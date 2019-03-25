Phụ nữ sau sinh nên ăn gì để đẹp da?

Tuy nhiên, các mẹ lại không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân vì phần lớn thời gian đã dành cho bé cưng. Chính vì vậy, dinh dưỡng chính là giải pháp hiệu quả để giúp mẹ lấy lại làn da tươi tắn, mịn màng trong quỹ thời gian eo hẹp còn lại của mình.

Sau sinh, làn da có sự thay đổi đột ngột khiến các chị em không kịp trở tay. Sự suy giảm nột tiết tố trầm trọng khiến làn da kém sắc, nám sạm, tàn nhang, mụn xuất hiện dày đặc. Cộng thêm với áp lực, căng thẳng mất ngủ sau sinh khiến làn da của mẹ không còn đẹp như thời son rỗi.

Cà chua là một trong những loại thực phẩm tốt cho các chị em phụ nữ sau sinh. Nó là thực phẩm có giá trình dinh dưỡng cao, gồm nhiều dưỡng chất quan trọng như: vitamin A, C và K, B6, folate, thiamin, kali, mangan, magiê, can xi, phốt pho và đồng, chất xơ và protein. Đặc biệt, trong cà chua có một số hợp chất hữu cơ tốt như lycopene, quercetin, kaempferol, lutein, zeaxanthin, carotenoid và bioflavonoid, axit coumaric và axit chlorogenic, sắt… mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe , sắc đẹp của phụ nữ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù muốn làm đẹp da cho mình thì các mẹ vẫn nên đặt lợi ích của đứa con lên hàng đầu. Do đó, trong thực đơn của mẹ luôn phải đảm bảo đa dạng, số lượng thức ăn đầy đủ, cân đối và có giá trị dinh dưỡng cao. Chính vì vậy, ngoài bữa chính là cơm ăn đủ no kèm với thịt các loại, trứng, sữa, cá, tôm, cua… thì các mẹ có thể ăn thêm các bữa phụ để bổ xung chất xơ, vitamin và khoáng chất với các thực phẩm sau đây, giúp nuôi dưỡng và làm đẹp da hiệu quả.

Theo đó, khi phụ nữ sau sinh ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp cho khỏe dạ dày, đẹp dáng, sáng da. Thành phần lycopene có trong cà chua giúp tăng cường collagen, da sẽ căng mịn và có sự đàn hồi tốt hơn. Đồng thời, làm giảm các loại cholesterol có hại trong máu, giúp tất cả quá trình chuyển hóa trong cơ thể hoạt động tốt nhất. Chính vì vậy, cà chua được xếp đầu danh sách thực phẩm làm đẹp da sau sinh. Các mẹ có thể ăn sống, ăn chín hoặc xay sinh tố cà chua để ăn đều được.

Cà rốt – Thực phẩm giúp hồi phục làn da sau sinh

Cà rốt cung cấp nhiều dưỡng chất cho da của mẹ

Để giúp làn da hồi phục, đẹp lên nhanh chóng thì các mẹ nên bổ sung ngay cà rốt vào trong thực đơn sau sinh của mình. Không chỉ cung cấp vitamin A cho thị giác và giúp tế bào phát triển và dẫn truyền thông tin giữa các tế bào mà cà rốt còn chứa rất nhiều các loại dưỡng chất tốt như thiamin, niacin, vitamin B6, folate và mangan. Ngoài ra, cà rốt là một nguồn chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa, vitamin C, vitamin K và kali, có tác dụng chống oxy hóa, giảm tiết bã nhờn, chống bít tắc lỗ chân lông gây mụn và giữ cho da khỏe mạnh hơn.

Đu đủ - Thực phẩm làm đẹp sau sinh nhanh chóng

Ăn đu đủ chín vào các bữa phụ là một giải pháp làm đẹp da sau sinh cho các chị em rất hiệu quả. Loại trái cây đặc biệt này có nhiều enzym có lợi cho da như papain và chymopapain, giúp chống lại tình trạng viêm da, loại bỏ mụn viêm. Đồng thời, các dưỡng chất có trong đu đủ cũng giúp bổ sung collagen trong cấu trúc da tự nhiên, giúp da khỏe mạnh, đàn hồi tốt hơn.

Ăn quả bơ - Giúp mẹ sau sinh làm đẹp da hiệu quả từ bên trong

Bơ làm đẹp cho da của chị em từ sâu bên trong

Lượng axit béo có trong quả bơ giúp cho cơ thể mẹ phòng tránh được việc mất nước, dẫn đến da khô. Hơn nữa, nó còn giúp da tạo ra một màng bảo vệ hiệu quả, tránh được tia cực tím gây lão hóa cho làn da. Chính vì vậy để giúp da sáng màu hơn, giảm được tàn nhang, nám… hàng ngày mẹ nên ăn ít nhất 1 ly sinh tố bơ, vừa tốt cho da lại nhiều sữa hơn cho em bé bú.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các chị em biết được phụ nữ nên ăn gì để đẹp da, để nhanh hồi phục lại sắc vóc và có nguồn sữa dồi dào giúp con khỏe – mẹ xinh.