều sao cho hỗn hợp ướt và sệt. Nếu hỗn hợp quá khô, hãy thêm 1 lòng trắng trứng nữa. Cuối cùng, sau khi khuấy đều, bạn cho thêm nước cốt 1 quả chanh vào và tiếp tục khuấy liên tục.

Làm sạch nách, nhổ sạch lông nách hết gốc, thoa hỗn hợp vừa làm lên vùng nách, massage nhiều lần, để yên 15-20 phút rồi tắm sạch. Khi hỗn hợp thấm vào da, các nang lông trên bề mặt da yếu đi và rụng dần. Ngoài ra, hỗn hợp còn có tác dụng làm vùng da nách trở nên trắng sáng, mịn màng và không sần sùi.

Khi lông mọc lại, bạn tiếp tục lặp lại liệu trình trên để nang lông yếu dần và khó mọc thêm hoặc có mọc cũng rất nhạt. Ngoài ra, hàng ngày bạn có thể chà chanh vào nách để nách luôn thơm tho, sáng mịn và sạch sẽ.

Chúc bạn thành công!

 

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