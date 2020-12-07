Phương pháp dưỡng trắng da toàn thân – cải thiện nội tiết tố được nhiều chị em tin dùng nhất nhì hiện nay

Nhất là vào thời điểm mỗi khi đông về, nhiều người tìm đến các dịch vụ làm trắng da toàn thân để mong da trắng sáng dần lên trong những lớp áo dày. Để rồi sau đó, ta được bung lụa với mùa hè tới, tự tin khoe vẻ đẹp trắng sáng mươn mướt của da thịt trong những bộ áo váy quyến rũ. Nhưng liệu chúng ta đã biết hết những sự thật về các cách làm trắng hiện nay?

Trong thời đại phẫu thuật thẩm mỹ lên ngôi như hiện nay, nhiều chị em cũng rất ham mê làm trắng da toàn thân.

Chỉ làm bong tróc lớp sừng ngoài cùng, chưa tác động đến sự tổng hợp Melanin, chưa ức chế tăng sinh “nhà máy” sản xuất Melanin và chưa làm tăng Melanin sáng màu.

Tổ chức Da Anh quốc nhận định: Trong kem lột, tắm trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ có chứa hydroquinone, thủy ngân, bột huỳnh quang co thể gây kích ứng mạnh cho da. Nghiêm trọng hơn sẽ gây tăng sắc tố ( gây đen sạm hơn trước ) và nổi mụn, mẩn ngứa, tổn thương da khó hồi phục.

Tiêm trắng

Là phương pháp tiêm tĩnh mạch. Đây là phương pháp xâm lấn sâu nhưng chỉ tạm thời đổi tỉ lệ Melanin sáng màu chứ không ngăn được sự hình thành tận gốc vào quá trình giảm sản xuất Melanin.

Nếu việc tiêm không được thực hiện bởi người có chuyên môn, có thể gây nguy hiểm như sốc, suy gan, suy giáo, suy thận, tai biến, ung thư...và nghiêm trọng hơn nữa là dẫn đến tử vong.

Kem bôi dưỡng trắng

Bôi ngoài da hay dùng mặt nạ dưỡng da hầu như chỉ có tác dụng giúp cung cấp độ ẩm trên bề mặt lớp thượng bì của da, giúp da có cảm giác căng mịn khi sờ. Tuy nhiên, vì cấu trúc phân tử của các loại này khá lớn nên không thể vượt qua lớp sừng, khó thẩm thấu vào lớp bì và cũng không có tác động đến “lò” sản xuất Melanin cũng như không tăng sinh Melanin sáng màu để làm da trắng hơn.

Nếu không dùng đúng các sản phẩm phù hợp với loại da và tính chất da, tình trạng da sẽ có thể xấu hơn. Sử dụng các sản phẩm bôi ngoài da cũng cần lưu ý lựa chọn thành phần và nguồn gốc xuất xứ, tránh trường hợp hàng trôi nổi có thể làm da bị tổn thương khó phục hồi.

Sản phẩm đường uống

Các sản phẩm làm trắng da đường uống đang là hướng đi đúng khi tác động từ bên trong. Tuy nhiên, các sản phẩm viên uống trước đây chưa hiệu quả vì:

Cơ chế làm trắng riêng lẻ, chưa toàn diện

Thành phần chưa được nghiên cứu lâm sàng

Nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng

Sản phẩm trắng da đường uống là hướng đi đúng khi có tác động từ bên trong. Điều quan trọng là cần tìm và chọn sản phẩm có cơ chế làm da trắng hồng toàn thân toàn diện, có thành phần được kiểm chứng về độ an toàn và tính hiệu quả.

Vậy giải pháp là gì?

Qua nhiều năm nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm làm đẹp da bí truyền của các nước từ Đông sang Tây, các nhà khoa học đã tìm ra “công thức toàn diện”, được phối hợp theo tỷ lệ vàng để tạo nên tuyệt phẩm Phoenix White Beauty. Khi uống sẽ hấp thụ vào máu và ức chế làn da ức chế quá trình sản sinh melanin từ đó sẽ làm sáng mịn làn da hơn.

Nhờ thành phần Collagen pepptide nhập khẩu trực tiếp từ Nhật trong Phoenix White Beauty được chắt lọc tinh khiết, dễ dàng hấp thu và tác động đến từng tế bào trong cơ thể (đặc biệt là tế bào sản xuất Melanin). Từ đó, mau chóng “đánh thức” làn da tươi sáng từ bên trong, giúp bạn trắng hồng toàn thân, làm mờ sạm nám và chống lão hoá toàn diện.

Bên cạnh đó các thành phần như : Bột nhau thai cừu, Bột sữa ong chúa, Selen từ nấm men, cao sâm tố nữ và các hoạt chất Vitamin E, Vitamin C sẽ giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm nổi tiết tố nữ do thiếu hụt estrogen.

Kết lại, chuyên gia nói gì?

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hậu Khang (BS thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội) : Việc lựa chọn đúng giải pháp làm trắng trúng đích bằng đường uống từ bên trong với cơ chế tác động toàn diện vào Melanin chính là chìa khóa để có làn da trắng hồng toàn thân và khỏe mạnh.

BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (BS thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội), dù làm trắng da toàn thân theo cách nào thì điều quan trọng là hãy tìm hiểu kỹ về phương pháp đó. Đặc biệt, trong phương pháp cụ thể cần tìm hiểu kỹ sẽ có những thành phần tác động vào cơ thể như thế nào, có an toàn cho sức khỏe hay không.

Tuyệt đối không được tắm trắng từ những sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiêm truyền những chất không xác định hay uống thuốc chưa được chứng nhận bởi cơ quan kiểm duyệt. Tốt nhất, trước khi muốn làm trắng da toàn thân theo cách nào chăng nữa cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để nhận được tư vấn cùng những phân tích lợi – hại để cân nhắc hợp lý.

Mua sản phẩm ở đâu?

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